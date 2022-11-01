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Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков

«Порту» буднично расправился с «Атлетико» и лишил его евровесны. Мадридцев от позора спас только Облак.
Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков
01 ноября 2022 22:51
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Атлетико»

ДВА ПО 99

У Диего Симеоне наступили непростые времена. Его «Атлетико» разочаровывает все чаще. В прошлом сезоне «Барселона» была далека от идеала, но все равно не пустила мадридцев даже на второе место, а в нынешнем они уже к ноябрю отстали от первого места на девять очков и досрочно вылетели из Лиги чемпионов. Тем не менее, несмотря на неудачи, стороны горят желанием продолжить сотрудничество, о чем говорили и Симеоне, и президент клуба Энрике Сересо.

В Порту испанцы приехали в еще более напряженном состоянии. Уж больно тяжело сложилась последняя неделя. В прошлую среду они драматичнейшим образом не смогли дожать дома «Байер» (2:2), не реализовав на 99-й минуте пенальти, назначенный после финального свистка, а в выходные в матче с Кадисом отыгрались с 0:2 (Жоау Феликс забил на 85-й и 89-й), но все равно упустили ничью, пропустив на той же 99-й…

Несмотря на то, что «Порту» и «Брюгге» уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, матчи на «Драгао» в Леверкузене имели значение для всех участников. Португальцы с бельгийцами сражались на первое место, в теории упрощающее задачу в первом раунде плей-офф, а испанцы с немцами заочно разыгрывали путевку в Лигу Европы.

«ПОРТУ» БОЛЬШЕ «АТЛЕТИКО», ЧЕМ САМ «АТЛЕТИКО»

Вообще-то подопечные Симеоне очень собранно проводят решающие матчи, но в Португалии на старте встречи они выглядели каким-то обреченными и пропустили уже на пятой минуте – Хосе Хименес упустил за спиной рванувшего Эванилсона, и тот беспрепятственно прострелил в центр на Мехди Тареми. Такой беспечной оборона «матрасников» под руководством аргентинского специалиста не была, наверное, никогда. «Порту» в лайве вышел на первое место, а «Атлетико» опустился на последнее.

После этого гости постепенно стали прибирать мяч себе, но действовали как-то без особого настроя, скорее на автомате. И к середине тайма получили второй мяч. Вендерсон Галено в попытке дотянуться до мяча на фланге на долю секунды опередил Стефана Савича, убежал к лицевой и оттуда покатил назад под удар Стефену Эустакиу, а тот не побоялся пойти до конца, хотя видел, что на него двумя ногами прыгнул Рейнилду Мандава. Вот так португальцы раздели «Атлетико» в стиле самого Симеоне – на контратаках и за счет невероятного желания выиграть каждый стык.

И это самое печальное. То ли селекционная служба мадридцев стала ошибаться в выборе новых игроков, то ли Симеоне потерял хватку, но нынешний «Атлетико» потерял то, чем был славен в прошлом (дисциплина, жесткость, эффективность), но ничего не приобрел взамен. 52-летний специалист вроде бы свернул прошлогодний проект по перестройке команды на более атакующие рельсы, но не может откатить ее к базовым настройкам. Получилось по Высоцкому:

«Добрый день! Добрый тень!

Я, дак, Оборотень!

Неловко вчерась обернулся:

Хотел превратиться в дырявый плетень,

Да вот посередке запнулся».

И кто «Атлетико» теперь, Симеоне самому не понять…

ТАРЕМИ СИЛЬНЕЕ ГРИЗМАННА И ФЕЛИКСА, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ

После перерыва «Порту» продолжил играть в том же размеренном стиле, но моментов у ворот Яна Облака меньше не стало. Если бы не словенец, финальный свисток можно было бы давать задолго до истечения 90 минут. Самое удивительное в том, что «драконы» не делали на чужой половине поля ничего особенного. Все передачи вперед или в штрафную напрашивались, но каждый раз доходили до адресатов.

Очень здорово играл Тареми, регулярно выходивший на оперативный простор и чередовавший удары с удобными передачами партнерам. Шла игра и у Отавио, отличными передачами разбрасывавшего мячи по флангам и полуфлангам, куда стремились вингеры Эванилсон и Галено.

В результате и второй тайм подопечные Сержиу Консейсау провели образцово (8-2 по ударам из штрафной!) и чудом не выиграли крупнее, а «Атлетико» так и нашел в себе эмоций хотя бы для того, чтобы устроить зрелищную потасовку. Что этой команде ситуации, когда все валится из рук, совсем не свойственно. Лишь разок потолкались Родриго де Пауль и Фабиу Кардозу после того, как Даниэле Орсато отменил гол Антуана Гризманна за фол аргентинца на Голено. А на последней минуте Иван Маркано вдруг при подаче углового подсластил испанцам пилюлю поражения.

А в параллельной встрече в Леверкузене болельщики голов так и не увидели. В результате «Порту» выиграл группу, «Брюгге» вышел со второго места, «Байер» отправился в Лигу Европы, а «Атлетико» с пять голами и тем же количеством очков – домой. Мог ли кто представить такое расположение команд после жеребьевки?

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

«Порту» - «Атлетико» - 2:1 (2:0)

Голы: Тареми, 5 – 1:0. Эустакиу, 24 – 2:0. Маркано, 90+5 – в свои ворота – 2:1.

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе (Родриго Консейсау, 89), Фабиу Кардозу, Маркано, Занузи (Венделл, 53), Груич, Отавио (Борхес, 89), Эустакиу, Эванилсон (Тони Мартинес, 81), Галено (Фолья, 89), Тареми.

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Хименес, Мандава, Корреа (Пабло Барриос, 85), де Пауль, Витсель, Сауль (Карраско, 60), Гризманн, Феликс (Кунья, 60).

Предупреждения: Груич, 39. Мандава, 42. Савич, 48. Фабиу Кардозу, 69. Де Пауль, 69.

Судья: Орсато (Италия).

источник: «Советский спорт»
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