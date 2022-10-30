Симеоне пока не уволят

В субботу вечером аргентинец снова серьезно споткнулся. И на это раз не об одного из участников Лиги чемпионов: подопечных Симеоне лишил равновесия клуб Ла Лиги, идущий в турнирной таблице на 18-й строчке.

Возглавляемый Серхио Гонсалесом «Кадис» забил «Атлетико Мадрид» на первой же минуте встречи и этим голом определил дальнейшее развитие событий, да и настроение «матрасников». Кстати, Гонсалес, который только в этом сезоне возглавил клуб из Андалусии, четыре года назад вернул «Реал Вальядолид», прозябавший несколько лет в Сегунде, обратно в высший дивизион. Так что недооценивать этого тренера было опрометчиво.

И тем не менее в рамках этой встречи наставник «АТМД» решил поэкспериментировать - играть без Гризманна и с Витселем в защите. А вот Жоау Феликса, как и всегда в последнее время, оставил в запасе. Именно он, выйдя во втором тайме на замену вместе с Гризманном, оформил дубль.

Но на 99-й минуте игры «Атлети» снова умудрился пропустить. Так что солидную цифру - 800-ый матч Диего Симеоне у руля «Атлетико Мадрид» - окрасить в праздничные цвета не удалось. А вот «Кадис» точно отпраздновал - за тридцать с лишним лет клуб впервые обыграл «Атлети» в официальном матче (3:2 в пользу хозяев).

«Рохибланкос» явно не оправились еще от кошмарного поражения в минувшую среду, хотя именно игроки «АТМД» всегда славились стальными нервами.

Но дело, конечно, не только в пролете мимо плей-офф Лиги чемпионов. «Матрасников» продолжает раздирать изнутри: Симеоне второй сезон подряд пытается переставить команду на новые рельсы, но то ли «лыжи не едут», то ли у великого, без сомнения, аргентинца закончились работающие креативы.

А может, просто выгорел. Иначе, как объяснить то, что с самым дорогим своим активом он никак не может наладить связь и на этой неделе Феликса опять сватали в другой клуб - на этот раз им заинтересовался ПСЖ.

Однако сам Симеоне по-прежнему транслирует оптимизм: «Мне все равно, что обо мне думают. Я знаю, что делаю - и это не закончится сегодня», - сказал Эль Чоло сразу после лигочемпионской встречи с «Байером». И наверное, такой подход в сложившихся обстоятельствах - самый верный. Увольнять Симеоне сейчас - значит обречь клуб на еще более неустойчивые позиции, когда вылет из ЛЧ и так выбил почву из под ног, в том числе и в плане экономической составляющей.

Кроме того, не прекращаются разговоры о том, что скоро у «Атлетико Мадрид» может и вовсе смениться владелец - Хосе Луиса Алмейду, мэра Мадрида, прочат в новые президенты клуба. А значит, расклад для Эль Чоло так или иначе все равно изменится. Так что нет смысла пороть горячку. «Атлетико Мадрид» пока еще в тройке сильнейших команд Примеры, поэтому в ближайшие несколько недель спортивные таблоиды могут спать спокойно - Диего Симеоне продолжит нести свой крест самого дорогого и долгоиграющего тренера Европы.