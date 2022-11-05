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Салах и еще три игрока матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль», за которыми нужно следить

Люди, способные перевернуть результат в одиночку.
Салах и еще три игрока матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль», за которыми нужно следить
05 ноября 2022 21:35
автор: Никита Шмытов

Противостояние «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» - настоящая классика английского футбола, берущее своё начало аж с 1908 года. Соперники провели между собой 180 ярких игр и следующая, которая состоится шестого ноября, привлекает внимания не меньше. В предстоящем матче есть четыре ярких фигуры, на которые стоит обратить особенное внимание. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Уго Льорис

«Тоттенхэм» далеко не лучше всех играет в обороне, но пропущенных мячей могло бы быть куда больше, если бы не Уго Льорис. 35-летний голкипер демонстрирует великолепный уровень, благодаря чему четыре раза смог сохранить ворота в неприкосновенности, что делает его одним из лучших вратарей сезона.

Уго Льорис - огромная преграда для атакующих футболистов «Ливерпуля», что на себе прочувствовал «Марсель» в прошедшем матче ЛЧ, в котором француз был признан лучшим игроком матча. Если Уго поймает кураж, то парни из Ливерпуля рискуют уехать ни с чем из Лондона.

Мохамед Салах

Одним из тех, кто может разочаровать Льориса, является Мохамед Салах. Египетский вингер не очень хорошо начал сезон, но затем быстро набрал форму и теперь вновь является одним из лучших игроков команды. В последних 12 матчах АПЛ на его счету 4 гола и 3 голевые передачи. Всего же на счету египтянина в текущем сезоне 14 голов и 6 голевых передач за 20 матчей. Стабильность, которой можно только позавидовать.

«Тоттенхэм» - удобный соперник для Салаха, что доказывает статистика: у него 6 голов и 1 голевая передача в 11 матчах против «шпор». Защите хозяев придётся поднапрячься, чтобы сдержать 30-летнего вингера.

Харри Кейн

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн - один из немногих, кто может посоперничать с Салахом по регулярному огорчению вратарей АПЛ на протяжении многих лет. В текущем сезоне англичанин забил 10 голов и отдал один голевой пас за 13 матчей, благодаря чему он занимает вторую позицию по системе гол+пас среди всех игроков АПЛ вслед за Эрлингом Холландом.

В отличие от Салаха, Кейн не очень часто забивает в данном противостоянии: всего 3 гола в последних 10 матчах. Тем интереснее будет посмотреть, сможет ли Харри забить на этот раз или вновь героями матчами станут другие партнёры по команде, к чему англичанин не привык. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес - сравнительно новое лицо в противостоянии «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», но это только пока. Главное внимание защитников лондонцев будет приковано к Мохамеду Салаху и Роберто Фирмино, чем может воспользоваться уругвайский форвард «мерсисайдцев», для которого данный матч станет первым в карьере против «Тоттенхэма».

Нуньес ещё не может похвастаться безумной реализацией и большим объёмом забитых голов, но всё же у него есть некоторые статистические показатели, которые доказывают, что на 23-летнего форварда стоит обратить особое внимание:

5 голов в последних 7 матчах

3 гола в последних 3 матчах ЛЧ

Гол каждые 106 минут игрового времени

0,75 xG за 90 минут (больше, чем у Кейна)

0.30 xAG (ожидаемое количество ассистов) за 90 минут (больше, чем у Кейна, Холланда, Бензема, Левандовски)

Нуньес в великолепной форме, главное - реализовать свои шансы.

источник: «Советский спорт»
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