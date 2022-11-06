Алексей Сафонов: «Торпедо» выиграет у «Крыльев», «Ростов» - у «Динамо»

«Урал» - Локомотив». Начало в 14.00

«Локомотив» начинает приходить в себя после провального старта сезона, в том числе, набирает нормальные физические кондиции.

Гилерме получил небольшое повреждение, видимо, играть не будет. Многое зависит от молодого вратаря Худякова – если нормально себя проявит, не будет никаких привозов, то «Локомотив» должен выиграть 2:1.

Кто-то скажет, что «Урал» с приходом Гончаренко тоже приходит в себя. И будет совершенно прав, но у «Локомотива» более классный подбор футболистов. Это должно сказаться на исходе матча. И отступать «Локомотиву» уже некуда – позади Черкизово.

«Торпедо» - «Крылья Советов». Начало в 16.30

Тренер «Торпедо» Андрей Талалаев понемногу выздоравливает. А с ним понемногу выздоравливает и команда. Аутсайдерам, а «Торпедо» к ним относится, свои 30 очков, чтобы не вылететь надо где-то набирать. Обычно это чаще происходит к концу чемпионата, но сейчас мы это можем увидеть к концу года.

Мой прогноз такой: «Торпедо» выиграет 2:1.

«Ростов» - «Динамо». Начало в 19.00

«Ростов» сейчас по игре одна из самых интересных команд, смотрится более целостно. Хотя небольшие спады тоже бывают.

Еще одно преимущество у хозяев перед гостями – трансфер из Москвы в Ростов. Насколько я знаю, «Динамо» полетит в Ставрополь, потом оттуда будет добираться в Ростов. Все это не способствует подготовке к игре. Хозяева будут посвежее, плюс фактор своего поля. К тому же у игроков «Ростова» приподнятое настроение – сразу семерых Карпин пригласил в сборную.

Все эти факторы суммирую, и делаю прогноз – «Ростов» выиграет 2:1.