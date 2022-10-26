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«Эх, почаще бы они приезжали» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Казани

«Эх, почаще бы они приезжали» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Казани
26 октября 2022 15:27
автор: Юрий Волохов

«В РЕСПУБЛИКЕ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВТИЯ ФУТБОЛА»

Состав амбассадоров РФС все тот же: экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Владимир Быстров, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, экс-игрок сборной России Елена Терехова.

Четвертый, завершающий день, визита в Татарстан амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в футбольно-легкоатлетическом манеже стадиона «Центральный» в Казани.

Мероприятие проходило при поддержке компании «СИБУР», которая является региональным партнером проектов развития РФС.

Открыл мероприятие начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта Республики Татарстан Раиф Вафин.

- От Министерства спорта я всех рад приветствовать на этом хорошем, теплом празднике, фестивале самого популярного вида спорта — футбола. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и получить хороший опыт. Развивайтесь, становитесь сильнее, лучше и успешнее, —сказал Раиф Вафин.

- У меня есть отрадная новость: буквально вчера наша казанская команда «Юнит», ребята 2009 года рождения, стали чемпионами России на турнире «Кожаный мяч». Это значит, что в нашем городе и в республике созданы все условия для развития футбола. Все это благодаря президенту республики, мэру Казани, этому проекту и личному участию таких легендарных футболистов, — подчеркнул на церемонии открытия председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Альберт Салихов.

«СЫН В 6 УТРА ВСТАЛ, НЕ МОГ ДОЖДАТЬСЯ ВСТРЕЧИ С АРШАВИНЫМ»

Урок по традиции начался с разминки — каждый из звездных гостей взял себе группу ребят или девочек. Кроме Андрея Аршавина – он попал в окружение местных журналистов, и его долго не отпускали. Во время разговора с журналистами вокруг экс-игрока «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России начали концентрироваться некоторые дети и их родители, чтобы сделать фото на память.

Как упустить такую возможность? Аршавина, гуляющего по улицам Казани, вряд ли можно встретить.

Ну, а затем начался футбол. Опять команды менялись, амбассадоры играли без замен.

И тут ведущему мероприятия пришла в голову интересная мысль – дать сыграть команде пап со звездами. Представляете, отец привел своего ребенка на урок, а ему дают возможность сыграть против Аршавина, Пименова и Быстрова.

Один из отцов вызвался быть организатором этой сборной. Автор этих строк назначил его «генеральным менеджером» команды.

- Сколько вас – набрали людей? – спрашиваю у этого родителя.

- Да, набрали, нас шестеро. Семеро! – потягивается еще один папа.

Нехватку мастерства, отцы компенсировали энергией, которая била через край. Звездам пришлось напрячься, победа – 2:0.

В завершение – плановый матч с учителями физкультуры и тренерами. Здесь победила дружба.

В конце, как обычно, амбассадоры раздали автографы всем желающим на специально подготовленных фото, а также фотографировались с болельщиками.

- Для детей это большая мотивация заниматься футболом. Когда видят вблизи таких звезд, а наши знаменитые футболисты проводят для них уроки, - говорит Василий Панев, тренер группы ребят, у которых на спортивных костюмах написано «Зенит» Ижевск.

- А вы как здесь оказались?

- Нам здорово повезло, приехали в Казань на турнир, а тут Аршавин с Быстровым уроки проводят.

«Генеральный менеджер» команды отцов резюмирует:

- Мой сегодня в 6 утра встал, все не мог дождаться, когда поедем в манеж, когда он увидит Аршавина и Быстрова. Спасибо организаторам, что устроили для детей такой праздник. Хочется только пожелать, чтобы такие знаменитости приезжали к нам почаще.

СКАЗАНО!

Мы попросили наших амбассадоров поделиться эмоциями от этих насыщенных четырех дней в Татарстане.

Руслан Пименов

– Получили огромное удовольствие от общения с детьми и учителями физкультуры. Разработанные экспертами РФС упражнения направлены на вовлечение ребенка в футбол, занятия построены на различных подвижных играх, которые показывают ребенку, что футбол – это фан. Уверен, что дети продолжат и дальше развивать свое мастерство, а кто-то из них захочет играть футбол не только в школе, но и запишется в секцию.

Борис Никаноров

— Классные дети. Энергичные, позитивные. Кажется, что они должны разряжать батарейку, а они ее только заряжают. Есть ребята со светлой головой, и их достаточно много. Они заряжаются общением и игрой с нами. У них есть уникальный шанс стать хорошим футболистом, и, я уверен, они им воспользуются. Это пойдет на пользу нашему футболу. Спасибо РФС и компании «СИБУР» за такую возможность.

Андрей Аршавин

Футбол в школе – это одна из частей физического образования. Мы, конечно, хотим, чтобы это был урок футбола, а не урок борьбы или бокса. Наш опыт проведения таких фестивалей показывает, что детям это интересно. Они увлекаются футболом, и что интересно, с каждым нашим приездом в какой-то регион, мы видим, что все больше девочек занимаются футболом.

Владимир Быстров

- Это здорово, что в школах теперь уделяют внимание футболу. Это спорт номер один в мире. А нам радостно видеть, как дети нас встречают, какой большой праздник мы им дарим. И дай бог, чтобы наши уроки помогли кому-то из них пробиться в большой футбол.

источник: «Советский спорт»
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