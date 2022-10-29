Такой «Локо» не должен бороться за выживание! ЦСКА в дерби удержал минимальное преимущество

ФЕДОРОВ ОТЗЕРКАЛИЛ ФЕДОТОВА

Наверное, в XXI веке даже не было такого момента, когда болельщики «Локомотива» и ЦСКА подходили к очной встрече в столь разном настроении. Армейцы в трех последних турах играли только вничью, но удержались в тройке лучших команд лиги, а вот железнодорожники никогда не были так плохи, как в этом сезоне – три очка от зоны вылета. На этом фоне даже трудно поверить, что в дуэли с красно-синими у них 28 побед против 24 поражений.

И.о. главного тренера «Локо» Андрей Федоров сделал серьезные выводы из дебри предыдущего тура с «Динамо» (1:3) и приготовил для соперника сюрприз, отзеркалив расстановку с тремя центральными защитниками. К Тину Едваю и Дмитрию Баринову наставник отрядил Станислава Магкеева.

Владимир Федотов в обороне тоже удивил, вместо Кирилла Набабкина выпустив в тройке 18-летнего дебютанта Матвея Лукина. Восстанавливающиеся после травм Игорь Дивеев и Бруно Фукс попали в заявку, но остались на скамейке. Также нельзя не упомянуть, что из-за дисквалификаций игру пропускали Мойзес и Саша Зделар. Первого заменил Иван Обляков, второго – Максим Мухин. Аж пять россиян в основе армейцев. Когда в последней раз такое было?

И СНОВА НОГА АКИНФЕЕВА!

Первая половина тайма получилась очень суетливой. Обе команды стремились быстро двигать мяч, но опыта такой игры нет, поэтому брака с обеих сторон было невероятно много. Армейцы, видимо, смотрели матч соперника с «Динамо» и были уверены, что хозяева вновь окопаются перед своей штрафной, поэтому были удивлены, когда не удалось прибрать мяч к себе.

Поначалу тройка центральных защитников железнодорожников уверенно справлялась с простоватыми контратаками гостей, заточенными на заброс в сторону Федора Чалова. Однако стоило красно-синим провести позиционную атаку, и защитники дрогнули. Хорхе Карраскаль здорово сыграл на подборе после заблокированного удара Ивана Облякова и подал на дальнюю штангу, куда из-за спины Чалова выскочил 178-сантиметровый Хесус Медина, головой переправивший мяч в ворота.

После этого преимущество «Локо» во владении стало еще более акцентированным, но острота исходила только от игравшего ближе, чем обычно, к атаке Константина Марадишвили. За тайм он нанес почти половину ударов команды (четыре из девяти) и имел сумасшедший момент, когда вывалился один на один с Игорем Акинфеевым. Полузащитник решил обыграть лучшего вратаря России, но тот кончиком бутсы выбил мяч в сторону. Ух!

А под занавес тайма произошел эпизод, который после игры точно будут обсуждать. Имевший предупреждение Бактийор Зайнутдинов в борьбе с Магкеевым отмахнулся от него и попал ладонью по лицу. Удар не был серьезным, но у казахстанца все внутри похолодело. Он остался стоять на коленях и в панике показывал арбитру Артему Любимову, что оппонент хватал его за футболку, с чем, кстати, нельзя не согласиться. Судья проявил лояльность, оставив пощечину без наказания. Впрочем, до того он пропустил еще более жесткий удар локтем со стороны Баринова в середине поля.

ОКАЖИТЕ МИРАНЧУКУ ПОДДЕРЖКУ!

В перерыве Федоров выпустил вместо Максима Ненахова обладающего более качественной подачей Дмитрия Живоглядова. Очевидно, для увеличения давления на правом краю, практически бездействовавшем в первой половине. И действительно, «Локо» стал еще лучше контролировать мяч. В этот вечер он вообще ничем не напоминал команду, борющуюся за выживание.

Особенно хорош был Антон Миранчук, ведший всю игру команды в середине поля и у чужой штрафной. Еще бы Франсуа Камано и Вильсон Изидор соответствовали усилиям партнера. Француз хотя бы может занести себе в актив ту самую передачу на Марадишвили, после которой он выскакивал один на один, а вот гвинеец выступил в роли пассажира. В середине тайма Федоров обоих заменил.

Так ЦСКА вел в счете, а «Локо» - игру. И до финального свистка картина не менялась. Хотя армейцы имели шанс сделать концовку менее нервной, когда Чалов со штрафного пробил в дальний угол, но лишь сотряс штангу, а оказавшийся в одиночестве напротив пустого створа Зайнутдинов бедром отправил мяч над перекладиной. А еще за пару минут до конца вышедший на замену Егор Ушаков роскошно перехитрил Гилерме и отправил мяч с нулевого угла. Жаль только, что до того локтем врезал Баринову. Он так расстроился, что еще до финального свистка заработал вторую желтую и был удален.

В итоге красно-синие, обороняясь две трети матча, все-таки удержали победный результат – впервые за четыре последних тура. Тем не менее, болельщиков армейцев не может не настораживать, как команда реагирует на преимущество в счете. Контригра практически пропадает. Тот же Чалов потерялся в обороне соперника и с игры моментов не имел. «Локо» же опять не набрал очков, хотя поражения и не заслужил.

РПЛ. 15-й тур

«Локомотив» - ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Медина, 22.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Магкеев, Едвай, Баринов, Тикнизян, Карпукас, Миранчук, Марадишвили (Куликов, 81), Камано (Керк, 64), Изидор (Раконьяц, 64).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин (Фукс, 90+1), Мендес (Ермаков, 46), Медина (Ушаков, 82), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 82).

Предупреждения: Зайнутдинов, 12. Мендес, 45+1. Живоглядов, 67. Ушаков, 90+1. Карраскаль, 90+3.

Удаление: Ушаков, 90+5 (2 жк).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).