Связкой Уткин – Комличенко пугают защитников на Хэллоуин. Впечатления от 15-го тура РПЛ

«КРАСНОДАР» ПРИБЛИЖАЕТ РПЛ К БУНДЕСЛИГЕ

«Краснодар» предложил чемпиону футбол, в котором тому играть достаточно некомфортно – с высоким прессингом и очень высокой интенсивности. В первом тайме «Зенит» под давлением немного поплыл, но во второй половине все же взял свое за счет мастерства исполнителей. Тот факт, что Далер Кузяев забил лишь в самом конце и с пенальти – стечение обстоятельств. До него счет открыть могли все игроки линии атаки – Малком, Клаудиньо и Иван Сергеев.

Меж тем, стиль игры «быков» - то, что хочется видеть в чемпионате России чаще. Во-первых, это приближает РПЛ к бундеслиге. В Германии за пределами «Баварии» звездных футболистов совсем немного, но это никак не сказывается на зрелищности чемпионата, уступающего в динамичности только АПЛ. Пока очевидно, что футболистам не хватает ни технических навыков, ни скорости принятия решений, но лишь потому, что столь быстро они играют редко. Чем больше играющих так команд у будет, тем более современным и интересным будет футбол в нашей лиге.

Во-вторых, именно такие игры делают лучше и «Зенит», которому в России иногда откровенно скучно. После финального свистка Дуглас Сантос рухнул на газон и несколько минут пытался отдышаться. Надо, чтобы таких матчей в его карьере было как можно больше. Тогда по возвращении на международную арену флагман РПЛ будет готов куда лучше.

«ЛОКО» СКОРЕЕ ЖИВ

«Локомотив» тоже проиграл фавориту, но тоже в дерби с ЦСКА неожиданно понравился. Особенно стоит отметить Антона Миранчука, ставшего заводилой большинства атак железнодорожников. Он принял непосредственное участие почти в половине атак, завершившихся ударами по воротам – трижды бил сам и еще пять раз ассистировал партнерам (всего хозяева нанесли 17 ударов).

К сожалению, ему не хватает партнеров по атаке. Вильсон Изидор сдулся, Франсуа Камано путается в ногах, Константин Марадишвили (пять ударов – лидер в обеих командах) все-таки не игрок нападения, Гирано Керк незабивной, а Педро Габриэл финтит только со скамейки запасных.

Тем не менее, характер у команды есть, что может удивить тех, кто смотрел предыдущую игру с «Динамо». «Локо» неплох в средней линии и способен оказывать серьезное давление на соперника. Чтобы выбраться из зоны переходных матчей достаточно двух очков, но до зимней паузы набрать их будет непросто. Впереди выезд в Екатеринбург (у «Урала» в пяти последних турах четыре победы и ничья) и дерби со «Спартаком».

УШАКОВ: С КОРАБЛЯ НА БАЛ И ОБРАТНО

Отдельно стоит упомянуть драму Егора Ушакова. В самой концовке, оказавшись почти под нулевым углом к воротам, проводивший всего второй матч в нынешнем сезоне РПЛ 20-летний игрок перехитрил Маринато Гилерме и вместо передачи в центр штрафной точно пробил в ближний угол. Такой немного дворовый прием, но получилось тонко.

Правда, вместо гола он записал на счет желтую карточку за то, что несколькими секундами ранее в борьбе с Дмитрием Бариновым шлепнул его ладонью по лицу. И так расстроился, что спустя пять минут добавил и еще одну за грязный фол в центре поля.

СЕМЬ ЛЕТ ПРОМЕСА: ОТ ДАВЫДОВА К СОБОЛЕВУ

Семь лет разделили две последние встречи «Спартака» и «Торпедо» в РПЛ. Примечательно, что и тогда, и сейчас матчи состоялись на «Открытие Арене» (хотя в 2015 году автозаводцы выступили в роли хозяев), а единственный мяч забил Квинси Промес. Удивительно, как незаметно голландец встал в один ряд с легендами красно-белых. Сегодня он один из лучших бомбардиров клуба в истории РПЛ и главный ветеран команды.

Да, он единственный из нынешнего состава, кто принимал участие в той игре семилетней давности. Чтобы понять, как давно это было, не обязательно даже перечислять всех тренеров и гендиректоров «Спартака», прошедших через клуб за это время. Достаточно сказать, что это было еще до золотого сезона Массимо Карреры, а в составе были Хуан Инсаурральде, Ким Чельстрем, Роберт Эберт, Джано Ананидзе, Юра Мовсисян, Ромуло и Хосе Хурадо. Некоторых из них уже и вспомнить трудно.

А еще в той игре Промесу ассистировал... «спартаковский Месси» Денис Давыдов, доигравшийся нынче аж до медиалиги. А Квинси не только на месте, но и держит марку!

БЕЗУМИЕ ГОГНИЕВА

Конечно, нельзя обойти стороной безобразное поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче с «Динамо», завершившемся с теннисным счетом 1:6. В российском футболе хватает мата, его позволяли себе многие, в том числе и мэтры вроде Юрия Семина. Но лишь в единичных случаях это не выходит за рамки обычных человеческих эмоций, на уровень целенаправленных оскорблений.

