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Черчесов с «Ференшварошем» идет дальше, Головину с «Монако» надо побеждать «Црвену звезду» дома

Вчера в Будапеште «Ференцварош» сумел добыть необходимую ничью в матче группового турнира Лиги Европы с «Монако». Команда Станислава Черчесова вышла в 1/8 плей-офф. «Монако» Александра Головина гарантировано пойдет дальше в случае домашней победы над «Црвеной звездой».
Черчесов с «Ференшварошем» идет дальше, Головину с «Монако» надо побеждать «Црвену звезду» дома
28 октября 2022 11:01
автор: Юрий Волохов

УЖАСНЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

По игре в первом тайме, да и в начале второго, «Ференцварош» никак не заслуживал ничьей. Первые 45 минут хозяева лишь пару раз дошли до штрафной гостей, не нанесли ни одного удара в створ. А первый опасный момент создали на 47-й минуте, второй добавленной к первому тайму. Кристоффер Закариассен головой боднул мяч в сторону правого угла, мяч прошел совсем рядом со штангой.

Что же происходило до этого?  «Ференцварош» не мог никак взять мяч под контроль, поэтому вся игра проходила на подступах к штрафной чемпиона Венгрии, либо в самой штрафной.

Гол был забил уже в самом начале, однако Виссам Бен-Йеддер убегал на вратаря из явного офсайда. Гол справедливо отменили.

А затем на 31-й минуте Бен-Йеддер изящно пяткой замкнул прострел с правого фланга. Мяч прокатился между ног защитника и закатился в ворота в притирку с дальней штангой.  

На этом неприятности для хозяев не закончились. «Монако» продолжал атаковать, напряжение в штрафной венгерской команды витало в воздухе. Второй гол казался лишь делом времени. «Венгры» (в основном составе «Ференцвароша» вышло лишь два представителя титульной нации. – Прим ред.), огрызнулись лишь на 47-й минуте, о чем сказано выше.

СЫГРАЛИ ЗАМЕНЫ ЧЕРЧЕСОВА 

Пару слов про Головина. Александр был активен, партнеры ему часто отдавали мяч, чтобы он находил дальнейшее продолжение атаки. Это говорит о безусловном авторитете россиянина в команде. Все лучшие качества Александра были при нем, он был, как всегда, подвижен, быстроног. Но, как правильно заметил комментатор, Головину не хватало точности в обостряющих передачах. Но в целом, Александр выглядит, как один из лидеров «Монако».

Итак, второй тайм опять начался атаками гостей, казалось, что их второй гол не за горами. Но затем Станислав Черчесов сделал замены, и игра поменялась: «Ференцварош» вдруг активизировался и стал все чаще тревожить оборону монегасков. Игра выровнялась, соперники отвечали атакой на атаку. Но «венграм» ничья нужна была, как воздух. В противном случае «Ференцварошу» придется добывать очки на огнедышащем стадионе в Трабзоне в последнем туре.

Столь необходимый гол был забит на 82-й минуте. Кристоффер Закариассен открылся на пас Токмака Нгуена, и с разворота влупил со всей силы в ближний угол. Мяч влетел в ворота впритирку со штангой.

В концовке монегаски устроили настоящий штурм ворот капитана «Ференцвароша» Денеша Дибуса. Хозяева с большим трудом, но выстояли. 

Черчесов вывел команду в 1/8 финала плей-офф, и это очень солидное достижение российского специалиста.

«Деньги не играют в футбол, но можно зарабатывать деньги, играя хорошо. Мы сыграли против очень сильной команды. Ключом к успеху может быть то, что вся команда смогла сражаться друг за друга, как единое целое», — заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

«Ференцварош» в заключительном туре сыграет в Турции против «Трабзонспора». «Монако» примет дома «Црвена Звезду».  Оба матча пройдут 3 ноября.

Победа «Монако» гарантировано выведет команду в плей-офф, но может хватить и ничьей, если «Ференцварош» не проиграет в Трабзоне.

Положение в группе Н: «Ференцварош» – 10 очков. «Монако» – 7. «Трабзонспор» – 6, «Црвена Звезда» – 6.  

источник: «Советский спорт»
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