Гаранина нельзя увольнять. Он сделал «Сочи» лучше и даже 0:7 от «Зенита» не так страшны

24 октября 2022 года футбольный клуб «Сочи» потерпел крупнейшее поражение в своей истории, проиграв «Зениту» со счётом 0:7. Этот разгром раскрутил и без того громкие слухи об увольнении главного тренера Вадима Гаранина. Однако я попробую объяснить, почему он этого не заслуживает.

Почему могут уволить?

Проигрыш «Зениту» стал не единственным поводом для появления слухов, а история берет начало издалека, практически с самого начала сезона. На нём команда здорово начала, выиграв три игры за стартовые четыре тура, но затем наступил ряд неприятных результатов, включая поражение от «Спартака» (0:3), ничья с «Ростовом» (2:2), и проигрышу «Уралу» (0:2) с «Краснодаром» (1:2).

На данный момент «Сочи» в последних семи турах РПЛ одержала лишь две победы и сыграла одну ничью при четырех поражениях Результат не самый плохой, но не для серебряного призера прошлого сезона. Даже если сравнивать по графику предыдущего сезона, сочинцы не добрали семь очков, что очень много, если команда хочет бороться за самые высокие места.

Почему результаты ухудшились?

«Сочи» 2,5 года строился под требования Владимира Федотова, поэтому даже с учётом этого было бы глупо ожидать мгновенного результата от нового главного тренера, который только принял команду. К тому же, с бывшим тренером ушли несколько ключевых игроков: Родригао, Матео Кассьера (оба - «Зенит»), Ивелин Попов («Левски»), Данила Прохин («Ростов»), Матео Барач («Крылья Советов»). Все они играли важнейшую роль в предыдущем сезоне, так что на потерю пятерых игроков стартового состава нельзя закрывать глаза.

Гаранин вместо них получил новичков, но при всём уважении к ним, они, пока еще, не дотягивают до ушедших игроков. Например, Владислав Сарвели был неплох в «Крыльях Советов», но он еще не может полноценно закрыть потерю Кассьеры, который в прошлом году забил 14 мячей.

Немаловажную роль в угасании «Сочи» сыграла травма Викторьена Ангбана, который порвал крестообразные связки в матче против «Ростова». С тех пор Гаранин не смог найти другого игрока в составе, который бы сумел сбалансировать центр поля, что стало большой проблемой для тактики нового тренера.

Почему Гаранина нельзя увольнять?

«Сочи», несмотря на нестабильность, выдает яркие отрезки, которые напоминают игру по-настоящему топ-клуба. Команда по конспектам Федотова продолжает играть со схемой 3-4-3, при которой игроки стараются комбинировать и выводить бьющего на стопроцентную позицию из пределов штрафной, но все наработки портит игра в защите.

Статистика xG показывает, что «Сочи» создает моменты лучше, чем «Динамо», «Ростов», «Краснодар» и многих других команд, благодаря чему располагается на шестом месте по этому показателю. Но с другой стороны, как я уже сказал, оборона позволяет соперникам слишком много, из-за чего «Сочи» по допущенным моментам всего лишь на 12-м месте. И всё же, южный клуб, наработал на 20 ожидаемых очков (xPTS), что чуть меньше, чем у «Динамо».

Гаранин строит тяжёлый атакующий футбол, который невозможно довести до идеала за половину сезона. Более того, новый тренер пытается реализовать классический тотальный футбол, в котором игроки по ходу матча регулярно меняются позициями. Например, это отлично можно отследить по движению Георгия Мелкадзе, который может быть за один матч центрфорвардом, вингером и даже центральным полузащитником.

Минусом такой сложной головоломки можно назвать переход в защиту, а точнее перестроение при контратаках соперников, к которым часто сочинцы оказываются не готовы. Эту проблему особенно явно оголил «Зенит» в том самом разгром матче. Вадим Гаранин знает проблему, но осознанно идёт на это, не отступая от своих принципов, которые рано или поздно принесут результат. Возможно, команда набрала бы очков куда больше, но ей часто не везет: три автогола, ошибка Джанаева против «Динамо», пенальти на последних секундах с «Ростовом» и так далее.

Борису Ротенбергу не стоит увольнять Гаранина. Данный сезон можно назвать промежуточным после нереального успеха прошлого года, который бы не смог повторить даже Федотов, если бы он остался в команде. Несколько трансферов и зимние сборы могут изменить сочинцев в лучшую сторону, и уже весной никто не вспомнит о провалах команды. На данный момент он выжимает максимум из остатков команды и тех игроков, которые были в последний момент приобретены летом, но не для усиления, а скорее для затыкания позиций. Об отставке говорить слишком рано.