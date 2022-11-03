Симеоне не сумел перестроить «Атлетико». Клубу пора искать нового тренера

23 декабря 2011 года мадридский «Атлетико» объявил о подписании Диего Симеоне на пост главного тренера. Аргентинский специалист за короткий период сумел сначала вернуть «матрасников» в тройку, затем принести первое с сезона 1995/96 золото, а после стать полноценной третьей силой Испании вслед за «Реалом» и «Барселоной».

Более того, «Атлетико» стал грозной силой в еврокубках, выиграв дважды Лигу Европы и пройдя дважды в финал Лиги чемпионов. Диего Симеоне проделал огромную работу, благодаря чему стал одним из самых влиятельных и высокооплачиваемых тренеров мира, но последние годы показывают, что даже он выдохся.

Самым показательным моментом для такого вывода является выступление «Атлетико» в Лиге Чемпионов-2022/23, в которой он занял последнее место в группе, пропустив «Порту», «Байер» и даже «Брюгге». И это не какое-то невезение или стечение обстоятельств, а закономерный результат, который подтвердил даже форвард команды Антуан Гризманн, заявивший после матча с «Порту» (1:2) следующее:

«Да, мы действительно не заслужили ни выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы. Нельзя рассчитывать на что-либо, если выигрываешь только один матч за всю групповую стадию. Теперь нам нужно закрыть рот и упорно работать», — приводит слова француза Marca со ссылкой на Movistar.

В прошлом сезоне «Атлетико» чудом прошёл в плей-офф, забив всего семь голов за шесть туров группового этапа, а в этом, забив пять, глупо было рассчитывать на что-то положительное. Окей, к малому количеству забитых голов от «матрасников» привыкли все, но они сильно изменились по сравнению с успешными сезонами по игре в защите. Теперь игра в обороне вовсе не козырь Диего Симеоне, а огромная проблема, которую не удается решить в последние годы. Даже в Ла Лиге «Атлетико» пропустил 12 голов за 12 матчей, а это больше, чем у «Реала» (10), «Барселоны» (4), «Бетиса» (8), «Осасуны» (11), «Вильярреала» (8).

Во многом провалы в защите связано с желанием руководства «Атлетико» и Диего Симеоне отойти от созданного годами репутации, которая подразумевает минимальные победы и строгую игру от обороны, порой даже излишней. Именно поэтому сотни миллионов евро были потрачены на Жоау Феликса (127 млн евро), Тома Лемара (72 млн евро), Альваро Морату (35 млн евро) и других игроков линии атаки. Однако практически никто из них и близко не окупил вложенные средства.

Эволюция «Атлетико» проходит тяжело и не совсем успешно и, возможно, лучше с этим справится другой тренер. Конечно, можно дать Симеоне доработать контракт до 2024 года, но есть вероятность, что за это время клуб только продолжит деградировать, из-за чего боссам стоит призадуматься о сменщике аргентинца уже сейчас.

В качестве преемника для Симеоне неплохим и очень любопытным вариантом выглядит Фернандо Торрес, который быстро прогрессирует на тренерском поприще. В текущем сезоне он с молодёжной командой «Атлетико» выиграл пять из шести матчей в юношеской ЛЧ, благодаря чему с первого места вышел в плей-офф. Если не он, то на рынке есть много других более надёжных и готовых кандидатур, которые могут принести в «Атлетико» что-то новое.