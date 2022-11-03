Три вопроса к заключительному туру Лиги Европы

1. Повторит ли Головин успех Черчесова?

Станислав Черчесов - на коне! Бывший тренер сборной России за тур до конца группового этапа разобрался с задачей по выходу в плей-офф, оставив трем другим командам лишь одну путевку для прохода дальше.

«Монако» Александра Головина в последние годы не сильно радует в еврокубках, но возможный проход в плей-офф Лиги Европы может дать новое дыхание команды. Однако для этого монегаски должны выигрывать у «Црвены Звезды» в родных стенах. Ничьи тоже может хватить, но она подойдёт только в том случае, если «Ференцварош» не отдаст победу «Трабзонспору» в абсолютно ничего не значащем для него матче.

Группа «H» - максимально плотная, в которой каждая из трёх команд имеет по три сценария: выйти в плей-офф ЛЕ, опустить рангом ниже и попасть в плей-офф Лиги конференций, остаться ни с чем и попрощаться с еврокубками на один год.

2. Как завершится группа «F»?

С самой жеребьевки и до последнего тура участники группы «F» держат в напряжении всю Лигу Европы. Если в других квартетах уже известна хотя бы одна команда, которая сыграет в плей-офф, то «Лацио», «Штурм», «Мидтьюлланн» и «Фейеноорд» всё ещё находятся в напряжении, ведь каждая из них может занять любое место по итогам группового этапа.

Пока что, чуть больше шансов у «Штурма» и «Лацио», набравших на три очка больше, но их поражения третьей и четвёртой команде группы могут перевернуть группу сверх наголову. Уверен, что предстоящие матчи будут сохранять интригу и держать в напряжении до последней секунды.

3. Жозе Моуриньо: выбрать Серию А или Лигу Европы?

Летом «Рома» потратила огромное количество средств на новичков, не без помощи которых теперь составляет реальную силу в борьбе за Скудетто. Однако неудобство доставляет участие в Лиге Европы, которой, возможно, пожертвует Жозе Моуриньо ради Серии А.

«Важно, что Дзаньоло сможет сыграть, он способен помочь нам победить. Не могу сказать, что он полностью здоров, но было бы здорово иметь его в составе.

Если мы не победим, то отправимся в Лигу конференций, но мы этого не хотим. Мы хотим в плей-офф Лиги Европы, и для этого нужна только победа. Будет сложно – из-за давления и из-за нашего соперника.

Амбиции наших игроков таковы, что мы не хотим снова выигрывать Лигу конференций, мы хотим играть в плей-офф ЛЕ, где можно встретиться даже с командами, способными выиграть Лигу чемпионов. Вот чего мы добиваемся», – сказал Моуринью.

Несмотря на слова португальского тренера, нет гарантий, что его подопечные предпримут все, чтобы обыграть «Лудогорец», который на данный момент располагается строчкой выше в группе.

Болгары уже сотворили сенсацию в первом матче, обыграв римлян со счётом 2:1, так почему бы им не закрепить успех и оставить великий клуб за бортом ЛЕ?