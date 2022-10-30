Убитые «Химки»

Концовка матча в Петровском парке между «Динамо» и «Химками» стала буквально визуализацией судьбы подмосковной команды в этом сезоне и заодно еще подходящей по этому случаю фразы «и смех, и грех».

Вышедший на поле, по признанию главного тренера Спартака Гогниева, с лишним весом Джамбулат Дулаев в борьбе в динамовской штрафной схватил за ягодицу Сабу Сазонова, после чего центральный защитник «Динамо» провел борцовский прием, а судья поставил пенальти. Это был первый одиннадцатиметровый в исполнении химчан в этом сезоне и реализовал его сын главного инвестора клуба Илья Садыгов. Счет в матче стал 1:6, а Гогниев на верхнем ярусе стадиона праздновал гол так, как празднует победы редкий тренер команд, играющих в Лиге чемпионов. Кстати, на верхнем ярусе наставник оказался в перерыве после того, как решил пообщаться с судьей Яном Бобровским.

Да и вся предшествовавшая матчу неделя прошла под знаком «Химок». Пресс-служба клуба рассказала, как в команду перед игрой со «Спартаком» приходил священник, чтобы «освещать» (видимо, фонариком) базу и стадион. В итоге худшей рекламы РПЦ придумать нельзя – после священника «Химки» проиграли два матча «Спартаку» и «Динамо» с общим счетом 1:11.

Потом та же пресс-служба зачем-то обрушилась на Ксению Собчак, которая обратила внимание как раз на релиз про священника.

Между тем, некоторые телеграм-каналы писали, что руководству «Химок» грозит уголовное дело по статье о невыплате зарплаты. Руководство клуба опровергло интерес правоохранительных органов, но признало долги. При этом никто не спросил о том, как тогда на поле выходит сын инвестора Илья Садыгов. В долг что ли? Да и спрашивать, честно говоря, опасно. В перерыве матча с «Динамо» корреспондент «Матч-ТВ» Сергей Дурасов задал какой-то невинный вопрос главному тренеру Спартаку Гогниеву, получив в ответ поток отборного мата.

После субботней игры настоящие болельщики «Химок» выпустили обращение к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву с просьбой прекратить весь этот ужас.

Из этого обращения мы узнали, что руководство собирает фейковых «фанатов» за деньги, раздавая им флаги и шарфики, а также сгоняет на стадион несчастных химкинских бюджетников.

После этого сразу вспомнилась патриотическая инициатива клуба по сбору денег на домашнем матче с «Факелом» в поддержку мобилизованных земляков. Сборы от матча составили менее миллиона рублей, а анонсированный баннер в поддержку спецоперации повесили на трибуну, где по идее должны были сидеть болельщики, но они на матчи не ходят. Таким образом, баннер увидели чуть более двух тысяч зрителей, а выполнял он функцию защиты кресел от пыли. Если бы клуб действительно решил бы оказать поддержку военным, то баннер разместил бы снаружи стадиона, а деньги собирал бы не на игре с аутсайдером «Факелом», а на предыдущей домашней встрече с ЦСКА, где болельщиков было больше. Венцом такого бюрократического патриотизма стало выступление казачьего хора перед пустыми трибунами ради короткого ролика в телеграм-канале.

Как утверждают болельщики в обращении к губернатору Воробьеву, за всем этим безумием стоит депутат Госдумы Роман Терюшков, который до сих пор принимает ключевые решения в клубе, хотя формально никаких постов не занимает. По сути, шоумен, как называют его фанаты, выполняет функции Заремы, которая тоже не занимала в «Спартаке» никаких постов, но фактически управляла командой. Правда, жена Леонида Федуна действительно ей управляла, пусть и не имея никакая формальных полномочий. Роман Терюшков же вместо работы в клубе или на депутатском поприще ведет информационную войну со мной, Василием Уткиным, Дарьей Касаткиной, Евгением Кафельниковым и Татьяной Тарасовой, обвиняя их в отсутствие патриотизма и еще насаждении разврата. Еще он купил билет на какой-то матч «Шинника» в Первой лиге, видимо, чтобы он не достался болельщикам, призвав это сделать всех своих читателей, потому что эти деньги пойдут на поддержку мобилизованных. К призыву Терюшкова никто не прислушался, тем более что читателей в телеграм-канале у него чуть более полутора тысяч. И то после репостов его «выдающихся заявлений» Василием Уткиным.

Обратите внимание, что уже за всей этой феерией, которую в РПЛ не наблюдали никогда, забылась скандальная отставка главного тренера Сергея Юрана, при котором «Химки» одержали свою последнюю победу, и короткий период работы главным тренером Николая Писарева. То есть действительно складывается ощущение, что так было всегда – истерики Гогниева, квасной и абсолютно пустой патриотизм Терюшкова, священники и пресс-релизы про Ксению Собчак. Однако в первом туре команда во главе с Юраном сыграла вничью с «Зенитом». Правда, без сына главного инвестора Туфана Садыгова в составе. Говорят, что причина отставки Юрана именно в этом. Хотя Роман Терюшков говорит, что он к ней непричастен. Он, дескать, Юрана назначал, а увольнял уже кто-то другой.

И в этой ситуации мне хотелось написать, что больше всего жаль футболистов. Но на самом деле нет. В матче с «Динамо» абсолютно бессмысленно провел время на поле Денис Глушаков, я даже не заметил, чтобы он касался мяча. На 35-й минуте Гогниев его не только заменил, но и обложил по матушке. Зато вечером бывший футболист «Спартака» спокойно вышел на поле в основном составе в матче «Медиалиги». Хотя разве можно к такому клубу относиться как-то иначе?

Да и как относится к тренеру, у которого конфликт со всеми опытными и чего-то стоящими футболистами типа Лантратова, Идову, Филина и Кухарчука, зато хорошие отношения с ноунеймом с лишним весом Джамбулатом Дулаевым, выгнанным из «Ахмата» вратарем Виталием Гудиевым, Ираклием Чежия? Кроме того, в принципе в мире мало профессиональных футболистов, которые готовы хоть как-то играть бесплатно. Большое достижение, что в «Химках» пока такие есть.

Поведение же Гогниева еще больше актуализировало мое предложение позвать в команду не священника, он тут не поможет, а психиатра. Во-первых, надо провести коррекционные мероприятия с тренерским штабом. Во-вторых, надо помочь побороть страх игроков перед футболом. Они ведь реально перестали после ухода Сергея Юрана в него играть. Поэтому считайте, что это мое предложение Роману Терюшкову действует. Если совсем нет денег, а Илья Садыгов действительно выходит на поле в долг, я готов взять расходы на медицинского специалиста на себя. Отблагодарю Химки за то, что они давали «Динамо» кров, когда строился стадион в Петровском парке.