Павлюченко в завязке

КДК РФС добрался и до бронзового призера чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, одного из лучших бомбардиров чемпионата России, игрока «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко. Футболиста отстранили на 8 матчей Второй лиги за грубость.

40-летний нападающий последние три года выступает за ногинское «Знамя». Подмосковный клуб играет в группе 3 второго дивизиона и идет на десятом месте в турнирной таблице. 19 октября в рамках 17-го тура Второй лиги «Знамя» встречалось с «Космосом» из Долгопрудного, матч закончился со счетом 0:4. Роман Павлюченко вышел на замену после первого тайма, а на 79-й получил удаление. Как указано в протоколе матча, форварда наказали за агрессивное поведение. «Уходя со спортивного поля, Павлюченко ударил по металлическому заграждению. После матча ждал игрока «Космоса» Кузина, схватил за майку и оскорбил. Все видеоматериалы мы изучили. Павлюченко прислал письмо, что признает свои нарушения», - обосновал наказание глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Помимо отстранения на 8 игр Павлюченко также ожидает штраф на 10 тысяч рублей.

Сам заслуженный нападающий заявил, что дисквалификация его не волнует и добавил:

- Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только?

По словам Павлюченко, последние годы он продолжал играть в большой футбол просто для себя и чтобы делиться опытом с молодыми ребятами. Но после этой игры и своего срыва понял, что пришло время уходить:

- Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит, - признался форвард.

Однако окончательно с футболом Роман пока не прощается. Летом этого года Павлюченко присоединился к футбольной команде «Goodness» футбольного блогера Максима Гутника. Как заявил сегодня нападающий сразу после решения КДК РФС о его дисквалификации, у него сейчас одна задача – выступать в Медиалиге.