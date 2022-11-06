Неласков берег турецкий к Дзюбе. Артем приехал в Турцию в статусе звезды, но не оправдал ожиданий

Как пишет Sport24.ru, форвард принял такое решение из-за задержек по зарплате и нехватки игрового времени. Клуб до сих пор не выплатил Дзюбе зарплату за сентябрь и октябрь.

Некий источник сообщает, что «Адана» обещает погасит долги перед россиянином до января-февраля 2023 года. И вроде бы даже представители клуба подписали какой-то документ с обязательствами.

Как бы то ни было, но дело к этому шло. Артем приехал в Турцию в статусе звезды, ожидания у болельщиков «Адана Демирспор» были большими. Зарплату по турецким меркам, да и не только по турецким, 34-летнему форварду положили приличную – сообщалось о €1,5 млн в год,

Но сразу все пошло не так. Артем приехал в Турцию в плохой форме, а это была ошибка.

К сезону он готовился самостоятельно, на какое-то время Артема «пригрел» Леонид Слуцкий – Дзюба тренировался с «Рубином». Этого оказалось недостаточно. Возможно, Артем думал, что ему дадут время на адаптацию. Но за границей так не бывает, никто там цацкаться не будет: приехал – выходи и забивай. Тем более, когда у человека огромная для Турции зарплата.

Так и получилось. В первом же матче Дзюба вышел в основе. А играли с грандом – «Фенербахче». Артем ничего выдающегося не показал, но гол забил – добил мяч в пустые ворота с нескольких метров. Однако «Адану» это не помогло, поражение – 2:4.

Тогда никто не мог предположить, что этот матч станет самым удачным для российского форварда. Еще в двух играх Дзюба выходил в основе, но ничем не удивил тренера, болельщиков и соперников.

Потом в двух матчах вышел на замену – опять без результативных действий, а затем последовал логичный конец – нападающий плотно присел на лавку. И вот теперь турецкий вояж для экс-капитана сборной России завершен. Пишут, что Артемом интересуются несколько российских клубов, кроме «Зенита». Посмотрим…