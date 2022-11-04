Нойер заявил о трех операциях из-за рака кожи. Как это отразится на нем и его карьере?

Голкипер сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер сделал неожиданное признание - он победил рак кожи. В последние несколько недель он не играл из-за травмы плеча, но как оказалось, у него были куда более серьезные проблемы со здоровьем, о которых умалчивалось. Мануэль не стал рассказывать обо всех подробностях заболевания, но заверил, что из-за него ему пришлось перенести три операции.

Что такое рак кожи?

Рак кожи - это частый диагноз, который только в России слышал около 9000 граждан ежегодно. В нем выделяют два подвида: меланомный и немеланомный. На долю первого приходится всего 4% от всех диагнозов, но он является самым опасным - порядка 80% пациентов умирают. Если коротко объяснять разницу, то получается следующее: меланома проникает в более глубокие ткани человека, из-за чего быстрее и более опасно распространяется болезнь по всему телу.

Самой распространенной причиной заболевания становятся нежелательные и излишние ультрафиолетовые лучи солнца, последствия солярия, курение, вирус папилломы человека (ВПЧ) или генетическая предрасположенность..

А кто-то знал о болезни Нойера?

Конкретный диагноз Нойера - неизвестен, но в целом, о болезни вратаря можно было догадаться. Еще в 2021 году он стал появляться на поле со специальным пластырем на лице, прикрывающим пятно/родинку/дефект кожи, который является одним из первых признаков заболевания. При этом в перерывах между матчами голкипер успевал проводить лечение и операции, оставаясь одним из лучших в своем амплуа.

Источник: https://sweden.postsen.com/

Что дальше?

Юлиан Нагельсман намекнул, что недавно Нойер почти вылечил свое плечо, поэтому у него есть все шансы появиться в ближайших матчах «Баварии». Это важный момент для главного тренера сборной Германии Ханси Флика, который в ближайшее время объявит состав команды для предстоящего чемпионата мира-2022.

Среди немцев много классных вратарей, включая Марка-Андре тер Штегена, Кевина Траппа и других, но одно только присутствие Нойера делает команду в разы сильнее, в том числе ментально. Вероятнее всего, мундиаль в Катаре станет последним крупным турниром в международной карьере для 36-летнего вратаря.

Что касается вне футбольной жизни, то на Нойера заболевание тоже не могло не повлиять. Он, совместно с 33-летней титулованной теннисисткой Анжеликой Кербер, пережившей то же заболевание, выпустил специальный набор для защиты кожи от солнца, чтобы другие люди могли минимизировать риски возникновения рака кожи.

Нойер - скала! Он всегда был хладнокровен и самоотвержен на поле, но что еще более важно, не изменил себе и за его пределами. Нойер - образец мужества и спортсмена, на которого может равняться новое футбольное поколение.