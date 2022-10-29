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Малафеев предложил сыграть России против сборной легионеров РПЛ. Как бы выглядел состав соперников?

Матч, о котором говорят давно.
Малафеев предложил сыграть России против сборной легионеров РПЛ. Как бы выглядел состав соперников?
29 октября 2022 22:09
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Зенит"

Сборная России по футболу лишена на ближайшие несколько лет играть официальные матчи, из-за чего РФС приходиться искать соперников для товарищеских встреч, но и на этом уровне нечем похвастаться. В сентябре команда Валерия Карпина сыграла с Киргизией (2:1), а в ноябре она сыграет со сборной Таджикистана. Это малоинтересные матчи, но к тому же, они ещё и совершенно не продуктивные. Куда более интересный вариант предложил бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, сказавший, что сборная России могла бы сыграть против сборной легионеров РПЛ. Какой бы мог быть состав?

Голкипер: Иван («Зенит»)

Берём Ивана в сборную, так как других аналогов попросту нет. Кроме бразильца в РПЛ нет ни одного легионера-голкипера.

Защита: Дуглас Сантос, Деян Ловрен (оба - («Зенит»), Виллиан Роша, Милан Гайич (оба - ЦСКА).

Дуглас Сантос часто играет в центре обороны, но лучше всего бразилец показывает себя на левой бровке, где он может отрабатывать как в защите, так и в атаке. Ловрен часто критиковался в прошлом сезоне, но в текущем реабилитировался и, по слухам, даже может заработать новый контракт.

Правую часть защиту займут новички ЦСКА Роша и Гайич. Первый из них входит в топ-5 среди всех защитников РПЛ по отборам, перехватам, выносам и другим показателям, а Гайич здорово заменил ушедшего Марио Фернандеса.

Полузащита: Кристиан Нобоа («Сочи»), Клаудиньо, Вендел (оба - «Зенит»)

Базовая позиция Клаудиньо - левый полузащитник, но Сергей Семак сумел трансформировать бразильца в классного креативного полузащитника, который ещё и отрабатывает в обороне. Нобоа и Вендел - более классические полузащитники, но и они умеют приносить результат на всех участках поля.

Получается, что в тройке полузащитников нет ярко выраженного опорного полузащитника, но каждый из выбранных игроков умеет играть в обороне, поэтому сборной России точно не будет просто при переходе центра поля.

Теоретически вместо Нобоа можно представить Вильмара Барриоса, но три игрока из одного клуба в сборной из легионеров - это перебор.

Нападение: Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Хесус Медина (ЦСКА)

Качественными легионерами на краях атаки наш чемпионат переполнен, но не хватает центрфорвардов, из-за чего нашей фэнтезийной команде придётся пойти на эксперимент с Малкомом на острие нападения. А почему нет? На данный момент он лучший голеадор чемпионата с 11 мячами и 5 передачами за 14 туров.

Поддержку ему на левом фланге составит другой автор 11 голов Квинси Промес, чье присутствие в составе не может вызывать вопросы. Справа появится не самый раскрученный, но не менее от этого полезный Хесус Медина, который при Федотове выдал 5 голов и 4 голевые передачи за 14 туров.

Скамейка запасных: Эрик Бикфалви («Урал»), Родригао, Вильмар Барриос, Матео Кассьерра (все - «Зенит»), Эли Даса, Диего Лаксальт (оба - «Динамо»), Викторьен Ангбан («Сочи»), Виктор Мозес, Шамар Николсон (оба - «Спартак»), Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба - «Краснодар»), Мохамед Конате («Ахмат»).

источник: «Советский спорт»
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