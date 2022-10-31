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Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-22. Ее могут заменить Италия или Мали

В октябре активно распространяются слухи о возможном отстранении Ирана от турнира в Катаре, но теперь появилась ещё одна сборная, которая может лишиться места за три недели до начала ЧМ.
Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-22. Ее могут заменить Италия или Мали
31 октября 2022 10:21
автор: Никита Шмытов

До Чемпионата Мира-2022 осталось меньше трёх недель, а расписание и состав участников давно утверждены, но как сообщает BBC, в последний момент может случиться глобальное изменение, которое понравится не всем.

О чём говорит BBC?

Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-22, а причиной послужит «возможное вмешательство государства в работу футбольной федерации», что запрещено международными правилами футбола. Повод дал министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш, сказавший о возможности «роспуска федеральных бюро».

Попытка вмешательства и угроза даёт шанс ФИФА и УЕФА отстранить от международных турниров не только сборную, но и все клубы из этой страны. Пока что, руководители ФИФА дали время до 4 ноября тунисским представителям более конкретно обозначить позицию касательно их вмешательства в футбол, и если им не понравится ответ, то Тунис рискует лишиться места на мундиале, на котором они ранее играли всего пять раз в истории.

Было ли такое ранее?

Тунис - не первая страна, которая, возможно, вмешалась в работу футбольной федерации. В феврале 2022 года ФИФА удалось доказать вину Кении и Зимбабве, из-за чего их членство в ФИФА было заморожено на неопределённый срок. Данным странам было дано время на разрешение ситуации и поиск виновных, но руководители страны отказались разбираться в этом, из-за чего сборная и клубы на ближайшие годы остались без турниров.

Что будет, если Тунис отстранят?

Естественно, группа «D» не останется втроём. Согласно пятому пункту шестого параграфа правил ФИФА, за федерацией остается право самое решить, что делать в данной ситуации. Различные СМИ стали мгновенно распространять информацию о приглашении сборной Италии, которая провалила отборочный этап и не вышла в финальную часть ЧМ, но данный вариант кажется максимально бредовым. Как минимум, это связано с представителями группы, в которой окажутся сразу три европейские сборные - такого нет ни в одном квартете.

Le Parisien утверждает, что итальянцы должны быть приглашены на мундиаль из-за их высокого шестого места в рейтинге ФИФА, ведь они являются единственной командой из топ-10, которая не прошла собственными силами. На самом же деле куда логичнее было бы взять вместо Туниса другую сборную из африканской конфедерации. Например, справедливее выглядит вызов сборной Мали, которая, как раз, проиграла тунисцам в финальном матче за право поехать в Катар.

О конечном отстранении Туниса говорить рано, но таких прецедентов в мировом футболе становится всё больше. Россию уже убрали, а теперь под вопросом не только Тунис, но и Иран, который обвиняют в чрезмерно жестоком режиме правления. В правилах нужны более жесткие и четкие разъяснения, иначе можно подкопаться под почти любую сборную мира, если это будет кому-то выгодно. У ФИФА излишне сильные рычаги, с которыми нужно что-то делать.

источник: «Советский спорт»
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Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-22. Ее могут заменить Италия или Мали
Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-22. Ее могут заменить Италия или Мали
В октябре активно распространяются слухи о возможном отстранении Ирана от турнира в Катаре, но теперь появилась ещё одна сборная, которая может лишиться места за три недели до начала ЧМ.
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