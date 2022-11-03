Конец эпохи. Роналду не нужен даже «МЮ»

Карьера Криштиану Роналду постепенно подходит к своему логическому завершению. Мне, да и всем вам, думаю, не хотелось бы этого признавать, но ведь с фактами не поспоришь. В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил всего один гол в АПЛ и два в Лиге Европы — явно не то, чего ждут от звезды такого масштаба. Угасающая эффективность делает положение Криштиану в команде более уязвимым — с приходом тен Хага форвард перестал быть неприкасаемым и теперь претендует на попадание в состав на равных со всеми. К тому же Роналду не впечатляет не только в плане результативности. Форвард абсолютно бесполезен и по части игры в прессинге — важнейшем элементе в современном футболе.

Для Криштиану, понятное дело, нынешняя ситуация — мощный удар по самолюбию. Из-за этого, вероятно, он иногда и срывается — недавно, как вы знаете, отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». Тен Хаг, правда, уже сказал, что никаких недопониманий с Криштиану у него больше нет:

— Никаких проблем. Я думаю, что мы все обсудили и решили все вопросы, он пропустил одну игру и вернулся в состав, ничего необычного. Мы больше не будем комментировать эту ситуацию, потому что мы обсудили все вопросы. Мне больше не нужно обсуждать с ним что-то, все уже сделано, он вернулся. Важно, чтобы он сосредоточился на игре и был вовлечен.

С одной стороны, кажется, что конфликт улажен — тренер публично заявил, что у него нет претензий к игроку, поэтому обсуждать эту историю кажется бессмысленным. С другой — вы реально думаете, что одного разговора коуча с Роналду будет достаточно, чтобы форвард смирился с ролью запасного? А это, по информации The Athletic, было ключевым условием для возвращения португальца к тренировкам с первой командой.

Конечно, в таком случае можно задать вопрос руководству «МЮ» — почему вы не отпустили Роналду этим летом, если знали, что новый тренер не будет рассчитывать на него как на основного? Действительно, Криштиану сам рвался уйти еще летом, однако ни один нормальный европейский топ-клуб ни в какую не хотел его брать — в первую очередь, пугала неоправданно огромная зарплата форварда.

Поэтому даже сейчас, когда ситуация для Роналду стала критической, он не сможет найти себе приличную команду, не согласившись на сильное сокращение оклада.

Для «Юнайтед» Криштиану по-прежнему ценный медиа-актив, но токсичность форварда перевешивает все плюсы от его известности — так в свое время было и в «Ювентусе», когда Роналду никак не мог адаптироваться к стилю Маурицио Сарри и вместо реальной пользы только разрушал командную структуру. Впереди нас ждет чемпионат мира в Катаре, который, вероятно, станет для португальца последним. Турнир с участием сборных — возможность для Роналду экстренно перезагрузиться. Получится ли?