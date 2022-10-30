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Доиграют ли «Химки» сезон и как накажут Гогниева? – некоторые мысли после разгрома от «Динамо»

Вчера в Петровском парке случился очередной разгром «Химок»: «Динамо» не оставило камня на камне от подмосковной команды – 1:6, и при этом во всей красе проявил себя Спартак Гогниев.
Доиграют ли «Химки» сезон и как накажут Гогниева? – некоторые мысли после разгрома от «Динамо»
30 октября 2022 13:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Химки»

НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ, ЕСТЬ МОЛОДЕЖКА

«Химки» посыпались, это очевидно. Впереди еще два тура, а потом длинная зима, все еще можно исправить, но такое впечатление, что команда уже просто плывет по течению, а футболисты смирились со своей незавидной участью.

Известно, что перед футболистами накопились серьезные долги по зарплате, видимо, они будут только нарастать. Времена за окном непростые.

И в такой ситуации, похоже, команде придется расстаться уже с третьим тренером. Достоверно неизвестно, полностью ли выплатили «Химки» неустойку Сергею Юрану, которого уволили первым, но была информация, что с тренером №2 Николаем Писаревым пока не рассчитались. Учитывая нынешнюю финансовую ситуацию в клубе, на сегодня не ясно, как и когда Писареву выплатят всю положенную за досрочное расставание сумму.

Что касается команды, чемпионат «Химки» все-таки, думаю, доиграют. На крайний случай, есть молодежка.

«ДОМОЙ …, ДОМОЙ …»

И вот мы плавно подошли к тренеру №3. Спартак Гогниев вчера во время матча с «Динамо» выдал концерт без оркестра. В разгар первого тайма он заменил одного из лидеров, самого авторитетного игрока «Химок», да и всего российского футбола Дениса Глушакова.

Замена на 35-й минуте такого футболиста – явный жест недоверия. После такого отношения игрока и тренера дают трещину. Но то, что сопровождало эту замену, выходит за все рамки. Гогниев зычно кричал вслед уходящему Глушакову, который мимо скамейки последовал сразу в раздевалку, «Домой (дальше матерное слово, означающую даму легкого поведения), Домой (указано популярное в народе направление).

Этот зычный рык четко было слышно во время прямой трансляции по ТВ. Жуть.

После такого Глушаков точно не будет играть в команде Гогниева.

Но на этом Спартак не закончил свое показательное выступление. Еще во время первого тайма он получил «горчичник», затем после свистка на перерыв, решил предъявить претензии главному арбитру. Похоже, слова при этом тренер «Химок» не выбирал. Арбитр Ян Бобровский за кромкой поля показал Гогниеву вторую желтую.

Это еще не все. Неистовый Спартак накинулся в перерыве на корреспондента «Матч ТВ»: «Кто тебе приказал такие вопросы задавать?»

А вопрос был самый напрашивающийся, любой мало-мальски толковый журналист его задал бы в первую очередь. «В чем причина столь ранней замены Глушакова?»

У этого концерта был и третий акт. Телезрители увидели странную реакцию Гогниева на гол его команды, забитый с пенальти на 93-й минуте при счете 0:6.

Где-то на верхнем ярусе трибуны Спартак кричал, прыгал и бил от радости ногами по креслам. Будто «Химки» выиграли Лигу чемпионов. Ладно, спишем эту реакцию на нервный стресс.

Похоже, с Гогниевым после вчерашнего концерта тоже придется расстаться. Клуб ждет третья неустойка?

Все эти странности происходят в «Химках» при непосредственном участии странного человека по фамилии Терюшков. Он уже вышел из попечительского совета клуба, но, как уверяют самые активные болельщики «Химок», продолжает оказывать влияние на клуб.

источник: «Советский спорт»
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