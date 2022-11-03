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Пике чемпионат мира не нужен

Жерар Пике неожиданно попал в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2022. Правда, вместе с защитником «Барселоны» главный тренер Луис Энрике включил в список еще 55 игроков, в том числе и Серхио Рамоса.
Пике чемпионат мира не нужен
03 ноября 2022 14:25
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Барселона»

У ветеранов попасть в итоговую заявку из 25-26 человек, которая будет оглашена 11 ноября, шансов немного. И если 36-летний Рамос признался, что мечтает сыграть за сборную Испании в Катаре, то 35-летний Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной еще в 2018 году.

– Это была красивая история, но теперь я сосредоточусь на «Барселоне». Чем дольше я останусь в клубе, тем лучше, – сказал тогда 31-летний каталонец. Тем не менее, Луис Энрике никого со счетов не сбрасывает, особенно игроков «Барселоны». Тем более, что послужной список у Пике по части выступлений за сборную, где он дебютировал в 2009 году, солидный. За девять лет каталонец сыграл 102 матча и забил пять голов, выиграв со сборной ЧМ-2010 и Евро-2012. И все же, даже если случится чудо и Пике понадобится главному тренеру «красной фурии», сам футболист точно найдет способ отклонить столь заманчивое предложение.

Мыслями один из самых дорогих защитников «Барселоны» давно не в футболе. Последние пару лет боссы «сине-гранатовых» все чаще недовольны самоотдачей Пике на поле. И дело вовсе не в семейных проблемах футболиста. Каталонец все больше времени посвящает своим коммерческим проектам, а их у него немало: Жерар продает мясо, очки, изотонические напитки, снимает документальные фильмы, инвестирует в киберспорт, является владельцем футбольном клуба «Андорра».

Несколько лет назад, компания Пике вложила 120 миллионов евро в реформирование и развитие Кубка Дэвиса. Кроме того, именно защитник «Барселоны» помог Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) и ее президенту Луису Рубиалесу перевезти Суперкубок в Саудовскую Аравию, на чем неплохо заработал и чуть было не стал героем уголовного преследования или пока не стал - прокуратура Испании до сих пор изучает документы, сопровождавшие сделку, чтобы убедиться в отсутствии «коррупции и недобросовестном управлении» при ее заключении. Расследование началось только в апреле этого года.

Но беда не приходит одна: сегодня стало известно, что на территории, где Пике строит роскошный отель, найдено 250 могил. Каталонец уже вложил 20 миллионов долларов в покупку этой элитной недвижимости на побережье Коста-дель-Соль, но теперь строительство будет заморожено.

Так что Жерару сейчас совсем не до чемпионата мира: громкий скандал с Суперкубком, не менее громкий развод, а теперь еще президент «Барселоны» Лапорта поставил цель во чтобы то ни стало избавиться от дорогостоящего защитника этой зимой, несмотря на то, что контракт Пике с клубом рассчитан до лета 2024 года. Для воспитанника «сине-гранатовых» определенно настало время перемен, когда как никогда важно уйти красиво, тем более что на пенсии будет, чем заняться.

источник: «Советский спорт»
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