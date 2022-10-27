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Матч года: «Атлетико» не забил «Байеру» пенальти после финального свистка и вылетел из ЛЧ

Эмоций не меньше, чем от матча Ганы и Уругвая на ЧМ-2010.
Матч года: «Атлетико» не забил «Байеру» пенальти после финального свистка и вылетел из ЛЧ
27 октября 2022 10:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Атлетико"

Предматчевые расклады

Первый матч пятого тура Лиги чемпионов группы «B» начался в 19:45, а закончился он разгромной победой «Порту» над лидером квартета «Брюгге» (4:0). Данный результат надавил ещё сильнее на «Атлетико» игравшему позже, которому для прохода дальше нужно было во что бы то ни стало обыгрывать «Байер», ставший единственным клубом к этому моменту, который лишился шансов на проход в плей-офф.

Ход игры

Учитывая любовь «Атлетико» «сушить» ответственные игроки, неизвестно как бы сложился матч, если бы не быстрый гол «Байера» на девятой минуте. Гости здорово отработали в прессинге, после чего в пару касаний разрезали штрафную «матрасников», а автором решающего удара стал Мусса Диаби, который уже забивал в ворота Яна Облака в первом матче.

«Атлетико» увеличил натиск, что принесло плоды на 22-й минуте, когда Янник Карраско после аккуратного паса Антуана Гризманна мощно пробил в ближний угол ворот - 1:1.

«Атлетико» взял игру под контроль, но «Байер» не простил за второй глупый привоз около штрафной. Надием Амири ловко отобрал мяч, отдал его Каллуму Хадсону-Одои, который после филигранной паузы убрал трёх полевых игроков мадридцев и пробил мимо уже падающего вратаря - «Байер» вновь вышел вперёд.

Ужасающий результат первого тайма можно было бы возложить на плечи футболистов, но отчасти в потерях и неудачных выходах из обороны виноват главный тренер Диего Симеоне, обхитривший сам себя стартовым составом. Вместо чаще всего использованной схемы 4-4-2, он прибегнул к старой и более оборонительной 5-3-2, где одним из трех полузащитников выступал Анхель Корреа, хотя это не профильная позиция аргентинца. Как раз после его передержки мяча родился второй пропущенный гол.

Благо для «Атлетико», что Симеоне осознал ошибку и в перерыве убрал Корреа с поля, выпустив вместо него Родриго де Пауля, а также на поле появился Сауль вместо Марио Эрмосо, благодаря чему команда трансформировала схему. Результат изменений отразился на табло уже пять минут, когда тот самый де Пауль неотразимо пробил в дальний угол - 2:2.

Развязка

Промежуточный ничейный счет не устраивал испанцев, из-за чего они всё больше наращивали силы для финального штурма, но ни одна из атак не закончилась голом. Не помог даже отчаянный забег Облака в дополнительное время при розыгрыше углового, после которого прозвучал финальный свисток. Всё? Занавес? А вот и нет. Арбитр принял судьбоносное решение, которое случается максимально редко. Уже после окончания матча арбитру подсказали о возможной игре рукой футболиста «Байера» в своей штрафной площади, а после просмотра эпизода собственными глазами Клеман Тюрпен призвал вернуться игроков на поле, после чего назначил пенальти. Сумасшествие!

Для «Атлетико» это решение стало не подарком, а чудом, впрочем, которое нужно было ещё довести до конца. К 11-метровой точке подошёл автор первого гола Карраско, но пробил прямо во вратаря, но даже это ещё не всё. На добивании вновь оказался игрок хозяев, пробивший в перекладину, а третий удар «матрасников» пришёлся в гущу игроков, но мяч так и не залетел в ворота. Не реализовав три стопроцентных момента за несколько секунд, «Атлетико» официально вылетает из борьбы за плей-офф ЛЧ, хотя при жеребьевке именно он считался фаворитом группы.

источник: «Советский спорт»
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