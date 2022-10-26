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Как Роналду разложил «Манчестер Юнайтед» и разорил «Ювентус»

Гениальный Криштиану Роналду уже вписал свое имя в историю футбола. Но время неумолимо, 37-летний нападающий переживает самый ужасный период в своей долгой карьере.
Как Роналду разложил «Манчестер Юнайтед» и разорил «Ювентус»
26 октября 2022 14:30
автор: Юрий Волохов

ОТСТРАНИЛИ ОТ ТРЕНИРОВОК, НО ЗАТЕМ ПРОСТИЛИ

19 октября в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм», португалец в очередной раз остался на скамейке. В этом сезоне с Роналду вообще происходит то, что с ним никогда не происходило, но со знаком минус.

Криштиану сыграл в восьми матчах АПЛ, забил один мяч, но, внимание (!) лишь дважды выходил в стартовом составе. Ранее во всех командах, где он играл, Криша не то, что оставить на скамейке, заменить его ни один тренер не смел. А тут – шесть матчей из восьми начинал на лавке.

В игре с «Тоттенхэмом» нервы у Роналду не выдержали, он не только отказался выходить на замену, но покинул не только скамейку, но и стадион еще до конца игры.

Потом португалец объяснил свой вопиющий поступок эмоциями. При этом «МЮ», наконец-то, выиграл у сильного соперника – 2:0.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что нападающий отказался выйти на замену. Оба этих поступка – вопиющие, и отрицательно влияют на атмосферу в команде.

Тен Хааг вынужден был принять невиданные санкции – отстранил форварда от тренировок с основной командой и оштрафовал на серьезную сумму.

- У него будет время для размышлений, у всех остальных тоже. В начале сезона я его предупредил, что, если такое повторится, будут санкции, - сказал тренер «МЮ».

Оказалось, что Роналду уже покидал стадион во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» в начале сезона.

При этом Тен Хааг подчеркнул, что Роналду остается важным игроком для команды. И что его будет не хватать в матче с «Челси». Игра прошла 22 октября и завершилась вничью – 1:1.

И вот вчера появилась новость, что Криштиану вернулся к тренировкам с командой и готовится к матчу Лиги Европы против «Шерифа», который пройдет завтра.

Но Роналду хочет уйти из «МЮ» уже этой зимой. О чем не раз заявлял. Еще в прошлом сезоне его приход разделил команду на две группировки. Из-за этого «Манчестер», имея такой состав, сезон провалил.

В «ЮВЕ» УНИЧТОЖИЛИ ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАРПЛАТЕ РОНАЛДУ

Как известно, беда не ходит одна. Неприятные для Роналду вести пришли из Турина.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, во время расследования дела о финансовых нарушениях в «Ювентусе», следователи выяснили, что руководители клуба уничтожили документы, в которых были прописана тайная сделка по зарплате с экс-нападающим команды Криштиану Роналду.

Ранее власти Италии обвинили «Ювентус» в сокрытии около 200 миллионов евро убытков за трехлетний период. В числе подозреваемых более десятка человек из совета директоров туринского клуба.

Прокурор даже потребовал домашнего ареста для президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, ходатайство было отклонено. А вчера мы видели Аньелли в ВИП-ложе лиссабонского стадиона «Да Луш» во время матча Лиги чемпионов «Бенфика» - «Ювентус» (4:3).

А что же Роналду? Его вызвали в суд для дачи показаний по этому расследованию, но португалец отказался являться.

источник: «Советский спорт»
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