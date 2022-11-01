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Три вопроса перед последним туром Лиги чемпионов

Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 для многих команд ничего не решает, но есть несколько немаловажных интриг, за которыми стоит следить.
Три вопроса перед последним туром Лиги чемпионов
01 ноября 2022 13:23
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Тоттенхэм»

1. Конте подтвердит опасения?

Антонио Конте - топ-тренер, приносивший результат в любой команде, в которой только оказывался, но есть нюанс. Итальянец здорово перестроил «Тоттенхэм» за короткий срок, и сейчас его команда замыкает тройку турнирной таблицы АПЛ, зато не лучшим образом идут дела в Лиге чемпионов.

История взаимоотношений Конте и еврокубков - отдельная и тяжелая история, но если говорить коротко - тренер в них проваливается. Даже в текущем сезоне, попав в простую по меркам ЛЧ группу с «Марселем», «Спортингом» и «Айнтрахтом», «Тоттенхэм» все еще не гарантировал нужный результат перед последним туром. В прошлом туре «шпоры» почти решили задачу по выходу в плей-офф, но арбитр отменил гол на 96-й минуте.

Перед выездным матчем с «Марселем» «Тоттенхэм» возглавляет таблицу, но плотность группы настолько большая, что при определенном стечении обстоятельств Антонио Конте может откатиться даже на четвертую строчку.

2. Отомстит ли «Ливерпуль»?

В начале сентября еще не было до конца понятно, в каком глубоком кризисе находится «Ливерпуль», но первый тревожный звоночек состоялся в Неаполе, где местная команда без шансов разгромила «Ливерпуль» со счетом 4:1.

После этого «Ливерпуль» одержал четыре победы подряд, гарантировав место в плей-офф, но не менее важно закрыть гештальт во втором матче с «Наполи». Юрген Клопп намерен вернуть должок Лучано Спаллетти, однако сделать это не так то просто, особенно после поражений в последних матчах АПЛ аутсайдерам лиги со счетом 0:1 и 1:2.

«Наполи» - одна из двух команд сезона, которая может закрыть групповой этап с шестью победами, но «Ливерпуль» сделает все, чтобы этого не случилось.

3. Станет ли «Виктория Пльзень» худшей командой всех времен?

В Лиге чемпионов нередко бывают матчи, когда явные аутсайдеры отбирают очки и даже побеждают топ-клубы, но «Виктория Пльзень» полностью оправдала статус самой слабой команды в текущем сезоне еврокубка.

Уже после жеребьевки группового этапа было страшно за чешскую команду, которая угодила в компанию к «Баварии», «Интеру» и «Барселоне», но даже при этом тяжело было представить, что перед последним туром «Виктория» рискует стать худшим клубом в истории групповой стадии ЛЧ.

За пять туров чехи не набрали ни одного очка, а разница мячей составляет 3-20. Теперь «Виктория Пльзень» примет в гости немотивированную, но очень злую «Барселону», которая потерпела фиаско, лишившись шансов на проход в плей-офф. Если «Виктория Пльзень» проиграет с разницей в два мяча, то повторит результат загребского «Динамо» сезона-2011/12, в котором он завершил группу с 3-22. Если же «Барселона» разгромит соперника с разницей в три мяча и более, то «Виктория» официально станет худшей командой ЛЧ за всю историю.

источник: «Советский спорт»
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