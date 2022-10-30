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Повторение пройденного. Спустя семь лет вновь Промес принес «Спартаку» победу над «Торпедо»

Красно-белые уверенно переиграли автозаводцев, а Промес вернул себе роль лидера гонки бомбардиров.
Повторение пройденного. Спустя семь лет вновь Промес принес «Спартаку» победу над «Торпедо»
30 октября 2022 18:31
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ПРОМЕС, КАК ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Одно из старейших столичных дерби возвращается в заключительном туре первого круга! Впервые «Спартак» и «Торпедо» встретились в чемпионате СССР аж в 1938 году, однако из-за вылета автозаводцев из премьер-лиги не играли более семи лет. Памятуя об этом, спартаковцы вышли на этот матч в стильной ретро-форме с традиционной полосой на груди и без упоминания спонсора.

А вот последний матч между этими командами датирован 21 марта 2015 года. Лишь один игрок красно-белых может помнить ту игру. Это Квинси Промес, и забивший тогда единственный мяч. Спустя семь лет он по-прежнему является лидером своей команды и приносит «Спартаку» победу над автозаводцами. Отбыв дисквалификацию, он вернулся на левый край нападения, составив атакующее трио с Александром Соболевым и Шамаром Николсоном. В прошлом туре с «Химками» (5:0) эта пара форвардов действовала очень ярко.

Торпедовцы в двух предыдущих играх чемпионата потерпели по минимальному поражению от «Локомотива» и «Ахмата», так что Андрею Талалаеву требовалось внести какие-то изменения. По сравнению с матчем в Грозном он сделал четыре перестановки: в обороне появился Олег Кожемякин, в средней линии – Михаил Каймаков и Боян Роганович, в нападении – Максим Турищев вместо Игоря Лебеденко.

ДОВБНЯ – СТЕНА

Как и следовало ожидать, с первых минут спартаковцы завладели инициативой и стали кружить вокруг штрафной Александра Довбни, регулярно проникая внутрь. Гости защищались большими силами, стараясь перекрывать все зоны, но не успевали перестраиваться и регулярно упускали оппонентов. Правда, качественного завершающего удара красно-белым не хватало, поэтому долгое время самым ярким эпизодом был дальний выстрел Георгия Джикии – Довбня с большим трудом перевел мяч на угловой.

Вообще Андрей Талалаев не из тех тренеров, кто будет спокойно взирать за тем, как его команда паркует автобус, поэтому при первой возможности автозаводцы поднимали линию обороны и пытались навязать борьбу в середине поля. Риск не очень оправдывался. Хозяева не только уверенно владели мячом, но и имели возможности находить свободное пространство.

Тем не менее, в первом тайме план Талалаева сработал. Торпедовцы не допустили пропущенных мячей, за что должны благодарить совершившего несколько важных перехватов опорника Игоря Савича и здорово собиравшего отскоки Равиля Нетфуллина. Ну, и конечно, Довбню, так классно выбиравшего позиции, что все мячи летели в него.

ЮБИЛЕЙ ЗОБНИНА

На второй тайм футболисты выходили, удивленно глядя на неожиданно посыпавший снег. Причем интенсивность осадков была столь высока, что Гильермо Абаскалю пришлось надеть куртку. Привычного джерси было уже недостаточно.

В футбольном плане снег означал ускорение движения мяча по газону, и первыми к этому адаптировались хозяева. Соболев перехватил мяч в середине поля, протащил вперед и бросил вперед между двумя защитниками. Промес зацепился за сложную передачу в окружении оппонентов, протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Довбни и открыл счет. Не перестаю удивляться тому, как часто «Спартак» прибавляет после перерыва при Абаскале.

Что еще подкупает в игре красно-белых, это реакция на голы. Как известно, команда уже не раз одерживала волевые победы, но и веди в счете, спартаковцы не откатываются назад. В игре с «Торпедо» они сохранили преимущество во владении, с той только разницей, что теперь не стремились доставить в финальную треть, а готовили атаки, выманивая соперников дальше от штрафной.

В завершение стоит упомянуть Романа Зобнина, проводившего за «Спартак» 200-й матч. Он отметил юбилей хорошей игрой – грамотно работал в прессинге, часто встречался с мячом, здорово тащил его вперед, трижды пробил сам, под конец игры имел убойный момент и дважды ассистировал партнерам. В общем, не без его помощи «Спартак» одержал пятую победу в шести турах и вернулся на второе место, а «Торпедо» продлило серию без побед до пяти матчей в чемпионате. До паузы красно-белым в чемпионате осталось съездить в гости к «Сочи» и «Локо».

РПЛ. 15-й тур

«Спартак» - «Торпедо» - 1:0 (0:0)

Гол: Промес, 50.

«Спартак»: Селихов, Денисов (Классен, 80), Маслов, Джикия, Хлусевич, Пруцев (Н. Чернов, 90+3), Зобнин, Игнатов (Зорин, 70), Соболев (Мелешин, 90+3), Промес, Николсон (Зиньковский, 70).

«Торпедо»: Довбня, Нетфуллин, Кожемякин, ле Таллек, Смольников (Самсонов, 60), Каймаков (Эркинов, 34), Савич (Енин, 60), Роганович (Прошкин, 72), Караев, Чурич, Турищев (Лебеденко, 60).

Предупреждения: Промес, 35. Нетфуллин, 62.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

источник: «Советский спорт»
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