Жиго мимо еврокубков, Конте - в плей-офф! Как прошел самый яркий матч ЛЧ шестого тура первого дня?

Первый тайм

«Тоттенхэм» по мнению букмекеров считался с небольшим перевесом, но фаворитом, однако это не помешало Антонио Конте не отойти от своего стиля. Итальянский тренер «шпор» предпочитает в важных матчах играть от обороны, а потому выставил состав, ориентирующийся на защиту, в котором лишь тройка нападения из Лукаса Моуры, Сона и Харри Кейна вселяла страх.

«Марсель» практически отзеркалил схему соперника, выставив всех лучших футболистов, включая Эрика Байи, Алексиса Санчеса, Маттео Гендузи. Впрочем, первому из них не посчастливилось долго находиться на поле, и уже на десятой минуте его вынужденно заменил Самюэль Жиго.

«Марселю» для выхода в плей-офф нужно было только побеждать, поэтому команда уже на первых минутах стала смело атаковать ворота Уго Льориса, но французский голкипер раз за разом спасал англичан. «Тоттенхэм» за весь первый тайм не создал ни одного опасного момента, но не только это омрачило впечатление, но и травма Сона в первом в середине тайма, что сильно подпортило перспективы в атаке на остаток матча.

В целом, первая половина получилась боевой и жёсткой с обеих сторон и, как часто бывает в таких матчах, исход решил один момент со стандартного положения на 45+2 минуте. Конголезский защитник Кансель Мбемба остался совершенно один после подачи с углового, и он в эффектном высочайшем прыжке сильно отправил мяч в ближний угол - 1:0.

Второй тайм

У «Тоттенхэма» есть одна интересная черта - он заводится только тогда, когда уже прижат к стене. Счёт на табло ни в коем случае не устраивал гостей, ведь в таком случае они бы не попадали в плей-офф. Переполненный «Велодром» мог стать свидетелем исторической победы, которая бы позволила «Марселю» впервые с 2011 года выйти из группы ЛЧ, но Антонио Конте, отбывавший дисквалификацию на трибуне, нашёл ключ к успеху во второй половине.

На 54-й минуте Иван Перишич в стиле Даниила Уткина великолепно исполнил подачу на голову Клемана Ленгле, который с метра от вратарской площади переправил мяч в ворота - 1:1. «Тоттенхэм» имел все шансы выйти вперед и снять все вопросы заранее, но один только Кейн не реализовал несколько опасных моментов, из-за чего команды перешли в стадию нервной концовки. «Марсель» задавил «Тоттенхэм» в последние 10-15 минут, бросив все силы для победы, но одна оплошность привела «олимпийцев» к ситуации, когда три игрока «Тоттенхэма» вышли против одного защитника хозяев поля, и здесь «шпоры» реализовывали момент, благодаря удару Хейберга - 2:1.

Итоги

После первого тайма «Тоттенхэм» замыкал таблицу, а «Марсель» попадал в плей-офф, но второй тайм полностью перевернул таблицу. Теперь, после шести туров, «Тоттенхэм» выходит в плей-офф с первого места, а «Марсель» остаётся ни с чем, пропустив вперёд даже «Спортинг», который сыграет в Лиге Европы.