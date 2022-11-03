Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Головин – вслед за Черчесовым, но для этого «Монако» нужно побежать «Црвену Звезду»

Сегодня пройдет последний тур группового турнира Лиги Европы. Все наше внимание к матчу в Монако, где местный клуб, за который выступает Александр Головин, будет принимать «Црвену Звезду».
Головин – вслед за Черчесовым, но для этого «Монако» нужно побежать «Црвену Звезду»
03 ноября 2022 13:47
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Монако»

Победа выводит «Монако» в плей-офф, в случае ничьей, возможны варианты. Тогда монегаскам нужно следить за результатом параллельного матча в Трабзоне, где «Трабзонспор» будет играть с «Ференцварошем».

Команде Станислава Черчесова уже ничего не нужно, чемпион Турции борется за место в Лиге конференций. Если «Ференцварош» не проиграет, «Монако» хватит и ничьей. Но повторю, матчи будут идти параллельно, никто по ходу иры ориентироваться на другой поединок в группе Н не будет. Все будет решаться непосредственно на футбольном поле.

Сумеет ли настроить команду Черчесов, чтобы игроки выложились в Трабзоне по полной, чтоб помочь в случае необходимости Головину? Или у них в подсознании будет сидеть мысль матч для нас товарищеский, нужно поберечься и не напрягаться?

Повторю, для «Трабзонспора» игра имеет значение всем хочется выйти в еврокубковую весну, а тем более, не избалованным успехам в Европе турецким командам.

Как сложится игра в Монако, вы сможете увидеть на основном канале «Матч ТВ», прямая трансляция начнется в 20.30. Стартовый свисток на стадионе «Луи II» арбитр даст в 20.45.

Игру в поле будет обслуживать нидерландский судья турецкого происхождения 37-летний Сердар Гозюбийк.

Краткая статистика арбитра: в последних шести матчах он показал меньше шести желтых карточек, в последних 10 играх никого не удалял с поля.

Положение в группе Н: «Ференцварош» – 11 очков. «Монако» – 7. «Трабзонспор» и «Црвена Звезда» – по 6.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Головин – вслед за Черчесовым, но для этого «Монако» нужно побежать «Црвену Звезду»
Головин – вслед за Черчесовым, но для этого «Монако» нужно побежать «Црвену Звезду»
Сегодня пройдет последний тур группового турнира Лиги Европы. Все наше внимание к матчу в Монако, где местный клуб, за который выступает Александр Головин, будет принимать «Црвену Звезду».
03.11.2022 13:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
Симеоне не сумел перестроить «Атлетико». Клубу пора искать нового тренера
Симеоне не сумел перестроить «Атлетико». Клубу пора искать нового тренера
«Атлетико» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а игра выглядит ещё хуже, чем несколько лет назад. Теперь не осталось даже обороны, которой команда так славилась.
03.11.2022 08:46
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три вопроса к заключительному туру Лиги Европы
Три вопроса к заключительному туру Лиги Европы
Черчесов может помочь Головину, Моуриньо в шаге от выбора, а одна из групп разожжется до предела.
03.11.2022 08:22
Футбол
автор: Никита Шмытов
Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»
Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»
Героем матча стал Оливье Жиру – дубль и две результативные передачи на Крунича и Мессиаса.
03.11.2022 01:08
Футбол
автор: Артем Зибрак
Жиго мимо еврокубков, Конте - в плей-офф! Как прошел самый яркий матч ЛЧ шестого тура первого дня?
Жиго мимо еврокубков, Конте - в плей-офф! Как прошел самый яркий матч ЛЧ шестого тура первого дня?
Практически каждый матч прошедшего дня Лиги чемпионов не имел турнирного значения, но исключением стала встреча «Марселя» и «Тоттенхэма».
02.11.2022 08:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков
Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков
«Порту» буднично расправился с «Атлетико» и лишил его евровесны. Мадридцев от позора спас только Облак.
01.11.2022 22:51
Футбол
автор: Артем Зибрак
Пять футболистов, которые завершат международную карьеру после ЧМ-2022
Пять футболистов, которые завершат международную карьеру после ЧМ-2022
Чемпионат мира - большой праздник для всего футбольного мира, но и в нем есть обратная сторона медали. Каждый мундиаль не обходится без слез и грусти, в том числе из-за завершения карьеры футболистов. В данном материале мы подготовили список из пятерых игроков, для которых турнир в Катаре станет последним турниром в составе национальной сборной.
01.11.2022 13:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три вопроса перед последним туром Лиги чемпионов
Три вопроса перед последним туром Лиги чемпионов
Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 для многих команд ничего не решает, но есть несколько немаловажных интриг, за которыми стоит следить.
01.11.2022 13:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
Гогниева «разберут», «Торпедо» «выздоравливает», лидеры набирают очки – итоги 15-го тура РПЛ
Гогниева «разберут», «Торпедо» «выздоравливает», лидеры набирают очки – итоги 15-го тура РПЛ
В воскресенье, 30 октября, завершился 15-й тур РПЛ. В нем было несколько событий, вызывавших интерес болельщиков.
31.10.2022 16:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Связкой Уткин – Комличенко пугают защитников на Хэллоуин. Впечатления от 15-го тура РПЛ
Связкой Уткин – Комличенко пугают защитников на Хэллоуин. Впечатления от 15-го тура РПЛ
Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак – о том, что вызвало самые яркие эмоции в заключительном туре первого круга.
31.10.2022 15:55
Футбол
автор: Артем Зибрак
Мбаппе побил рекорд Месси, Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА, Рублев отобрался на Итоговый турнир
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Расклады ЧМ-2022 в группе F: закат Бельгии, проводы Модрича и канадский сюрприз
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе F: Бельгию, Канаду, Марокко и Хорватию.
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Расклады ЧМ-2022 в группе Е: рекорд Рамоса, голы Мюллера и стабильность самураев
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе E: Испанию, Коста-Рику, Германию и Японию.
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика