Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Зимой у него больше шансов устроиться в Европе

300 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ВОЯЖ

Воскресенье для российских любителей футбола началось с новостной бомбы – наших легионеров за рубежом стало еще меньше, поскольку нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Причина кроется не только в отсутствии игровой практики, но и в банальных для Турции задержках по зарплате. Сообщается, что футболисту до сих пор не пришли выплаты за сентябрь и октябрь. В августе его годовой оклад оценивали в 1,5 млн евро. Это значит, что долги за два месяца составляют примерно четверть миллиона.

При этом, по утверждению Sport24, при расторжении договора подписан новый с графиком платежей, согласно которому до конца января-февраля финансовые вопросы должны быть разрешены. Если учесть, что Дзюба приехал в Турцию во второй половине августа, получается, что от вояжа в «Адану Демирспор» он должен стать богаче примерно на 300 тысяч евро.

К слову, подписание нового договора по платежам указывает на то, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Что, впрочем, большого значения не имеет.

220 МИНУТ И ОДИН (ДА, ТОТ САМЫЙ!) ГОЛ

Прежде чем рассуждать о будущем форварда, стоит вспомнить о том, что летом он стал свободным агентом после истечения контракта с «Зенитом». Тогда назывались разные варианты продолжения карьеры. Сам форвард вроде бы не хотел оставаться в России и был настроен отправиться в «Фенербахче», но не смог договориться по зарплате. На том же основании он отказал бельгийской команде-сенсации «Юниону» (предлагали около 500 тысяч в год), впоследствии вышедшему из своей группы Лиги Европы с первого места.

Переговоры с различными сторонами тянулись очень долго, и Дзюба даже отправлялся в Казань, где Леонид Слуцкий предоставил ему возможность поддерживать форму. В конце концов на связь вышла «Адана Демирспор», предложившая контракт по схеме 1+1. Руководителей большинства турецких клубов выбирают болельщики, поэтому те не скупятся на громкие приобретения.

Например, за «Адану» вместе с россиянином выступали Ярослав Ракицкий, Бенжамен Стамбули, Гекхан Инлер, Юнес Бельханда и в последней день трансферного окна сбежавший в «Сьон» Марио Балотелли. Причем в погоне за именами клубы часто не заботятся о таких мелочах, как качество игры новичков и сведение дебета с кредитом, поэтому задержки зарплат здесь довольно распространены. Неслучайно президент клуба Мурат Санджак недавно намекал, что «продажами футболок не окупишь даже одну ногу Дзюбы».

Баланс в составе тоже не входит в топ основных задач, поэтому в нынешнем сезоне в центре нападения «Аданы» помимо Дзюбы выходили Бритт Ассомбалонга, Фредрик Гульбрадсен, Эмре Акбаба и Бельханда. Причем двое последних номинальные атакующие полузащитники центра поля. Как следствие, россиянину за два с половиной месяца досталось всего 220 минут игрового времени, а гол в первом же матче (добил с полуметра в пустые ворота, «отобрав» его у Генри Оньекуру) так и остался единственным. Если бы хотя бы платили нормально…

КУДА ДАЛЬШЕ? ЗИМА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДОБРАТЬСЯ ДО ЕВРОПЫ

Теперь это главный вопрос. Поверить в то, что Дзюба завершит карьеру, невозможно. Не на такой ноте. Не в его характере. Где же мы сможем счастье его лицезреть?

Наиболее очевидным вариантом видится возвращение в РПЛ, но тут все неоднозначно. «Зенит» точно против этого возвращения. Сергей Семак целенаправленно строил новую, более скоростную и менее однообразную команду. Дзюба мог бы пригодиться в качестве игрока подмены для таких матчей, как с «Ахматом», но он не Златан Ибрагимович, и для этого слишком горд.

В других командах он мог бы играть в основе, за исключением, пожалуй, «Спартака» (Александр Соболев, Шамар Николсон) и «Краснодара» (Джон Кордоба), но ЦСКА и «Динамо» не возьмут скандального ветерана со спартаковско-зенитовским прошлым, а Валерий Карпин потерпит его в «Ростове». Остальные или не потянут зарплату, или не соответствуют амбициям лучшего бомбардира в истории российской сборной. Разве что «Локомотив», но когда он еще выкарабкается из подвала, а футбольный срок Дзюбы на исходе. Велик риск окончательно смазать финал карьеры.

Плюс стоит учитывать, что Дзюба хочет вернуться в еврокубки, чего российские клубы дать не в состоянии. Но и здесь все сложно. Гранды из топ-5 европейских лиг явно не нуждаются в таком «усилении», а остальным светит разве что Лига конференций. Остаются чемпионаты пониже рангом. Та же Бельгия – хороший вариант, однако тогда придется поступиться деньгами. В общем, больше на двух стульях ему усидеть не удастся.

Зимнее трансферное окно, кстати, Дзюбе на руку, поскольку многие клубы уже потратили бюджет на приобретения новых игроков, поэтому очень ограничены в выборе кандидатов. И некоторые из них (как «Севилья», например) стартовали при этом из рук вон плохо, так что вполне могут согласиться на любую помощь извне, лишь бы окончательно не провалить сезон. Вспомните, как не так давно «Сельта» арендовала в России Федора Смолова, а «Барселона» в панике выкупала у «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Заскочить на этот поезд все еще реально, но выбор точно будет невелик.