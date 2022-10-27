Головин против Черчесова: «Монако» нужна только победа, «Ференцварош» устроит ничья

ПОБЕДА В МОНАКО ДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО

Начнем с положения команд в группе Н: «Ференцварош» – 9 очков. «Трабзонспор» – 6, «Монако» – 6. «Црвена Звезда» – 3.

В случае победы «Ференцварош» выходит в плей-офф сразу и безоговорочно, ничья тоже выводит команду Станислава Черчесова в следующий раунд.

Если «Трабзонспор» сегодня выиграет в Белграде, у него будет 9 очков. В случае ничьей в Будапеште, у «Ференцварош» станет 10 очков, у «Монако» - 7.

В последнем туре чемпион Венгрии едет в Трабзон и там будет непросто добыть хотя бы очко. «Монако» принимает «Црвену Звезду». В случае победы команды сравняются по очкам, но «Ференцварош» получает преимущество по личным встречам. Победа в Монте-Карло - 1:0 решает дело в пользу команды Станислава Черчесова.

Но все эти расчеты будут не нужны, если «Трабзонспор» проиграет в Белграде.

Если же турки обыграют «Звезду», а потом дома «Ференцварош», на чемпиона Турции все равно не стоит обращать внимание, в плане шансов «Ференцвароша» на выход в плей-офф – он в любом случае обходит «Монако», а «Црвена Звезда» уже будет вне игры.

Кстати, напомню, Черчесов обыграл «Трабзонспор» дома – 3:2. Если хозяева победят в Трабзоне венгров с разницей больше двух мячей, турки получают преимущество по личным встречам. Но, пять же, в случае победы в Белграде.

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ СБОРНОЙ ПРОТИВ СВОЕГО ТРЕНЕРА

С непростыми раскладами разобрались. Как известно, журналисты любят раздуть интригу на ровном месте, чтоб поднять интерес к какому-то событию. И это правильно, зачем тогда нужны журналисты – про кошечек и собачек писать?

В этом матче есть еще одна интрига: два наших человека встретятся в важном для их команд матче. Один – Александр Головин, видимо, выйдет на поле, второй – Станислав Черчесов, будет руководить командой с бровки.

Четыре года они работали вместе в одной команде – сборной России. Дошли до четвертьфинала ЧМ-2018, вышли в финальную часть Евро-2020. Головин был одним из лидеров сборной.

Но сегодня «Монако» нужна только победа, Черчесову тоже нужен выход в плей-офф. Падение в Лигу конференций ему могут не простить. В «Ференцвароше» экспрессивный президент Габор Кубатов.

НАШ АНОНС

Матч «Ференцварош» - «Монако» пройдет сегодня в Будапеште на «Гроупама Арене». Начало в 22.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».