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Хлопнет ли Хави напоследок дверью? У «Барселоны» есть шанс прервать серию поражений против «Баварии»

В среду 26 октября каталонский клуб на своем поле примет чемпиона Германии в матче группового этапа Лиги чемпионов (22:00).
Хлопнет ли Хави напоследок дверью? У «Барселоны» есть шанс прервать серию поражений против «Баварии»
26 октября 2022 00:02
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Бавария»

«Барселона» практически потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Интером» (3:3) на «Камп Ноу» в предыдущем туре. Теоретически возможность занять второе место в группе у каталонцев остается, но не верится, что миланский клуб не сможет обыграть на своем поле главного аутсайдера квартета чешскую «Викторию», которая откровенно слабо проводит все матчи еврокубка. Победа гарантирует итальянцам досрочное попадание в плей-офф турнира вне зависимости от результатов конкурента.

Хави уже обмолвился в прессе, что «Барсе» надо сосредоточиться на победе в чемпионате Испании, однако и здесь не все гладко у сине-гранатовых. После осечки с «Интером» было поражение в Эль-Класико «Реалу», и теперь «Барселона» отстает от мадридцев на три очка. Последний матч в Ла Лиге команда провела уверенно, в воскресенье 23 октября был разгромлен «Атлетик» из Бильбао – 4:0. Голы у хозяев забивали Усман Дембеле, Ферран Торрес, Серхи Роберто и Роберт Левандовски.

Источник фото: ФК «Барселона»

Поляк, зажигавший долгие годы в «Баварии», успел прижиться в новом клубе. Не его вина, что «Барселона» не решила задачу выхода в плей-офф ЛЧ. В четырех матчах главного еврокубка у Левандовски 5 мячей, в Испании – уже 12 в сезоне. В целом команда играет результативно, но случаются провалы. Причем в первую очередь это касается матчей Лиги чемпионов. На полях двух главных конкурентов по группе – в Мюнхене и Милане – каталонцы не смогли распечатать ворота соперника.

Хави имеет ужасную статистику в ЛЧ. За шесть матчей – всего одна победа (над «Викторией»). Даже по этой причине необходимо переломить ситуацию и выиграть у «Баварии», которая свои задачи в группе уже решила. Немецкий гранд набрал 100 процентов очков и обеспечил себе досрочный выход в плей-офф. Вероятно, по этой причине шансы на победу хозяев считаются высокими. Эксперты букмекерской компании Tennisi.bet дают коэффициент на выигрыш «Барселоны» 2.31, в то время гостям отводят всего 2.78. Ничья идет за 3.92, и, как видится, это вполне возможный исход.

«Барселона» дома играет мощно, но на «Баварию» не давит результат, что позволит команде Юлиана Нагельсмана действовать абсолютно раскованно. За чемпиона Германии также статистика личных встреч – мюнхенцы выиграли пять последних с общим счетом 19:4! И всего раз забили меньше двух мячей. Произошло это в игре первого круга, в которой «Барселона» имела преимущество в первом тайме, но свои моменты не реализовала, а после перерыва пропустила дважды (0:2).

Источник фото: ФК «Бавария»

В чем согласны почти все эксперты, так это в том, что нас ждет яркий атакующий футбол. «Тотал матча больше 3» за 1.58 – к этой ставке стоит присмотреться. Как и к «обе забьют» за 1.33 – тут вообще риск минимален. «Бавария» редко уходит с поля с нулем в графе забитые мячи, а каталонцы на «Камп Ноу» не позволят себе засуху в нападении при своих болельщиках. В этом плане можно еще попробовать «обе забьют и тотал матча меньше 5,5», коэффициент тут очень привлекательный – 1.69.

Потери в составах есть, но они не критичны. Из основы у «Баварии» не выйдут на поле основной вратарь Мануэль Нойер, защитник Лукас Эрнандес, вингер Лерой Зане. У «Барсы» в лазарете защитники Андреас Кристенсен и Рональд Араухо, а также нападающий Мемфис Депай.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген – Серхи Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Алонсо - Педри, Бускетс, Гави – Дембеле, Левандовски, Рафинья.

«Бавария»: Ульрайх – Упамекано, Мазрауи, Павар, де Лигт – Горецка, Киммих, Гнабри – Мане, Коман – Мюллер.

источник: «Советский спорт»
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