Дмитрий Селюк: «Зенит» - «Ахмат», ЦСКА – «Пари НН»: победы хозяева с форой минус 1

«Сочи» - «Спартак». Суббота. Начало в 14.00

Надо отдать должное, «Сочи» всегда против «Спартака» играет удачно, но не в этот раз. У «Сочи» проблемы в обороне. Однако дома они, как правило, забивают. «Спартак» играет в атакующий футбол, уверен – забьет.

Поэтому моя ставка – обе команды забьют.

«Зенит» - «Ахмат». Суббота. Начало в 16.30

«Зенит» потерял очки с «Ахматом» в Грозном. Матч будет тяжелый для гостей, но и непростым для хозяев. Однако «Зенит» выиграет на своем поле, и даже можно взять победу с коэффициентом минус 1.

У меня есть любимый игрок в «Ахмате» - Конате. Поэтому поставил бы, что Конате забьет, там будет приличный коэффициент на эту ставку. Но хочу подчеркнуть, что это моя личная эмоциональная ставка.

«Факел» - «Краснодар». Суббота. Начало в 16.30

«Факел» хорошо борется, тем более, дома. Но голы воронежцам даются тяжело. У «Краснодара» футболисты более высокого класса. Думаю, гости выиграют. Но поставил бы, что в этом матче будет пенальти.

ЦСКА – «Пари НН». Суббота. Начало в 19.00

«Пари НН» надо набирать очки, его тренера Галактионова сватают в «Локомотив», а он все проигрывает и проигрывает. Возможно, он мыслями уже в Москве?

ЦСКА выше классом, ЦСКА просто сильнее, поэтому выиграет. А «Пари НН» вместе с «Торпедо» и «Химками» будет бороться за выживание. Я бы сделал ставку на победу ЦСКА с коэффициентом минус 1.