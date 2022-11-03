Головин – вслед за Черчесовым, но для этого «Монако» нужно побежать «Црвену Звезду»

Победа выводит «Монако» в плей-офф, в случае ничьей, возможны варианты. Тогда монегаскам нужно следить за результатом параллельного матча в Трабзоне, где «Трабзонспор» будет играть с «Ференцварошем».

Команде Станислава Черчесова уже ничего не нужно, чемпион Турции борется за место в Лиге конференций. Если «Ференцварош» не проиграет, «Монако» хватит и ничьей. Но повторю, матчи будут идти параллельно, никто по ходу иры ориентироваться на другой поединок в группе Н не будет. Все будет решаться непосредственно на футбольном поле.

Сумеет ли настроить команду Черчесов, чтобы игроки выложились в Трабзоне по полной, чтоб помочь в случае необходимости Головину? Или у них в подсознании будет сидеть мысль – матч для нас товарищеский, нужно поберечься и не напрягаться?

Повторю, для «Трабзонспора» игра имеет значение – всем хочется выйти в еврокубковую весну, а тем более, не избалованным успехам в Европе турецким командам.

Как сложится игра в Монако, вы сможете увидеть на основном канале «Матч ТВ», прямая трансляция начнется в 20.30. Стартовый свисток на стадионе «Луи II» арбитр даст в 20.45.

Игру в поле будет обслуживать нидерландский судья турецкого происхождения 37-летний Сердар Гозюбийк.

Краткая статистика арбитра: в последних шести матчах он показал меньше шести желтых карточек, в последних 10 играх никого не удалял с поля.

Положение в группе Н: «Ференцварош» – 11 очков. «Монако» – 7. «Трабзонспор» и «Црвена Звезда» – по 6.