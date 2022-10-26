Кто следующий на выход из группы В?

Сегодня, в 22:00 по Москве, «Атлетико Мадрид» принимает у себя на «Цивитас Метрополитано» леверкузенский «Байер». Встреча и для испанского, и для немецкого клуба в рамках 5-го тура Лиги чемпионов более чем принципиальна. В группе В пока только бельгийский «Брюгге» обеспечил себе место в плей-офф. Так что борьба за второе место ожидается серьезной и непредсказуемой, учитывая состав участников. «Атлетико», «Байер» и «Порту» серьезно отстали по очкам от лидера группы. Мадридцы занимают третью строчку турнирной таблицы квартета B в групповой стадии ЛЧ. На счету «матрасников» сейчас 4 очка. Леверкузен расположился на четвёртом месте с тремя очками, соотвественно. Чтобы матч против «Байера» не стал последней домашней игрой для «Атлети» в этом сезоне Лиги чемпионов, подопечным Диего Симеоне сегодня нужно забивать и побеждать. Ведь безголевая серия мадридцев длится уже три матча. Меньше, чем «АТМ», всего два гола, в ЛЧ в этом сезоне забили только «Рейнджерс» и «Копенгаген».

Да и последней игрой с «Брюгге» «матрасники» серьезно усложнили себе жизнь. И тем не менее шансов заполучить вторую путевку в плей-офф у испанцев гораздо больше, чем у «Байера». Несмотря на то, что в первой встрече, которая состоялась в Леверкузене в сентябре, “матрасники” уступили немецкой команде со счетом 0:2, к ответной игре «Атлетико Мадрид» набрал неплохую форму, а главный актив команды - Антуан Гризманн, сбросив груз отвественности перед «Барселоной», поймал кураж и как в старые-добрые времена, ведёт игру. В Ла Лиге за прошедший отрезок он забил уже больше голов, чем за весь прошлый сезон - 5 против 3.

Кроме того, «Атлети» - это команда, любящая запрыгнуть в последний вагон. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «матрасники» также имели в своём активе 4 очка после 4-х туров. В 5-м туре команда уступила у себя дома, но на выезде против «Порту» отыгралась и вышла из группы. Похоже, история может повториться, если «Атлетико Мадрид» сегодня не споткнётся. Только победа позволит «матрасникам» побороться за путевку в плей-офф в Португалии в очной встрече с «Порту» в последнем туре. У Леверкузена, который недавно поменял главного тренера и доверил бразды правления Хаби Алонсо, шансов на благополучный исход гораздо меньше. Команда под управлением испанца только начала выстраиваться заново, среди атакующих игроков на данный момент много травмированных, да и в обороне есть проблемы.

Последние результаты «Байера» только подтверждают напряженную обстановку в немецком клубе: домашний разгром от “Порту” (0:3) и очень неприятное поражение во Франкфурте в рамках Бундеслиги, где леверкузенская команда уступила “Айнтрахту” со счетом 1:5. «Фармацевты» выбыли из Кубка Германии, под угрозой и борьба и за оставшиеся трофеи. Так что Алонсо придётся подобрать сегодня очень мотивирующие слова для своей команды. Понятно, что ни «Атлетико Мадрид», ни «Байер» не начнут сегодняшний поединок с рискованных решений, но скучать во время игры вырядил придётся. «Атлети» давно не играет в пассивный футбол, а Леверкузену надо возвращать утраченный авторитет.