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ХАМ. Спартак Гогниев закончился

Я отвечаю за свои слова: он точно закончился, потому что даже если ты понял, что в «Химках» это твой последний матч, то ведь где-то же планируешь дальше работать?
ХАМ. Спартак Гогниев закончился
30 октября 2022 09:57
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Химки"

О том, что в течение этих двух субботних часов - с 14.00 до 16.00 - сделал тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев, сказано разными коллегами уже немало. Не знаю, как Дмитрию Губерниеву и его владельцам не прилетает от Роскомнадзора за оценочное суждение «Гогниев - конченный …», где вместо отточия одно из материально наказуемых слов.

Изложим для начала только факты.

На 35-й минуте тренер Гогниев меняет капитана команды Дениса Глушкова. Тот даже не смотрит в сторону скамейки, а рывком устремляется в подтрибунное помещение. Ясно, что в клубе полыхает. Впечатление усиливается реакцией тренера, который кричит так, что слышно всем сидящим на соседних секторах:

- Домой, … (матерное слово, означающее женщину с низкой социальной ответственностью). Домой, … (матерное слово, означающее направление движения).

Отправляясь в перерыве в раздевалку, накидывается на арбитра, за что получает вторую желтую - она же красная.

По дороге в раздевалку встречается с корреспондентом «Матч-ТВ» Сергеем Дурасовым и выговаривает ему за «неправильные вопросы» в предматчевом флеш-интервью, матеря журналиста и пытаясь доказать, что эти вопросы кто-тотему поручил задать.

Казалось, что больше о Гогниеве в этом матче мы ничего нового больше не узнаем и не увидим, так как красная карточка предполагает, что дальше он находится только в раздевалке. Но к концу второго тайма он был обнаружен в одном из секторов, откуда следил за ударом химчан с 11-метровой отметки.

Забитому году при счете 0:6 он радовался, будто выиграл еврокубок. Скакал, кричал и крушил кресла ряда перед собой.

Известные мне факты я перечислил. Чтобы было нагляднее, можете всё это посмотреть и послушать в телеграм-канале «Советский спорт».

По существу же хочется сказать одно. Спартак Гогниев всегда был бесшабашным, если не сказать отмороженным. Прекрасно помним, за что и как ему ломали рёбра прямо на поле во время матча с чеченцами в 2011 году. Тогда все больше говорили о полевом командире, который рулил от кромки поля, а также о том, что бить Гогниева высыпала с трибун пара сотен человек. Но ведь спровоцировал ситуацию сам Спартак, публично рассказав арбитру, что думает о его маме.

Обычно тренерская карьера приучает прежде неспокойного и взрывного человека к выдержанности и большему хладнокровию. Здесь же вообще непонятно, что дальше будет. Очевидно, из «Химок» попросят - нет ни результата, ни контроля за рассыпавшейся командой. Но кто и когда вообще согласится взять куда-либо Гогниева на работу? Так что, наверное, мы видели в субботу его последний матч.

источник: «Советский спорт»
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