Дмитрий Селюк: Победа «Спартака» над «Торпедо» с минус 1,5, «Краснодар» - «Зенит» - обе забьют

«Крылья Советов» - «Пари НН». Сегодня. 14.00

Радует, что «Крылья» играют в футбол, но огорчает, что чаще проигрывают. В этом на них похож «Пари НН». Но «Крыльям» вряд ли грозит вылет из РПЛ, а вот «Пари НН», скорее всего, придется составит компанию «Химкам» и «Торпедо» в борьбе за выживание. Думаю, «Крылья» все-таки выиграют, фактор своего поля им может помочь.

«Сочи» - «Урал». Сегодня. 14.00

Я уже говорил, что Гончаренко тренер именно для таких середняков, как «Урал». Он начинает выправлять ситуацию в команде. С большими клубам у него не получается.

Что касается «Сочи», в команде что-то разбалансировалось. «Сочи» много стал пропускать, чего раньше за ними не наблюдалось. Очевидные проблемы в обороне и опорной зоне.

Думаю, «Урал» не проиграет. Но, если говорить о ставках, мой прогноз такой: в матче будет назначен пенальти.

«Спартак» - «Торпедо». Сегодня. 16.30

Для «Торпедо» сейчас каждая игра, как финал. Правда, болельщики «Торпедо» выступили против Геркуса: он взял на работу какого-то болельщика «Локомотива». Фанаты «Торпедо» требуют Геркуса уволить.

Надеюсь, этот скандал не отразиться на команде.

Но понятно, что «Спартак» намного сильнее выиграет у «Торпедо». Можно брать фору на победу красно-белых с минус 1,5. Почему «Спартак» выиграет больше одного мяча? «Торпедо» пропустит и бросится