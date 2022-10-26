Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кто следующий на выход из группы В?

Принципиальное противостояние Симеоне и Алонсо.
Кто следующий на выход из группы В?
26 октября 2022 19:01
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Атлетико" (Мадрид)

Сегодня, в 22:00 по Москве, «Атлетико Мадрид» принимает у себя на «Цивитас Метрополитано» леверкузенский «Байер». Встреча и для испанского, и для немецкого клуба в рамках 5-го тура Лиги чемпионов более чем принципиальна. В группе В пока только бельгийский «Брюгге» обеспечил себе место в плей-офф. Так что борьба за второе место ожидается серьезной и непредсказуемой, учитывая состав участников. «Атлетико», «Байер» и «Порту» серьезно отстали по очкам от лидера группы. Мадридцы занимают третью строчку турнирной таблицы квартета B в групповой стадии ЛЧ. На счету «матрасников» сейчас 4 очка. Леверкузен расположился на четвёртом месте с тремя очками, соотвественно. Чтобы матч против «Байера» не стал последней домашней игрой для «Атлети» в этом сезоне Лиги чемпионов, подопечным Диего Симеоне сегодня нужно забивать и побеждать. Ведь безголевая серия мадридцев длится уже три матча. Меньше, чем «АТМ», всего два гола, в ЛЧ в этом сезоне забили только «Рейнджерс» и «Копенгаген».

Да и последней игрой с «Брюгге» «матрасники» серьезно усложнили себе жизнь. И тем не менее шансов заполучить вторую путевку в плей-офф у испанцев гораздо больше, чем у «Байера». Несмотря на то, что в первой встрече, которая состоялась в Леверкузене в сентябре, “матрасники” уступили немецкой команде со счетом 0:2, к ответной игре «Атлетико Мадрид» набрал неплохую форму, а главный актив команды - Антуан Гризманн, сбросив груз отвественности перед «Барселоной», поймал кураж и как в старые-добрые времена, ведёт игру. В Ла Лиге за прошедший отрезок он забил уже больше голов, чем за весь прошлый сезон - 5 против 3.

Кроме того, «Атлети» - это команда, любящая запрыгнуть в последний вагон. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «матрасники» также имели в своём активе 4 очка после 4-х туров. В 5-м туре команда уступила у себя дома, но на выезде против «Порту» отыгралась и вышла из группы. Похоже, история может повториться, если «Атлетико Мадрид» сегодня не споткнётся. Только победа позволит «матрасникам» побороться за путевку в плей-офф в Португалии в очной встрече с «Порту» в последнем туре. У Леверкузена, который недавно поменял главного тренера и доверил бразды правления Хаби Алонсо, шансов на благополучный исход гораздо меньше. Команда под управлением испанца только начала выстраиваться заново, среди атакующих игроков на данный момент много травмированных, да и в обороне есть проблемы.

Последние результаты «Байера» только подтверждают напряженную обстановку в немецком клубе: домашний разгром от “Порту” (0:3) и очень неприятное поражение во Франкфурте в рамках Бундеслиги, где леверкузенская команда уступила “Айнтрахту” со счетом 1:5. «Фармацевты» выбыли из Кубка Германии, под угрозой и борьба и за оставшиеся трофеи. Так что Алонсо придётся подобрать сегодня очень мотивирующие слова для своей команды. Понятно, что ни «Атлетико Мадрид», ни «Байер» не начнут сегодняшний поединок с рискованных решений, но скучать во время игры вырядил придётся. «Атлети» давно не играет в пассивный футбол, а Леверкузену надо возвращать утраченный авторитет.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
У ЦСКА сейчас серьезный кризис. Это — шанс для «Спартака» вырваться вперед
У ЦСКА сейчас серьезный кризис. Это — шанс для «Спартака» вырваться вперед
Экватор чемпионата наступит сразу после ближайшего тура.
26.10.2022 19:04
Футбол
автор: Матвей Морозов
Кто следующий на выход из группы В?
Кто следующий на выход из группы В?
Принципиальное противостояние Симеоне и Алонсо.
26.10.2022 19:01
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
У «Уфы» новый главный тренер
У «Уфы» новый главный тренер
Шамиль Газизов доверит команду уже третьему по счету специалисту за последние полгода
26.10.2022 16:13
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Эх, почаще бы они приезжали» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Казани
«Эх, почаще бы они приезжали» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Казани
Амбассадоры РФС в заключительный день своего визита в Татарстан провели «СИБУР. Уроки футбола» для школьников Казани.
26.10.2022 15:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
Как Роналду разложил «Манчестер Юнайтед» и разорил «Ювентус»
Как Роналду разложил «Манчестер Юнайтед» и разорил «Ювентус»
Гениальный Криштиану Роналду уже вписал свое имя в историю футбола. Но время неумолимо, 37-летний нападающий переживает самый ужасный период в своей долгой карьере.
26.10.2022 14:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Хлопнет ли Хави напоследок дверью? У «Барселоны» есть шанс прервать серию поражений против «Баварии»
Хлопнет ли Хави напоследок дверью? У «Барселоны» есть шанс прервать серию поражений против «Баварии»
В среду 26 октября каталонский клуб на своем поле примет чемпиона Германии в матче группового этапа Лиги чемпионов (22:00).
26.10.2022 00:02
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Зенит» одинок на вершине, в «Спартаке» куражится даже молодежь. Впечатления тура РПЛ
«Зенит» одинок на вершине, в «Спартаке» куражится даже молодежь. Впечатления тура РПЛ
Главные впечатления от 14-го тура РПЛ обозревателя «Советского спорта» Артема Зибрака.
25.10.2022 16:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Федотов? Если моя бабушка возглавит ЦСКА, команда ниже четвертого места не опустится
Дмитрий Селюк: Федотов? Если моя бабушка возглавит ЦСКА, команда ниже четвертого места не опустится
Вчера матчем в Санкт-Петербурге завершился 14-й тур РПЛ, «Зенит» разгромил «Сочи» - 7:0. Футбольный агент Дмитрий Селюк – о наиболее интересных событиях тура.
25.10.2022 15:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: А ведь «Сочи» - вице-чемпион. Уважающие себя футболисты не должны так проигрывать
Алексей Сафонов: А ведь «Сочи» - вице-чемпион. Уважающие себя футболисты не должны так проигрывать
Вчера матчем в Санкт-Петербурге завершился 14-й тур РПЛ, «Зенит» разгромил «Сочи» - 7:0. Мы обсудили наиболее интересные события тура с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
25.10.2022 13:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
25 разгромов за 14 туров. РПЛ стремительно превращается во дворовый футбол
25 разгромов за 14 туров. РПЛ стремительно превращается во дворовый футбол
«Зенит» вновь одной левой разделался с одноклассниками. После 8:0 с «Оренбургом» мы получили 7:0 с «Сочи».
25.10.2022 13:11
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
«Лига Ставок» и ФХР проведут международный турнир. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Кержаков и Смолов — «сотники»! Цифры футбольного уик-энда
Главные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Украина грозит, Россия наступает. Что говорят о нашем футболе на присоединенных территориях
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил в соцсетях пост, в котором потребовал от ФИФА и УЕФА принять жесткие санкции в отношении Российского футбольного союза.
И их осталось три! Как Овечкин приблизился к великому рекорду Горди Хоу на расстояние хет-трика (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в ворота «Нью-Джерси» (6:3), ставшую для него 783-й в карьере.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика