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Симеоне не сумел перестроить «Атлетико». Клубу пора искать нового тренера

«Атлетико» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а игра выглядит ещё хуже, чем несколько лет назад. Теперь не осталось даже обороны, которой команда так славилась.
Симеоне не сумел перестроить «Атлетико». Клубу пора искать нового тренера
03 ноября 2022 08:46
автор: Никита Шмытов
автор фото: Соцсети ФК "Атлетико"

23 декабря 2011 года мадридский «Атлетико» объявил о подписании Диего Симеоне на пост главного тренера. Аргентинский специалист за короткий период сумел сначала вернуть «матрасников» в тройку, затем принести первое с сезона 1995/96 золото, а после стать полноценной третьей силой Испании вслед за «Реалом» и «Барселоной».

Более того, «Атлетико» стал грозной силой в еврокубках, выиграв дважды Лигу Европы и пройдя дважды в финал Лиги чемпионов. Диего Симеоне проделал огромную работу, благодаря чему стал одним из самых влиятельных и высокооплачиваемых тренеров мира, но последние годы показывают, что даже он выдохся.

Самым показательным моментом для такого вывода является выступление «Атлетико» в Лиге Чемпионов-2022/23, в которой он занял последнее место в группе, пропустив «Порту», «Байер» и даже «Брюгге». И это не какое-то невезение или стечение обстоятельств, а закономерный результат, который подтвердил даже форвард команды Антуан Гризманн, заявивший после матча с «Порту» (1:2) следующее:

«Да, мы действительно не заслужили ни выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы. Нельзя рассчитывать на что-либо, если выигрываешь только один матч за всю групповую стадию. Теперь нам нужно закрыть рот и упорно работать», — приводит слова француза Marca со ссылкой на Movistar.

В прошлом сезоне «Атлетико» чудом прошёл в плей-офф, забив всего семь голов за шесть туров группового этапа, а в этом, забив пять, глупо было рассчитывать на что-то положительное. Окей, к малому количеству забитых голов от «матрасников» привыкли все, но они сильно изменились по сравнению с успешными сезонами по игре в защите. Теперь игра в обороне вовсе не козырь Диего Симеоне, а огромная проблема, которую не удается решить в последние годы. Даже в Ла Лиге «Атлетико» пропустил 12 голов за 12 матчей, а это больше, чем у «Реала» (10), «Барселоны» (4), «Бетиса» (8), «Осасуны» (11), «Вильярреала» (8).

Во многом провалы в защите связано с желанием руководства «Атлетико» и Диего Симеоне отойти от созданного годами репутации, которая подразумевает минимальные победы и строгую игру от обороны, порой даже излишней. Именно поэтому сотни миллионов евро были потрачены на Жоау Феликса (127 млн евро), Тома Лемара (72 млн евро), Альваро Морату (35 млн евро) и других игроков линии атаки. Однако практически никто из них и близко не окупил вложенные средства.

Эволюция «Атлетико» проходит тяжело и не совсем успешно и, возможно, лучше с этим справится другой тренер. Конечно, можно дать Симеоне доработать контракт до 2024 года, но есть вероятность, что за это время клуб только продолжит деградировать, из-за чего боссам стоит призадуматься о сменщике аргентинца уже сейчас.

В качестве преемника для Симеоне неплохим и очень любопытным вариантом выглядит Фернандо Торрес, который быстро прогрессирует на тренерском поприще. В текущем сезоне он с молодёжной командой «Атлетико» выиграл пять из шести матчей в юношеской ЛЧ, благодаря чему с первого места вышел в плей-офф. Если не он, то на рынке есть много других более надёжных и готовых кандидатур, которые могут принести в «Атлетико» что-то новое.

источник: «Советский спорт»
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