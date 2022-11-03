Неймар опять в центре скандала

Пресса в последние несколько месяцев не устает удивляться его вдруг проснувшимся самоотдаче, дисциплине и характеру. Олимпийский чемпион и автор самого быстрого гола в истории Олимпиад демонстрирует серьезный настрой на ЧМ-2022.

Так что скандал, разгоревшийся аккурат перед таким важным для футболиста событием, сыграл ему совсем не на руку. В имиджевом плане уж точно. Но это было решение самого Неймара - так не вовремя залезть в политику. Теперь бразильца обвиняют в поддержке фашизма. А все потому, что на недавних выборах в Бразилии он агитировал голосовать за действующего президента своей страны - Жаиру Болсонару, политика крайне правых взглядов, открытого гомофоба, сексиста и диктатора, но очень любящего футбол.

Болсонару выборы все-таки проиграл и уступит кресло представителю «левого» крыла, Луле да Сильве, который уже возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. Новоизбранный президент не мог не пройтись по фигуре Неймара и сделать вид, что позиция футболиста в отношении его конкурента - нечто обыденное.

Бразильский нападающий - футбольная икона одной из крупнейших стран Южной Америки, один из лучших футболистов мира, один из богатейших спортсменов мира по версии Forbes. Лула да Сильва в полушутливой форме заявил, что каждый, конечно, имеет право поддерживать своего кандидата. Но, он знает, что Неймар боялся его победы, потому что новый президент Бразилии обнаружит, что прошлый простил ему немаленький долг по подоходному налогу. Так да Сильва намекнул на сделку между отцом Неймара, Жаиром Болсонару и министром экономики Пауло Гедесом в 2019 году, когда семья именитого футболиста была обязана выплатить 69 миллионов долларов в виде налогов и штрафов, но сумму уменьшили.

И, кстати, на днях так же удачно для Неймара завершилось и дело о мошенничестве в суде Барселоны. Испанская прокуратура, требовавшая для футболиста двухлетнего тюремного заключения и штрафа в 10 миллионов евро, сняла с бразильца все обвинения. Речь, напомним, как раз шла о случаях коррупции, связанных с переходом Неймара в 2013 году из бразильского «Сантоса» в «Барселону». Так что, похоже, новоиспечённый президент Бразилии знает, о чем говорит. В свою очередь, семья Неймара назвала заявление Лулы «вводящим в заблуждение» и «легкомысленным» и призвала политика доказать обратное.

Как бы там ни было, Неймар очень не вовремя ворвался в президентскую гонку. Теперь большая часть болельщиков сборной Бразилии настроена против футболиста. Более того, фанаты даже отказываются покупать классическую желтую форму своей команды - Болсонару одевал джерси этого цвета во время предвыборной агитации. Многие надеются, что сборная выиграет этот чемпионат мира в синих цветах. Демонстрация политических симпатий Неймара вызвала недовольство и у Бразильской конфедерации футбола (CBF), которая уверена, что действия футболиста могу сказаться на количестве болельщиков сборной на мундиале.

Кто бы что ни говорил, но политика и спорт всегда шли в одной связке. Скандал с Неймаром нельзя назвать особо крупным в нынешних мировых реалиях. Но, как уже было сказано выше, репутационный удар бразилец себе нанес.

Любопытно, что в похожую историю несколько лет назад попала и другая легенда Бразилии - тоже бывший игрок «Барселоны» - Роналдиньо. Футболист также публично поддержал Жаира Болсонару и каталонский клуб «Барселона» был вынужден прекратить сотрудничество с Рони, который являлся на тот момент послом команды и, естественно, получал зарплату. Как тогда прокомментировали в «Барсе»: «Наши демократические ценности не совпадают с тем, что мы слышали от этого кандидата». Имея в виду высказывания Болсонару, где он одобряет пытки и признается, что предпочел бы видеть сына мертвым, нежели геем. Так что почва, на которую ступил Неймар, была очень зыбкой. Опыт старшего товарища ничему его не научил, а может и не мог научить - кто знает, может однажды бразилец и сам будет баллотироваться в президенты.