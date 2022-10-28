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Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет у «Химок», фора минус 1, ЦСКА обыграет «Локомотив»

В пятницу, 28 октября, матчем «Оренбург» - «Факел» открывается 15-й тур РПЛ. Наш постоянный эксперт футбольный агент Дмитрий Селюк, по традиции дает прогноз на сегодняшнюю игру и матчи субботы.
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет у «Химок», фора минус 1, ЦСКА обыграет «Локомотив»
28 октября 2022 12:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

«Оренбург» - «Факел». Сегодня, начало в 17.00

Встречаются две команды, которые в этом сезоне вышли в РПЛ, мне нравится, как они обе играют. Кроме матча «Оренбурга» в Санкт-Петербурге. Все помнят, чем там дело закончилось.

Игра пройдет в Оренбурге на синтетике, поэтому я отдаю некоторое преимущество хозяевам. Перед обеими командами стоит задача – остаться в премьер-лиге, пока они ее неплохо выполняют. А «Оренбург» в последнее время вообще выглядит очень здорово, не случайно команда взлетела уже на 9-е место.

«Оренбург» много забивает, но и немало пропускает. Поэтому мой прогноз для любителей ставок: обе забьют.

«Динамо» - «Химки». Суббота. Начало в 14.00

«Динамо» выиграло несколько матчей подряд, очень уверенно обыграло «Локомотив». Кажется, команда начинает выходить из небольшого, не назову это кризисом, застоя.

Поэтому не сомневаюсь, что «Динамо» обыграет «Химки». Смело можно брать победу бело-голубых с форой минус 1, но и даже можно рискнуть и взять минус 1,5.

«Ахмат» - «Ростов». Суббота. Начало в 16.30

Уверен, будет интересная игра. «Ахмат» очень прилично выглядит в последнее время, команда идет на 6-м месте. «Ростов» пару раз сыграл вничью.

Я всегда прогнозирую, что «Ростов» будет бить пенальти в предстоящем матче. Но не думаю, что в Грозном они будут бить пенальти.

У «Ахмата» в последних матчах забивает Конате. Нам своем поле «Ахмат» почти всегда забивает. «Ростов» тоже обычно без гола не уходит. У них есть Уткин, есть Комличенко. Поэтому моя ставка – обе забьют.

«Локомотив» - ЦСКА. Суббота. Начало в 19.00

Кажется, ЦСКА уже четыре игры не может выиграть, но «Локомотив» еще хуже. Хотя, мне кажется, у Федотова разладились отношения внутри коллектива. Хотя, возможно, я ошибаюсь.

Но все же, ЦСКА на сегодня выглядит гораздо предпочтительнее по игре, и, думаю, армейцы выиграют. Я бы даже поставил на их победу с форой минус 1.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет у «Химок», фора минус 1, ЦСКА обыграет «Локомотив»
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет у «Химок», фора минус 1, ЦСКА обыграет «Локомотив»
В пятницу, 28 октября, матчем «Оренбург» - «Факел» открывается 15-й тур РПЛ. Наш постоянный эксперт футбольный агент Дмитрий Селюк, по традиции дает прогноз на сегодняшнюю игру и матчи субботы.
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