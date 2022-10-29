Алексей Сафонов: «Динамо» выиграет у «Химок» - 3:1, ЦСКА обыграет «Локомотив»

«Динамо» - «Химки». Сегодня. Начало в 14.00

«Динамо» выиграет - 3:1, но при этом обе команды забьют. Если дадут сыграть Косте Тюкавину хотя бы 30 минут, Костя забьет.

Интересно посмотреть, что там Терюшков с батюшкой наколдовали. Если Терюшков выпустит книгу со своими цитатами, еще немного, и он Жванецкого опередит по цитатам. Он уже во всех СМИ постоянно упоминается.

«Ахмат» - «Ростов». Сегодня. Начало в 16.30

«Ростов» тратит много сил и времени на переезды и перелеты. Но от Ростова до Грозного не так далеко. Силы на переезде команда сэкономит.

Думаю, будет результативная ничья – 2:2, обе команды неплохо в атаку играют.

«Локомотив» - ЦСКА. Сегодня. Начало в 19.00

Даже самый великий тренер за такой короткий промежуток времени не в состоянии поставить игру «Локомотиву». Думаю, ничего невероятного мы от «Локо» не увидим. Команда в первом тайме уже обычно останавливается, вряд ли что-то изменится в этом матче.

Из команды и так максимум выжимают в этом состоянии, что мы видели в матче с «Динамо». ЦСКА выглядит намного лучше, поэтому выиграет 2:1.