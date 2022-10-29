Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Такой «Локо» не должен бороться за выживание! ЦСКА в дерби удержал минимальное преимущество

Похоже, армейцы научились играть по счету. Впервые за четыре последних тура они не только забили первыми, но и сумели сохранить ворота в неприкосновенности.
Такой «Локо» не должен бороться за выживание! ЦСКА в дерби удержал минимальное преимущество
29 октября 2022 21:32
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

ФЕДОРОВ ОТЗЕРКАЛИЛ ФЕДОТОВА

Наверное, в XXI веке даже не было такого момента, когда болельщики «Локомотива» и ЦСКА подходили к очной встрече в столь разном настроении. Армейцы в трех последних турах играли только вничью, но удержались в тройке лучших команд лиги, а вот железнодорожники никогда не были так плохи, как в этом сезоне – три очка от зоны вылета. На этом фоне даже трудно поверить, что в дуэли с красно-синими у них 28 побед против 24 поражений.

И.о. главного тренера «Локо» Андрей Федоров сделал серьезные выводы из дебри предыдущего тура с «Динамо» (1:3) и приготовил для соперника сюрприз, отзеркалив расстановку с тремя центральными защитниками. К Тину Едваю и Дмитрию Баринову наставник отрядил Станислава Магкеева.

Владимир Федотов в обороне тоже удивил, вместо Кирилла Набабкина выпустив в тройке 18-летнего дебютанта Матвея Лукина. Восстанавливающиеся после травм Игорь Дивеев и Бруно Фукс попали в заявку, но остались на скамейке. Также нельзя не упомянуть, что из-за дисквалификаций игру пропускали Мойзес и Саша Зделар. Первого заменил Иван Обляков, второго – Максим Мухин. Аж пять россиян в основе армейцев. Когда в последней раз такое было?

И СНОВА НОГА АКИНФЕЕВА!

Первая половина тайма получилась очень суетливой. Обе команды стремились быстро двигать мяч, но опыта такой игры нет, поэтому брака с обеих сторон было невероятно много. Армейцы, видимо, смотрели матч соперника с «Динамо» и были уверены, что хозяева вновь окопаются перед своей штрафной, поэтому были удивлены, когда не удалось прибрать мяч к себе.

Поначалу тройка центральных защитников железнодорожников уверенно справлялась с простоватыми контратаками гостей, заточенными на заброс в сторону Федора Чалова. Однако стоило красно-синим провести позиционную атаку, и защитники дрогнули. Хорхе Карраскаль здорово сыграл на подборе после заблокированного удара Ивана Облякова и подал на дальнюю штангу, куда из-за спины Чалова выскочил 178-сантиметровый Хесус Медина, головой переправивший мяч в ворота.

После этого преимущество «Локо» во владении стало еще более акцентированным, но острота исходила только от игравшего ближе, чем обычно, к атаке Константина Марадишвили. За тайм он нанес почти половину ударов команды (четыре из девяти) и имел сумасшедший момент, когда вывалился один на один с Игорем Акинфеевым. Полузащитник решил обыграть лучшего вратаря России, но тот кончиком бутсы выбил мяч в сторону. Ух!

А под занавес тайма произошел эпизод, который после игры точно будут обсуждать. Имевший предупреждение Бактийор Зайнутдинов в борьбе с Магкеевым отмахнулся от него и попал ладонью по лицу. Удар не был серьезным, но у казахстанца все внутри похолодело. Он остался стоять на коленях и в панике показывал арбитру Артему Любимову, что оппонент хватал его за футболку, с чем, кстати, нельзя не согласиться. Судья проявил лояльность, оставив пощечину без наказания. Впрочем, до того он пропустил еще более жесткий удар локтем со стороны Баринова в середине поля.

ОКАЖИТЕ МИРАНЧУКУ ПОДДЕРЖКУ!

В перерыве Федоров выпустил вместо Максима Ненахова обладающего более качественной подачей Дмитрия Живоглядова. Очевидно, для увеличения давления на правом краю, практически бездействовавшем в первой половине. И действительно, «Локо» стал еще лучше контролировать мяч. В этот вечер он вообще ничем не напоминал команду, борющуюся за выживание.