Гогниев же в Петровском парке целенаправленно переходил на личности – плевал вдогонку замененному в первом тайме Денису Глушакову «домой, … !» И это при том, что как игрок он даже на пике на порядок слабее нынешнего Глушака. Затем пока еще тренер химчан предъявлял претензии комментатору Сергею Дурасову за «неправильные» вопросы во флеш-интервью в перерыве, пытаясь выяснить, «кто просил такие вопросы задавать». Тоже, естественно, в нецензурной форме. А еще было удаление…

На этом фоне очень комично смотрелось, сколь эмоционально тренер праздновал в ложе прессы гол с пенальти Ильи Садыгова, забитый на 93-й минуте при счете 0:6. Как будто только что взял Лигу чемпионов. Сомневаюсь, что после этого «шоу» мы еще когда-нибудь увидим Гогниева в другом клубе премьер-лиги. Тем более, и результаты говорят за себя: 2 ничьи и 9 поражений при разнице мячей 6-28…

А если серьезно, подобное поведение – явный признак того, что тренер уже не контролирует ситуацию и не может управлять командой. Сложно представить, чтобы он продолжил работу в Подмосковье после зимней паузы.

СЫЧЕВОЙ СЛОВИЛ ЗВЕЗДУ

В Оренбурге свой скандал. Корона лучшего бомбардира команды стала давить на мозг Владимиру Сычевому, и он не стал скрывать своего недовольства тем, что партнер по команде Джимми Марин «отобрал» у него гол пяткой. Мяч катился в пустые ворота «Факела» (4:1), но костариканец решил перестраховаться и с метра добил его в ворота. Сычевой в ответ развел руками, не пошел праздновать к партнеру, а уходя с поля, подтвердил Тимуру Журавелю, что в раздевалке будет «разговор на повышенных тонах».

Вообще-то я понимаю расстройство форварда. Все-таки обидно, когда «пропадает» возможность забить в премьер-лиге пяткой. Это изящно и память на всю жизнь. В конце концов, нельзя предсказать, как долго еще Сычевому удастся держать такой уровень результативности, а тут такой кураж, что залетают даже сложные мячи. Лови момент, как говорится!

Однако очевидно, что нельзя быть выше команды. Это не позволяется и Криштиану Роналду, в чем мы убеждаемся сейчас в «Манчестер Юнайтед». Хочется верить, что парни остыли и нормально поговорили. Тем более, что суть конфликта ерундовая. Проверим наблюдения в следующем туре, в котором «Оренбург» поедет громить «Химки».

ГОЛЕВАЯ ФОРМУЛА ГОНЧАРЕНКО

«Урал» нашел простую формулу для забитого мяча: подача Лазара Ранджеловича с углового + скидка с ближней штанги или из центра штрафной (трижды ее делал Алексей Каштанов, еще раз Егор Филипенко) + подставленная нога Юрия Газинского = гол.

Так подопечные Виктора Гончаренко забили четыре (!) мяча в трех (!) последних матчах. Трижды пострадал «Сочи» (два пропустили в Кубке и один в РПЛ), а еще раз – «Крылья Советов». Розыгрыш классный, но к сопернику же готовиться надо!

ДРАМА ГОЦУКА

Сумасшедшая развязка имени Кирилла Гоцука в Самаре. В этом матче было все – два нелепых пенальти за игру рукой (особенно глупо ее подставил под прострел самарец Матео Барач), два удаления (Даниил Пенчиков и Гоцук собрали максимум предупреждений), отмененный гол Романа Евгеньева (снова за игру рукой) и волевая победа хозяев благодаря двум голам в компенсированное время. Ух!

Отдельно отмечу, что оба гола самарцев получились для Гоцука трагичными. На 92-й минуте он оказался на пути мяча, летевшего за лицевую после корявого удара все того же Евгеньева. Рикошет – и 1:1. А на 94-й защитник выпрыгнул на подачу, но попал по мячу не головой, а рукой. Гленн Бейл точно исполнил пенальти и привел местных болельщиков в экстаз.

Вдобавок ко всему в следующем туре с ЦСКА нижегородцы сыграют без своего лучшего защитника…

СВЯЗКА УТКИН – КОМЛИЧЕНКО ДЛЯ ХЭЛЛОУИНА

«Ростову» тоже удалась волевая победа за счет двух мячей, забитых в последние 15 минут матча в Грозном. Причем между ними еще затесался гол Кирилла Щетинина точным ударом в дальний угол, но он не был засчитан из-за того, что при обработке мяча полузащитник коснулся его рукой. Но это не отменяет того факта, что «Ахмат» ужасно провел концовку.

Ну, а один из мячей, конечно, забил Николай Комличенко. И естественно, с подачи Даниила Уткина со штрафного. Пусть, ему результативную передачу и не засчитают, потому что у форварда мяч оказался после серии отскоков. Тем не менее, эта связка настолько хороша, что ею можно пугать защитников РПЛ на Хэллоуин.

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