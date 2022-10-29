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Футболист АПЛ и чемпион мира может получить пожизненный срок

В 2017 году французский футболист сенегальского происхождения Бенжамин Менди стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола. Его переход из «Монако» в «Манчестер Сити» стал рекордным для этого амплуа по оценке Transfermarkt.com - 57,5 миллиона евро. А четыре года спустя спортсмен оказался в тюрьме по обвинению в изнасиловании семи женщин.
Футболист АПЛ и чемпион мира может получить пожизненный срок
29 октября 2022 23:08
автор: Анастасия Лукачи

Менди грозит от 5 до 20 лет лишения свободы. Но при самом худшем раскладе суд может приговорить футболиста к пожизненному сроку.

В последний раз французский защитник «Манчестер Сити» выходил на поле 15 августа 2021 года. А через несколько дней он был арестован. К тому моменту чемпион мира-2018 в составе сборной Франции сыграл за «горожан» 75 матчей, отметившись двумя забитыми голами. Но сразу после предъявленных обвинений карьера Менди фактически закончилась. Клуб вывел Менди из состава и прекратил продажу продукции с его именем и изображением, сопроводив следующим заявлением: «Манчестер Сити» временно отстранил Бенжамина Менди до завершения судебных разбирательств. Этот вопрос связан с юридическим процессом, поэтому клуб больше не комментирует ситуацию до завершения суда».

Также к санкциям присоединилась и компания Electronic Arts, которая официально исключила игрока из игры FIFA 22 и убрала карточку защитника из наборов FIFA Ultimate Team и Ultimate Draf.

Процесс длится уже больше года, первые несколько месяцев которого футболист провел в тюрьме строго режима, где Менди пережил нервный срыв. После нескольких заседаний адвокатам француза удалось снять с него обвинения в одном из изнасилований и добиться освобождения под залог.

С самого начала уголовного преследования спортсмен настаивает на своей полной невиновности. На недавнем заседании в Королевском суде Честера Менди выступил с очередным обращением к присяжным, в котором отверг все обвинения в свой адрес. 28-летний защитник «горожан» утверждает, что все эпизоды якобы изнасилований - это секс по обоюдному согласию. Менди подчеркнул, что девушки сами напрашивались к нему домой, и условия этих встреч были оговорены с ними заране. Показания же самих пострадавших кардинально отличаются от слов чемпиона мира - по словам девушек, все происходило по одному сценарию: француз приглашал их в свой особняк, где запирал и насиловал.

Очередное заседание по этому делу должно состояться 15 ноября. Окончательного вердикта в непростом и громком процессе Бенжамина Менди юристы ожидают не раньше конца декабря этого года или начала января следующего. Слишком много потерпевших: на ближайших слушаниях перед присяжными выступят все пострадавшие женщины. Кроме того, суд решил использовать для вынесения приговора и показания одноклубников французского латераля по «Ман Сити» – Джека Грилиша, Кайла Уокера, Рияда Мареза, Джона Стоунза и Рахима Стерлинга (ушедшего этим летом в «Челси» - прим. ред.), которых привлекли в качестве свидетелей.

источник: «Советский спорт»
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Футболист АПЛ и чемпион мира может получить пожизненный срок
Футболист АПЛ и чемпион мира может получить пожизненный срок
В 2017 году французский футболист сенегальского происхождения Бенжамин Менди стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола. Его переход из «Монако» в «Манчестер Сити» стал рекордным для этого амплуа по оценке Transfermarkt.com - 57,5 миллиона евро. А четыре года спустя спортсмен оказался в тюрьме по обвинению в изнасиловании семи женщин.
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