Особенно хорош был Антон Миранчук, ведший всю игру команды в середине поля и у чужой штрафной. Еще бы Франсуа Камано и Вильсон Изидор соответствовали усилиям партнера. Француз хотя бы может занести себе в актив ту самую передачу на Марадишвили, после которой он выскакивал один на один, а вот гвинеец выступил в роли пассажира. В середине тайма Федоров обоих заменил.

Так ЦСКА вел в счете, а «Локо» - игру. И до финального свистка картина не менялась. Хотя армейцы имели шанс сделать концовку менее нервной, когда Чалов со штрафного пробил в дальний угол, но лишь сотряс штангу, а оказавшийся в одиночестве напротив пустого створа Зайнутдинов бедром отправил мяч над перекладиной. А еще за пару минут до конца вышедший на замену Егор Ушаков роскошно перехитрил Гилерме и отправил мяч с нулевого угла. Жаль только, что до того локтем врезал Баринову. Он так расстроился, что еще до финального свистка заработал вторую желтую и был удален.

В итоге красно-синие, обороняясь две трети матча, все-таки удержали победный результат – впервые за четыре последних тура. Тем не менее, болельщиков армейцев не может не настораживать, как команда реагирует на преимущество в счете. Контригра практически пропадает. Тот же Чалов потерялся в обороне соперника и с игры моментов не имел. «Локо» же опять не набрал очков, хотя поражения и не заслужил.

РПЛ. 15-й тур

«Локомотив» - ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Медина, 22.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Магкеев, Едвай, Баринов, Тикнизян, Карпукас, Миранчук, Марадишвили (Куликов, 81), Камано (Керк, 64), Изидор (Раконьяц, 64).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин (Фукс, 90+1), Мендес (Ермаков, 46), Медина (Ушаков, 82), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 82).

Предупреждения: Зайнутдинов, 12. Мендес, 45+1. Живоглядов, 67. Ушаков, 90+1. Карраскаль, 90+3.

