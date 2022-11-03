Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»

Героем матча стал Оливье Жиру – дубль и две результативные передачи на Крунича и Мессиаса.
Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»
03 ноября 2022 01:08
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

РОССОНЕРИ ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В последний раз россонери принимали участие в плей-офф Лиги чемпионов более восьми лет назад, весной 2014 года. Тогда уже в 1/8 финала они нарвались на «Атлетико» и сошли с дистанции. Чтобы понимать, как это давно, достаточно взглянуть на составы. Итальянцев тренировал Кларенс Зеедорф, а на поле выходили Кака, Майкл Эссьен, Кристиан Аббьяти, Марио Балотелли и другие. С тех пор лишь раз миланцы пробивались в турнир, как раз прошлой осенью, но тогда не смогли составить конкуренцию «Ливерпулю», «Атлетико» и «Порту».

Так что можно только догадываться, как нервно итальянцы ждали эту встречу. После победы в предыдущем туре в Загребе (4:0) они получили необходимое преимущество над «Зальцбургом» в одно очко, а значит, легендарный «Сан-Сиро» в этот вечер полностью устраивала и ничья. Однако хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик и на радость тиффози решили вопрос по выходу в плей-офф уже к 57-й минуте.

ПОЛЕТ ЖИРУ

Хозяева начали матч довольно осторожно, чередуя степенный перепас вдали от чужой штрафной с резким переводом мяча на фланги. Преимущественно левый, где сконцентрирован основной атакующий потенциал в лице Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау. Француз вообще возвращался назад только в позиционной обороне и как только команда забирала мяч, уходил высоко вперед, так что в эти моменты «Милан» играл как бы в три защитника.

Итальянцы не форсировали события, но все же сумели забить быстрый мяч. На помощь пришло умение Оливье Жиру выиграть верховое единоборство. Сандро Тонали под от углового флага, а форвард перевисел оппонентов и кивнул в сторону дальнего угла.

Примечательно, что игра была небыстрой, но при этом мяч редко направлялся в центр поля. Обе команды стремились атаковать через фланги, но так насыщали эти зоны, что чаще всего болельщики наблюдали за вбрасыванием игроками мяча из аутов. Пожалуй, команды примерно поровну доставляли его в штрафную, но австрийцам очень не хватало последнего паса, а у россонери очень качественно в этом аспекте действовали Тео Эрнандес и Исмаэль Беннассер, так что до ударов они свои атаки доводили чуть чаще. И даже забили второй мяч, но Жиру забрался во вне игры. «Свое» он взял во второй половине матча, записав на свой счет еще один мяч и два ассиста.

ЗЛАТАН СЫГРАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ ВПЕРВЫЕ С 2016 ГОДА

Под конец первого тайма стало казаться, что «Зальцбург» уж очень близко подбирается к ответному голу. И это не осталось незамеченным Стефано Пиоли. На старте второй половины его подопечные провели две резкие атаки до того не самым активным правым флангом и уже на 46-й минуте удвоили преимущество – Анте Ребич точной подачей нашел в штрафной голову Жиру, а тот из довольно неудобного положения, отклоняясь назад, набросил набегавшему Раде Круничу. Для боснийца это первое результативное действие в Лиге чемпионов в карьере.

В этот момент итальянские телевизионщики поймали красивый кадр, как Пиоли аплодирует на фоне также хлопающего в ладоши Зланата Ибрагимовича. Стильный швед в силу возраста нечасто бывает достаточно здоров, чтобы выходить на поле, но по-прежнему проживает каждый эпизод. Впечатляет, как, позиционируя себя в медиапространстве самым эгоцентричным футболистом планеты, даже сейчас продолжающим называть себя богом, он искренне болеет за своих партнеров. И как выделяется этим на фоне тех же Криштиану Роналду и Лео Месси.

Ну, и партнеры оправдывают ожидания своего легендарного товарища. Через десяток минут все тот же Жиру в сутолоке у ворот протолкнул мяч в сетку и окончательно снял все вопросы о выходе в плей-офф. А значит, Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов, где его команды в последний раз были аж четыре года назад. Правда, сам он из-за травмы тогда не играл, и «МЮ» бездарно проиграл уже в 1/8 финала «Севилье» (0:0, 1:2). А на поле лигочемпионской весной он выходил еще раньше, в 2016 году в составе «ПСЖ». И тогда забил три гола в четырех матчах с «Челси» (2:1, 2:1) и «Ман Сити» (2:2, 0:1).

Можно ли было поверить, что многократному чемпиону Италии, Испании, Франции и Нидерландов представится еще один шанс попробовать все-таки взять «ушастого», который ему до сих пор так и не покорился?

Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур

«Милан» - «Зальцбург» - 4:0 (1:0)

Голы: Жиру, 14 – 1:0. Крунич, 46 – 2:0. Жиру, 57 – 3:0. Мессиас, 90+1 – 4:0.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю (Габбиа, 86), Кьер, Томори, Тео Эрнандес (Балло-Туре, 78), Тонали, Беннасер (Побега, 69), Ребич, Крунич (де Кетеларе, 78), Леау (Мессиас, 69), Жиру.

«Зальцбург»: Кен, Дедич, Соле (Бернардо, 46), Павлович, Вебер (Ульмар, 77), Зайваольд, Гурна-Дуат, Кергор, Сучич, Адаму, Окафор (Койта, 77).

Предупреждения: Окафор, 44. Гурна-Дуат, 61.

Судья: Лаос (Испания).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»
Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»
Героем матча стал Оливье Жиру – дубль и две результативные передачи на Крунича и Мессиаса.
03.11.2022 01:08
Футбол
автор: Артем Зибрак
Жиго мимо еврокубков, Конте - в плей-офф! Как прошел самый яркий матч ЛЧ шестого тура первого дня?
Жиго мимо еврокубков, Конте - в плей-офф! Как прошел самый яркий матч ЛЧ шестого тура первого дня?
Практически каждый матч прошедшего дня Лиги чемпионов не имел турнирного значения, но исключением стала встреча «Марселя» и «Тоттенхэма».
02.11.2022 08:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков
Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков
«Порту» буднично расправился с «Атлетико» и лишил его евровесны. Мадридцев от позора спас только Облак.
01.11.2022 22:51
Футбол
автор: Артем Зибрак
Пять футболистов, которые завершат международную карьеру после ЧМ-2022
Пять футболистов, которые завершат международную карьеру после ЧМ-2022
Чемпионат мира - большой праздник для всего футбольного мира, но и в нем есть обратная сторона медали. Каждый мундиаль не обходится без слез и грусти, в том числе из-за завершения карьеры футболистов. В данном материале мы подготовили список из пятерых игроков, для которых турнир в Катаре станет последним турниром в составе национальной сборной.
01.11.2022 13:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три вопроса перед последним туром Лиги чемпионов
Три вопроса перед последним туром Лиги чемпионов
Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 для многих команд ничего не решает, но есть несколько немаловажных интриг, за которыми стоит следить.
01.11.2022 13:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
Гогниева «разберут», «Торпедо» «выздоравливает», лидеры набирают очки – итоги 15-го тура РПЛ
Гогниева «разберут», «Торпедо» «выздоравливает», лидеры набирают очки – итоги 15-го тура РПЛ
В воскресенье, 30 октября, завершился 15-й тур РПЛ. В нем было несколько событий, вызывавших интерес болельщиков.
31.10.2022 16:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Связкой Уткин – Комличенко пугают защитников на Хэллоуин. Впечатления от 15-го тура РПЛ
Связкой Уткин – Комличенко пугают защитников на Хэллоуин. Впечатления от 15-го тура РПЛ
Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак – о том, что вызвало самые яркие эмоции в заключительном туре первого круга.
31.10.2022 15:55
Футбол
автор: Артем Зибрак
Евгений Ловчев: «Химки» не воспрянут, а Гогниев поплыл, попав в такую ситуацию
Евгений Ловчев: «Химки» не воспрянут, а Гогниев поплыл, попав в такую ситуацию
Завершился 15-й тур РПЛ. С лучшим футболистом СССР 1972 года обсуждаем самые яркие моменты тура.
31.10.2022 15:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-22. Ее могут заменить Италия или Мали
Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-22. Ее могут заменить Италия или Мали
В октябре активно распространяются слухи о возможном отстранении Ирана от турнира в Катаре, но теперь появилась ещё одна сборная, которая может лишиться места за три недели до начала ЧМ.
31.10.2022 10:21
Футбол
автор: Никита Шмытов
Чемпион страдает, но не оступается. «Зенит» победил «Краснодар» благодаря голу Кузяева в концовке
Чемпион страдает, но не оступается. «Зенит» победил «Краснодар» благодаря голу Кузяева в концовке
«Горожане» предложили питерцам сумасшедший темп и едва не отобрали у них очки, но все-таки не сдюжили. Кузяев на 87-й минуте заработал и реализовал пенальти за игру рукой Рамиреса.
30.10.2022 21:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Расклады ЧМ-2022 в группе Е: рекорд Рамоса, голы Мюллера и стабильность самураев
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе E: Испанию, Коста-Рику, Германию и Японию.
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Расклады ЧМ-2022 в группе С: последний шанс Месси, задача Левандовски и мексиканское проклятье
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе С: Аргентину, Саудовскую Аравию, Мексику и Польшу.
Расклады ЧМ-2022 в группе B: погоня Кейна, «политический» реванш США и валлийская традиция
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе В: Англию, Иран, США и Уэльс.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика