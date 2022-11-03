Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»

РОССОНЕРИ ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В последний раз россонери принимали участие в плей-офф Лиги чемпионов более восьми лет назад, весной 2014 года. Тогда уже в 1/8 финала они нарвались на «Атлетико» и сошли с дистанции. Чтобы понимать, как это давно, достаточно взглянуть на составы. Итальянцев тренировал Кларенс Зеедорф, а на поле выходили Кака, Майкл Эссьен, Кристиан Аббьяти, Марио Балотелли и другие. С тех пор лишь раз миланцы пробивались в турнир, как раз прошлой осенью, но тогда не смогли составить конкуренцию «Ливерпулю», «Атлетико» и «Порту».

Так что можно только догадываться, как нервно итальянцы ждали эту встречу. После победы в предыдущем туре в Загребе (4:0) они получили необходимое преимущество над «Зальцбургом» в одно очко, а значит, легендарный «Сан-Сиро» в этот вечер полностью устраивала и ничья. Однако хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик и на радость тиффози решили вопрос по выходу в плей-офф уже к 57-й минуте.

ПОЛЕТ ЖИРУ

Хозяева начали матч довольно осторожно, чередуя степенный перепас вдали от чужой штрафной с резким переводом мяча на фланги. Преимущественно левый, где сконцентрирован основной атакующий потенциал в лице Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау. Француз вообще возвращался назад только в позиционной обороне и как только команда забирала мяч, уходил высоко вперед, так что в эти моменты «Милан» играл как бы в три защитника.

Итальянцы не форсировали события, но все же сумели забить быстрый мяч. На помощь пришло умение Оливье Жиру выиграть верховое единоборство. Сандро Тонали под от углового флага, а форвард перевисел оппонентов и кивнул в сторону дальнего угла.

Примечательно, что игра была небыстрой, но при этом мяч редко направлялся в центр поля. Обе команды стремились атаковать через фланги, но так насыщали эти зоны, что чаще всего болельщики наблюдали за вбрасыванием игроками мяча из аутов. Пожалуй, команды примерно поровну доставляли его в штрафную, но австрийцам очень не хватало последнего паса, а у россонери очень качественно в этом аспекте действовали Тео Эрнандес и Исмаэль Беннассер, так что до ударов они свои атаки доводили чуть чаще. И даже забили второй мяч, но Жиру забрался во вне игры. «Свое» он взял во второй половине матча, записав на свой счет еще один мяч и два ассиста.

ЗЛАТАН СЫГРАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ ВПЕРВЫЕ С 2016 ГОДА

Под конец первого тайма стало казаться, что «Зальцбург» уж очень близко подбирается к ответному голу. И это не осталось незамеченным Стефано Пиоли. На старте второй половины его подопечные провели две резкие атаки до того не самым активным правым флангом и уже на 46-й минуте удвоили преимущество – Анте Ребич точной подачей нашел в штрафной голову Жиру, а тот из довольно неудобного положения, отклоняясь назад, набросил набегавшему Раде Круничу. Для боснийца это первое результативное действие в Лиге чемпионов в карьере.

В этот момент итальянские телевизионщики поймали красивый кадр, как Пиоли аплодирует на фоне также хлопающего в ладоши Зланата Ибрагимовича. Стильный швед в силу возраста нечасто бывает достаточно здоров, чтобы выходить на поле, но по-прежнему проживает каждый эпизод. Впечатляет, как, позиционируя себя в медиапространстве самым эгоцентричным футболистом планеты, даже сейчас продолжающим называть себя богом, он искренне болеет за своих партнеров. И как выделяется этим на фоне тех же Криштиану Роналду и Лео Месси.

Ну, и партнеры оправдывают ожидания своего легендарного товарища. Через десяток минут все тот же Жиру в сутолоке у ворот протолкнул мяч в сетку и окончательно снял все вопросы о выходе в плей-офф. А значит, Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов, где его команды в последний раз были аж четыре года назад. Правда, сам он из-за травмы тогда не играл, и «МЮ» бездарно проиграл уже в 1/8 финала «Севилье» (0:0, 1:2). А на поле лигочемпионской весной он выходил еще раньше, в 2016 году в составе «ПСЖ». И тогда забил три гола в четырех матчах с «Челси» (2:1, 2:1) и «Ман Сити» (2:2, 0:1).

Можно ли было поверить, что многократному чемпиону Италии, Испании, Франции и Нидерландов представится еще один шанс попробовать все-таки взять «ушастого», который ему до сих пор так и не покорился?

Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур

«Милан» - «Зальцбург» - 4:0 (1:0)

Голы: Жиру, 14 – 1:0. Крунич, 46 – 2:0. Жиру, 57 – 3:0. Мессиас, 90+1 – 4:0.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю (Габбиа, 86), Кьер, Томори, Тео Эрнандес (Балло-Туре, 78), Тонали, Беннасер (Побега, 69), Ребич, Крунич (де Кетеларе, 78), Леау (Мессиас, 69), Жиру.

«Зальцбург»: Кен, Дедич, Соле (Бернардо, 46), Павлович, Вебер (Ульмар, 77), Зайваольд, Гурна-Дуат, Кергор, Сучич, Адаму, Окафор (Койта, 77).

Предупреждения: Окафор, 44. Гурна-Дуат, 61.

Судья: Лаос (Испания).