У ЦСКА сейчас серьезный кризис. Это — шанс для «Спартака» вырваться вперед

Игра «Спартака» в этом сезоне — приятное удивление для всех любителей РПЛ. Мало кто верил, что приехавший в Москву Гильермо Абаскаль, сможет в короткий срок сделать из красно-белых конкурентоспособную команду. Однако бельгийцу не просто удалось поставить «Спартаку» неплохую игру, но и создать в коллективе классную атмосферу — видно, что игроки чувствуют себя комфортно и, даже если случаются неудачи, у них не исчезает уверенность в себе, как было, например, при Олеге Кононове или Руе Витории.

То есть поражения не сказываются на «Спартаке» катастрофически. Да, потеряли три очка, но в следующем матче у нас снова появиться возможность их заработать — такая, как мне кажется, логика в головах у футболистов красно-белых появилась с приходом Абаскаля. И этим москвичи и отличаются от своих конкурентов (не за золото, конечно, а за второе место, потому что глядя на то, как «Зенит» перемалывает своих соперников, шансов с ним бороться на дистанции нет — уничтожение «Сочи» в прошедшем туре еще раз это подтвердило). Ведь даже ЦСКА, в котором Федотов заложил, казалось бы, крепкий фундамент, уже начал потихоньку сдавать. У «армейцев» уже четыре матча без побед во всех турнирах — в том числе поражение от «Торпедо» в Кубке и ничья с «Оренбургом» в РПЛ.

Конечно, у спада армейцев есть объективные причины. В центре обороны в отсутствие Игоря Дивеева образовалась настоящая дыра. Саша Зделар и Бахтиер Зайнутдинов не всегда уверенно чувствуют себя под давлением, а Виллиан Роша, которым некоторые начали восторгаться после его первых матчей за ЦСКА, как выяснилось, тоже может ошибаться — причем и в ключевых эпизодах в том числе.

В атаке дела обстоят, конечно, лучше, но и там есть проблемы. Главная из них — нестабильность Хорхе Карраскаля. То колумбиец феерит на поле, обыгрывая одного соперника за другим и создавая кучу моментов, то не справляется с элементарными мячами, которые должен забивать с закрытыми глазами. Если к этому добавляется еще и пассивная игра в обороне, то тогда неминуемо происходят конфликты с тренером. Уверен, что именно из-за этого Владимир Федотов иногда и решается менять Карраскаля, ведь когда игрок начинает выпадать из общей системы, то последствия от этого перекрывают все его полезные индивидуальные действия и начинают только вредить.

А вот у «Спартака» все складывается иначе. Красно-белые не страдают от проблем с ротацией — даже те, кто обычно сидят на скамейке, при выходе на поле держат высокую планку. Яркий пример — матч «Спартака» с «Химками». Три из пяти футболистов, вышедших на замену, были 2003-2004 года рождения — это Даниил Зорин, Павел Маслов и Павел Мелешин (последний, кстати, сумел даже отличиться забитым мячом). Красно-белые идеально подстраиваются под каждого соперника с точки зрения выбора состава. В распоряжении москвичей полно разноплановых игроков: на краях обороны могут выйти как реактивные Даниил Хлусевич и Леон Классен, так и более оборонительные Мацей Рыбус и Даниил Денисов, в опорной зоне как хорошо пасующий Данил Пруцев, так и делающий акцент на единоборства и игру в отборе Руслан Литвинов, а в атаке как продавливающий защитников Александр Соболев, так и реактивный Квинси Промес.

Запас прочности Спартака» выше, чем у ЦСКА, но ниже, чем у «Зенита». Пока второе место видится наиболее адекватным результатом для команды Абаскаля. Однако финальная битва Федотовым еще, конечно, не проиграна.