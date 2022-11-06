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Дмитрий Селюк: «Торпедо» - «Крылья» и «Ростов» - «Динамо» - в обоих матчах будут ничьи

Сегодня тремя матчами завершится 16-й тур РПЛ. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на игры воскресенья.
Дмитрий Селюк: «Торпедо» - «Крылья» и «Ростов» - «Динамо» - в обоих матчах будут ничьи
06 ноября 2022 08:09
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Крылья Советов"

«Урал» - Локомотив». Начало в 14.00

«Урал» при Гончаренко стал оживать, «Локомотив» тоже понемногу приходит в себя. Думаю, в этом матче будет ничья. Но моя ставка – обе забьют.

«Торпедо» - «Крылья Советов». Начало в 16.30

Тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не так давно тренировал «Крылья», он знает эту команду, хотя там и появилось несколько новых игроков.

Для «Торпедо» этот матч - возможность взять хотя бы какие-то очки. Это очень важный матч для команды, от него во многом будет зависеть дальнейшая судьба «Торпедо». Если хозяева выиграют, у них появится шанс побороться за выживание с «Факелом» и «Пари НН». Хотя команда из Нижнего вчера взяла три важнейших очка, я бы даже сказала, незапланированных очка, в Москве в матче с ЦСКА.

Поэтому игра с «Крыльями» будет практически ключевой для «Торпедо», и думаю, будет ничья.

«Ростов» - «Динамо». Начало в 19.00

Пенальти «Ростов», думаю, в этот раз бить не будет. Против «Динамо» пенальти вряд ли поставят. Думаю, и в этом матче будет ничья.

источник: «Советский спорт»
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