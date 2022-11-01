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Пять футболистов, которые завершат международную карьеру после ЧМ-2022

Чемпионат мира - большой праздник для всего футбольного мира, но и в нем есть обратная сторона медали. Каждый мундиаль не обходится без слез и грусти, в том числе из-за завершения карьеры футболистов. В данном материале мы подготовили список из пятерых игроков, для которых турнир в Катаре станет последним турниром в составе национальной сборной.
Пять футболистов, которые завершат международную карьеру после ЧМ-2022
01 ноября 2022 13:29
автор: Никита Шмытов
автор фото: AFLO

Лионель Месси

Лионель Месси несколько раз после неудач сборной Аргентины резко высказывался о завершении международной карьеры, но каждый раз нападающий возвращался, что однажды принесло результат. В 2021 году игрок «ПСЖ» смог завоевать первый турнир со сборной, выиграв Кубок Америки.

Сейчас Месси уже 35 лет, а октябре 2022 года он сообщил, что для него ближайший ЧМ станет последним в карьере.

Анхель Ди Мария

Именно гол Ди Марии стал решающим в финальном матче Кубка Америки-2021, но и ему теперь придется уступить место более молодым соотечественникам. Анхель на год младше Месси, но его часто преследуют травмы, из-за чего он больше не может уделять время сборной Аргентине. ЧМ в Катаре для него станет последним международным турниром.

Гарет Бэйл

Бэйл - совсем не тот человек, который пользовался всеми шансами в жизни, но теперь ему придется собраться и приложить все усилия, чтобы навсегда внести себя в историю Уэльса.

Во-первых, Уэльс имеет реальные шансы по выходу из группы с Англией, Ираном и США, а во-вторых, при определенном стечении обстоятельств, Гарет Бэйл может стать рекордсменом страны по числу игр за сборную.

Слухи о завершении международной карьеры Гарета ходят давно, но сейчас у него есть все для этого: возраст (33 года), отъезд в MLS и шанс уйти на пике успеха сборной.

Лука Модрич

Обладатель «Золотого мяча», один из лучших полузащитников 21-го века, лидер «Реала» и просто хороший парень Лука Модрич, тоже завершит международную карьеру после турнира в Катаре, о чем он сообщил в октябре.

В 2018 году, в том числе его усилиями, хорваты дошли до финала, что наверняка они не смогут повторить на предстоящем турнире, но Модрич попробует сверкнуть в последний раз, а дальше представит шанс молодым и не менее одаренным землякам.

Серхио Рамос

Рамос, пока еще, не уехал в США на футбольную пенсию, но для 36-летнего защитника этот этап не за горами, а учитывая его спад в последние годы, катарский чемпионат мира для него станет последним.

Он уже пропустил прошлый ЧЕ-2020 (2021), но Луис Энрике все же добавил игрока «ПСЖ» в расширенную заявку на ЧМ-22. Более того, Рамос даже не попадал в состав в играх Лиги наций, но у него все еще есть шанс укрепить рекорд по играм за сборную Испании, после чего придется завершить международную карьеру.

источник: «Советский спорт»
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