Евгений Ловчев: «Химки» не воспрянут, а Гогниев поплыл, попав в такую ситуацию

«СКОЛЬКО ТРЕНЕРОВ В «ХИМКАХ» ПОМЕНЯЛОСЬ»

- Начнем с матча «Динамо» - «Химки». Очередной разгром подмосковной команды. «Химки» уже не воспрянут, хотя впереди еще больше половины чемпионата?

- Это итог того, что происходит в «Химках» последние пару лет. Сколько уже тренеров поменялось. Только Юран - то ли два, то ли три раза тренировал. А ведь у каждого тренера свои взгляды на футбол. Вот и стало все валиться.

Мне кажется, в этом году «Химки» уже не воспрянут. Тем более, мы не знаем, какое решение будет принято по поводу Гогниева. Но нормальный специалист туда не пойдет.

- После этого матча главной темой для обсуждения стало поведение Спартака Гогниева. Что скажете – сдали нервы?

- Мне нравились взгляды Гогниева на футбол. Но он пришел в такой клуб, где в последние годы происходило то, о чем мы говорили выше, и поплыл. Он попал в среду, где ему что-то навязывают. И Гогниев не выдержал – очень некрасиво повел себя в отношении футболистов, журналистов. Но это тоже тренерский опыт.

«У «ЛОКОМОТИВА» ПРИЛИЧНЫЙ СОСТАВ»

- «Локомотив» неплохо выглядел против ЦСКА.

- Матч получился равным, а с середины второго тайма ЦСКА играл на удержание счета. Хотя обычно армейцы до конца борются за инициативу, стараются вести игру.

«Локомотив», безусловно, не вылетит, состав там довольно приличный. Просто бросается в глаза, это касается легионеров, что некоторые эпизоды они не недорабатывают. Здесь не добежал, там – чуть задели, валяется. Мы не видим спортивной злости, не видим стремления чего-то существенное выиграть. Это временщики, отрабатывающие свою зарплату.

- «Сочи», наконец, не проиграл, «Урал» продолжает прибавлять.

- В «Сочи» тоже неплохой состав, ребята там играть умеют. Думаю, там проблема в тренерах. Федотов сумел создать коллектив, сплотить. А эти эксперименты с тренерами до добра не доводят. Один для телекартинки, это Точилин, хотя, как тренер, в своей карьере ничего не добился. А руководит, вроде бы, другой человек.

Что касается «Урала», то Гончаренко наладил игру, встряхнул команду.

«НА НЫНЕШНИЙ «СПАРТАК» ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ»

- «Спартак» в первом тайме должен был забивать три «Торпедо», не забил ни одного.

- Но создают они много. На нынешний «Спартак» приятно смотреть. В последние лет десять «Спартак» так весело, красиво, интересно для болельщиков не играл. Абаскаль что-то такое нашел в этих игроках, и нынешняя игра команды - его заслуга. А ведь это те же самые футболисты, что были и при других тренерах, но такого футбола не показывали.

- Талалаев подтянул «Торпедо»?

- Подтянул, они будут цеплять очки. Я много разговаривал с Андреем о футболе, о жизни в последние годы. Считаю его самым перспективным тренером из этого поколения.

- «Зенит» дожал-таки «Краснодар», сохранил отрыв в 7 очков от «Спартака».

- «Зенит» играл до конца, хотел забить. Нашли нормальный пенальти. Может, у Кузяева был день рождения, но вся команда отдала ему мяч для пробития пенальти. После забитого гола очень хорошо поздравила.