У «Уфы» новый главный тренер

Футбольный клуб «Уфа» продолжает штормить. На прошлой неделе все сотрудники уфимской команды, равно как и персонал стадиона, получили уведомления о прекращении контрактов. А на этой неделе генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов решил добавить огня и отправил в отставку главного тренера «Уфы» Дениса Попова, не дожидаясь зимней паузы.

Попов до прихода в уфимский клуб возглавлял майкопскую «Дружбу» и СКА из Ростова-на-Дону, а также входил в тренерские штабы различных клубов, в том числе помогая Сергею Юрану в «СКА-Хабаровске» и «Химках». В «Уфе» специалист сменил местного воспитанника Сергея Томарова, который возглавил клуб после вылета из элитного дивизиона в первую лигу, но также продержался на своем посту всего два месяца.

Хотя стороны и расторгли контракт по обоюдному согласию, очевидно, что несогласия со стороны Попова быть особо и не могло. Газизов сказал:

- У нас нет к Попову никаких претензий. Он серьезно относился к своим обязанностям, но пришло время что-то менять, потому что результата просто нет.

43-летний специалист возглавил клуб в августе, под его руководством команда успела провести 11 матчей, но из них выиграла только три. А также три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. И тем не менее за столь короткий срок Попов успел так выстроить взаимоотношения внутри команды, что группа игроков-лидеров пыталась отстоять тренера и переубедить руководство клуба в необходимости его отставки. Но для Газизова сейчас важнее турнирная таблица. После 15-и туров «Уфа» набрала в Первой лиге всего 15 очков и занимает 13-ое место. Так что ничего личного, только футбол.

С новым кандидатом на пост главного тренера уфимская команда похоже уже определилась. Клуб не стал долго держать интригу.

В ближайшие дни «Уфа» подпишет контракт с Арсланом Халимбековым, бывшим ассистентом Гаджи Гаджиева и Вадима Евсеева. Последним местом работы 55-летнего специалиста был карагандинский «Шахтер», где он трудился в качестве помощника главного тренера. Так что «Уфа» в карьере Арслана Халимбекова станет первой командой, которую он возглавит.

Пока же за тренировочный процесс будет отвечать старший тренер команды Николай Сафрониди, который, видимо, и повезет «Уфу» на ближайший матч в рамках 16-го тура первой лиги против «КАМАЗа» (игра состоится 29 октября, в 17:00). У Сафрониди нет лицензии Pro, так что по регламенту первого дивизиона он может исполнять обязанности главного тренера только 30 дней. А значит с назначением официального наставника уфимский клуб поторопится. Особенно на фоне всех тех проблем, что свалились на команду. Понятно, что психологическое состояние игроков «Уфы» сейчас не самое боеспособное - увольнение очередного главного тренера, к которому только начали привыкать и информация о возможном закрытии клуба оптимизма не добавили. Но Шамиль Газизов сегодня прокомментировал возможное возвращение Урунова в «Уфу»:

-Нужно взяться за голову и решить свои проблемы. А кто еще ему поможет? Только он сам.

Под таким же девизом и уфимская команда продолжит свой путь в первой лиге.