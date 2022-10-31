Гогниева «разберут», «Торпедо» «выздоравливает», лидеры набирают очки – итоги 15-го тура РПЛ

«КТО ТЕБЯ НАУЧИЛ ТАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ?»

Самые «яркие» события произошли в субботу днем в Петровском парке. Слово «яркие» я взял в кавычки. Кроме прогнозируемой легкой победы «Динамо», может быть, лишь счет 6:1 мало кто прогнозировал, «главной звездой» матча стал тренер «Химок» Спартак Гогниев.

Напомним, что произошло. На 35-й минуте он заменил одного из лидеров «Химок» Дениса Глушакова.

Тот демонстративно последовал мимо скамейки сразу в раздевалку. Гогниев проводил ветерана гневной тирадой: «Домой (дальше матерное слово, означающую даму легкого поведения), Домой (указано популярное в народе направление).

Но на этом Спартак не закончил свое показательное выступление. Еще во время первого тайма он получил «горчичник», затем после свистка на перерыв, решил провести беседу с главным арбитром. Похоже, слова при этом тренер «Химок» не выбирал. Судья матча Ян Бобровский за кромкой поля показал Гогниеву вторую желтую.

Но это еще не все. Неистовый Спартак накинулся в перерыве на корреспондента «Матч ТВ»: «Кто тебя научил такие вопросы задавать?» Хотя журналист задал самый напрашивающийся вопрос про замену Глушакова.

Сегодня «Химки» выпустили заявление по поводу поведения своего главного тренера.

«Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

Футбольный клуб «Химки» проведет внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению подобного впредь», — сказано в заявлении команды в телеграм-канале.

Не очень понятно, что там разбирать. Но пока складывается впечатление, что в «Химках» полный разлад и шатание. С такой обстановкой в команде трудно рассчитывать на сохранение места в лиге.

Как исправлять ситуацию, вообще не понятно. Разве, что уволить третьего за сезон тренера?

ТАЛАЛАЕВ «ВЫЛЕЧИТ» «ТОРПЕДО»?

Другой аутсайдер бился почти на равных с поймавшим кураж «Спартаком». Точнее – держался, как мог. «Спартак» в первом тайме имел несколько отличных моментов, но где-то были неточны спартаковцы, а местами просто здорово играл вратарь автозаводцев Александр Довбня.

Во втором тайме только индивидуальное мастерство Квинси Промеса принесло 3 очка «Спартаку». Голландец на 50-й минуте выжал максимум из своего момента. Больше хозяева не забили. А в концовке уже у их ворот было весьма напряженно.

Старинный друг нашей редакции Евгений Ловчев считает, что Андрей Талалаев начинает выправлять ситуацию в «Торпедо», хотя принял команду совсем недавно.

- Талалаев подтянул «Торпедо». Они будут цеплять очки. Я много разговаривал с Андреем о футболе, о жизни в последние годы. Считаю, его самым перспективным тренером из этого поколения, - сказал Ловчев.

Другие лидеры не отстали от «Спартака» в плане «трудовых» побед. ЦСКА и «Зенит», как под копирку, тоже выиграли по 1:0.

Причем армейцы, забив «Локомотиву» уже на 22-й минуте, во втором тайме стали откровенно играть на удержание счета. Удержали.

«Зенит» в Краснодаре весь матч доминировал, но какого-то подавляющего преимущества не имел. А голевые моменты все никак не мог реализовать. Забил победный гол лишь с пенальти на 89-й (!) минуте. Но три очка есть три очка.

Верхняя часть таблицы осталась без изменений: «Зенит» впереди с отрывом в 7 очков от «Спартака», ЦСКА - третий, отстает от питерцев на 10 очков.