Удаление: Ушаков, 90+5 (2 жк).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Такой «Локо» не должен бороться за выживание! ЦСКА в дерби удержал минимальное преимущество
Такой «Локо» не должен бороться за выживание! ЦСКА в дерби удержал минимальное преимущество
Похоже, армейцы научились играть по счету. Впервые за четыре последних тура они не только забили первыми, но и сумели сохранить ворота в неприкосновенности.
29.10.2022 21:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: «Динамо» выиграет у «Химок» - 3:1, ЦСКА обыграет «Локомотив»
Алексей Сафонов: «Динамо» выиграет у «Химок» - 3:1, ЦСКА обыграет «Локомотив»
В субботу, 29 октября, пройдут три матча 15-го тура РПЛ. Наш эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на игры субботы.
29.10.2022 08:04
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет у «Химок», фора минус 1, ЦСКА обыграет «Локомотив»
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет у «Химок», фора минус 1, ЦСКА обыграет «Локомотив»
В пятницу, 28 октября, матчем «Оренбург» - «Факел» открывается 15-й тур РПЛ. Наш постоянный эксперт футбольный агент Дмитрий Селюк, по традиции дает прогноз на сегодняшнюю игру и матчи субботы.
28.10.2022 12:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Черчесов с «Ференшварошем» идет дальше, Головину с «Монако» надо побеждать «Црвену звезду» дома
Черчесов с «Ференшварошем» идет дальше, Головину с «Монако» надо побеждать «Црвену звезду» дома
Вчера в Будапеште «Ференцварош» сумел добыть необходимую ничью в матче группового турнира Лиги Европы с «Монако». Команда Станислава Черчесова вышла в 1/8 плей-офф. «Монако» Александра Головина гарантировано пойдет дальше в случае домашней победы над «Црвеной звездой».
28.10.2022 11:01
Футбол
автор: Юрий Волохов
Павлюченко в завязке
Павлюченко в завязке
Двукратный обладатель Кубка России, экс-игрок сборной окончательно завязал с профессиональным футболом. Теперь Павлюченко интересует только Медиалига.
27.10.2022 19:24
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Головин против Черчесова: «Монако» нужна только победа, «Ференцварош» устроит ничья
Головин против Черчесова: «Монако» нужна только победа, «Ференцварош» устроит ничья
Сегодня в Будапеште «Ференцварошу» предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против «Монако». Игра для российских болельщиков представляет особый интерес – в обеих командах есть россияне.
27.10.2022 15:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Матч года: «Атлетико» не забил «Байеру» пенальти после финального свистка и вылетел из ЛЧ
Матч года: «Атлетико» не забил «Байеру» пенальти после финального свистка и вылетел из ЛЧ
Эмоций не меньше, чем от матча Ганы и Уругвая на ЧМ-2010.
27.10.2022 10:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Четыре матча Лиги Европы, которые вызывают интерес больше остальных
Четыре матча Лиги Европы, которые вызывают интерес больше остальных
Дуэль Головина и Черчесова, важнейший матч в истории «Карабаха» и полное равенство в одной из групп.
27.10.2022 09:59
Футбол
автор: Никита Шмытов
Такая «Барселона» не заслуживает Лиги чемпионов. Команда Хави проиграла дома «Баварии»
Такая «Барселона» не заслуживает Лиги чемпионов. Команда Хави проиграла дома «Баварии»
Впервые в XXI веке каталонцы дважды подряд пролетели мимо плей-офф Лиги чемпионов.
27.10.2022 00:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
У ЦСКА сейчас серьезный кризис. Это — шанс для «Спартака» вырваться вперед
У ЦСКА сейчас серьезный кризис. Это — шанс для «Спартака» вырваться вперед
Экватор чемпионата наступит сразу после ближайшего тура.
26.10.2022 19:04
Футбол
автор: Матвей Морозов
Первое дерби в пользу красно-синих! Как ЦСКА победил «Локо» (видео)
В 15-м туре РПЛ армейцы прервали серию из трех игр без побед, взяв три очка во встрече с железнодорожниками (1:0).
«Я зол, что играю по 10-15 минут за матч». Тюкавин — о борьбе за место в составе «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1) прокомментировал свою игру и прогресс команды.
Новое «секретное оружие» Тутберидзе! Как Петросян ошарашила Трусову тройным акселем в Сочи
На втором этапе Гран-при России короткую программу уверенно выиграла Аделия Петросян. Новая звезда Этери Тутберидзе на восемь баллов оторвалась от ее бывшей воспитанницы – знаменитой Александры Трусовой.
«Химки» самораспускаются? Глушакова отправили с игры домой, тренера удалили, команда получила шесть от «Динамо»
Первый круг РПЛ химчане завершили разгромным поражением от бело-голубых (1:6).
«Смена тренера мгновенно «Локо» не оживит — ЦСКА сейчас сильнее и победит 2:0». Прогноз Ловчева на столичное дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы соперников по одному из центральных матчей 15-го тура РПЛ (29 октября, 19:00).
Не торопитесь ставить все деньги на украинскую Матрицу! Расклады перед боем Ломаченко — Ортис
В ночь на 30 октября в Нью-Йорке пройдет поединок в рамках легкого веса между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом. «Плеймейкер» оценивает шансы боксеров.
«Как капитан, он не имеет права удаляться». Роман Ротенберг — о Яшкине после победы над «Динамо» в тысячном матче СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матчи регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3Б).
Победный дубль или двойной провал? Что принесет Трусовой и Кондратюку первый турнир у одного тренера
В субботу и воскресенье в Сочи пройдет второй этап Гран-при России-2022. Александра Трусова впервые будет выступать под руководством Светланы Соколовской.
А того ли сделали крайним? Как Знарок пошел войной на Радулова в «Ак Барсе»
Как ни старались в Казани делать вид, что все идет по плану у новой версии «Ак Барса», ничего из этого не вышло.
Пересу — титул, Ферстаппену — самый быстрый круг! Расклады и ставки на Гран-при Мексики
28 - 30 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико пройдет 20-й этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика