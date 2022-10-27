Такая «Барселона» не заслуживает Лиги чемпионов. Команда Хави проиграла дома «Баварии»

ГРУСТНЫЙ «КАМП НОУ»

«Камп Ноу» этим вечером прощался с Лигой чемпионов. Об этом стало известно еще до стартового свистка, поскольку «Интер» на своем поле не оставил шансов «Виктории Пльзень» и стал недосягаем. Очень жаль, что УЕФА не смог сделать так, чтобы игры, в которых еще что-то решается, проходили параллельно.

И все же несмотря на отсутствие турнирной мотивации, пропускать этот матч совсем не хотелось. «Бавария» стремилась выиграть группу, чтобы потенциально упростить себе первый раунд плей-офф, а каталонцы только учатся играть топ-матчи. Пока при всех успехах Хави с соперниками ниже классом это ему удается плохо.

Стартовые составы, близкие к оптимальным, отражали отношение тренеров к этой игре. У гостей в запасе остался Томас Мюллер, но вышедший с первых минут Эрик Шупо-Мотинг (он играл на острие, а Садио Мане действовал левее) забивал в двух последних турах, так что его появление не слишком удивило. У сине-гранатовых вообще хватает игроков на два состава, но раз уж нет Жерара Пике, значит, все серьезно.

ЛОБ И КОЛЕНО БЕЛЬЕРИНА

Начало матча сине-гранатовым не удалось. Мюнхенцы привычно завладели мячом и быстро открыли счет, когда Серж Гнабри сочной разрезающей передачей бросил Мане один на один с Марком-Андре тер Штегеном. Сенегалец убежал от углубившего линию офсайда Эктора Бельерина и хладнокровно открыл счет.

Впечатляет, конечно, менталитет игроков «Баварии». Они как будто на любом стадионе чувствуют себя хозяевами положения. Неудивительно, что последних семи играх они четырежды громили соперников. В столице Каталонии после первого гола они лояльно относились к тому, что мяч у хозяев, но очень жестко встречали их в середине поля. Френки де Йонг и Франк Кессье попали в капкан, из которого не могли выбраться, и атакующая тройка игроков осталась без снабжения. За первые полчаса Усман Дембеле сделал шесть передач, из которых только четыре точно.

Как следствие, гости еще в первом тайме в очередной раз накрыли оппонентов в центре и провели быструю атаку три в два. Бельерин опять оказался немного ближе к воротам и позволил Шупо-Мотингу избежать вне игры. В первый раз он неудачно вытянул голову, а на сей раз отклячил колено, и как следствие – второй выход один на один и пропущенный мяч.

ЛЕВАНДОВСКОГО СЛЕД ПРОСТЫЛ

Логично было ожидать, что после перерыва за счет внутренних ресурсов «Барселона» усилит давление на оборону соперника. Она действительно стала активнее играть флангами (крайние защитники Бельерин и Алекс Бальде забегали за спины собственным вингерам, открываясь на линии офсайда), но едва не получила третий мяч. Гнабри классно открылся в штрафной и технично закрутил мяч в дальний угол, но до того совсем немного забрался во вне игры.

Законы драматургии требуют упомянуть Левандовского, покинувшего летом Мюнхен ради работы с Хави, но партнеры столь слабо доставляли мяч в центр штрафной, что у поляка было мало возможностей проявить себя. Лишь в самом конце первого тайма он убежал от Матейса де Лигта и едва не заработал пенальти, но после подсказки ВАР англичанин Энтони Тейлор признал, что сначала защитник сыграл в мяч и только потом въехал в оппонента. В остальном все было так грустно, что Хави снял форварда минут за 10 до конца.

С выходом Ансу Фати «Барса» стала менее предсказуема и ближе к своему стилю, но это единственный комплемент, который ей можно отвесить. Второй тайм «Бавария» провела очень нудно, полностью удовлетворяясь достигнутым преимуществом и не позволяя ничего придумать сопернику. Такие победы и называют добытыми на классе. Мюнхенский суперклуб отправляется в плей-офф с первого места, а каталонцы второй год подряд пролетают мимо плей-офф. С другой стороны, в Лиге Европы шансов выиграть титул куда больше.

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур

«Барселона» - «Бавария» - 0:3 (0:2)

Голы: Мане, 10 – 0:1. Шупо-Мотинг, 31 – 0:2. Павар, 90+5 – 0:3.

«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Кунде (Эрик Гарсия, 68), Маркос Алонсо, Бальде, Бускетс (Ферран Торрес, 58), Кессье, Ф. де Йонг, У. Дембеле (Фати, 68), Педри (Рафинья, 59), Левандовски (Пабло Торре, 82).

«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи (Станишич, 79), Юпамекано (Павар, 63), де Лигт, Дэвис, Киммих, Горецка (Забитцер, 46), Гнабри, Мусиала (Равенберх, 67), Мане, Шупо-Мотинг (Мюллер, 63).

Предупреждения: Мазрауи, 16. Горецка, 23. Бускетс, 42.

Судья: Тейлор (Англия).