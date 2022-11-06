Впервые в истории футбола игрок с фамилией Мальдини забил гол «Милану». Как это было

ВНУК ЧЕЗАРЕ, СЫН ПАОЛО

21-летний Даниэль Мальдини – представитель третьего поколения футбольной династии. Он внук легенды «Милана» и всего итальянского футбола Чезаре Мальдини, и сын такой же легенды Паоло Мальдини.

Дедушка и папа несколько десятилетий добывали для «Милина» титулы в Италии и Европе.

Атакующий полузащитник Даниэль суть от сути продукт системы «Милана», ее воспитанник. По-другому и быть не могло при таких дедушке и папе.

Он и принадлежит «Милану», а последние два сезона был игроком ротации – периодически выходил на замену. В нынешнем сезоне ситуация не изменилась, конкуренция в «Милане» серьезная, а парню нужно играть.

«САН СИРО» ПРОВОДИЛ ДАНИЭЛЯ АПЛОДИСМЕНТАМИ

И вот недавно «Специя» попросила 21-летнего футболиста в аренду. Понятно, что это не могло произойти без согласия его отца: Паоло не только отец, но и многолетний технический директор «Милана».

В вот волей календаря «Специя» отправилась на «Сан Сиро», а Мальдини-младший вышел на поле в основе. Режиссеры трансляции сразу после начала игры показали Паоло Мальдини на трибуне, и тут же камера выхватила Даниэля на поле в непривычной для него форме, где на футболке нет эмблемы «Милана».

Счет на 21-минуте открыл капитан россонери Тео Эрнандес. Причем арбитры на ВАРе очень долго просматривали этот момент, после чего вынесли вердикт – Тео не был в положении «вне игры».

Во втором тайме, на 59-й минуте, Даниэль подхватил мяч на самом углу штрафной, немного протащил вперед и пробил крученым ударом точно в дальний угол ворот «Милана». Голкипер хозяев Тэтэрушану был бессилен в этом моменте.

Даниэль не стал отмечать гол, но его партнеры буквально повисли на нем всей командой. Когда скромный аутсайдер забивает фавориту на его поле, это всегда большое достижение.

Тонали вскоре забил гол-красавец ударом в самую девятку. Но мяч был отменен из-за нарушения игроком «Милана» в самом начале этой размашистой атаки.

На 68-й минуте Мальдини заменил Верде. И когда Даниэль уходил с поля, трибуны проводили его аплодисментами. Редкий случай: человек забил команде хозяев, счет равный, а трибуны игрока соперников награждают аплодисментами. Но разница в том, что Даниэль не простой футболист, а представитель великой династии. И эти овации не только ему, но и его великому дедушке и легендарному папе.

Замечательный комментатор Станислав Минин произнес фразу: «Впервые в истории мирового футбола человек с фамилией Мальдини забил гол «Милану».

Вроде бы мысль не сложная, но до нее нужно дойти. Ставлю лайк под словами Станислава.

А матч закончился победой «Милана»: потрясающий гол на 89-й минуте забил Оливье Жиру.