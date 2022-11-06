Соцсети кипят: слово «Зенит» - синоним предательства

Иван Карпов, канал «Инсайды от Карпа»:

- В октябре Чистяков отыграл за «Зенит» всего 62 минуты: в субботу он впервые появился в основе с 29 сентября и был заменен на 32-й минуте.

Если Диму действительно отстранили из состава за чудовищные косяки в матче с «Ахматом», то это цирк похлеще тушинского. Провалился не один игрок, а вся команда, в том числе и звездные латиносы.

Но есть ощущение, что история тут куда интереснее. Не даром вчера Семак заменил Чистого в 1-м тайме, а после игры публично его раскритиковал. Даже после терок с Мостовым он не был таким жестким.

Да и Медведев разошелся не на шутку. Кто-нибудь помнит, когда Александр Иваныч так страстно и старательно уничтожал в СМИ своих футболистов (тем более, воспитанников)?

Неспроста все это. Неужели петербургское спокойствие, которое царило по ходу всего сезона, закончилось после первого поражения в чемпионате?

Игорь Рабинер, канал «РабиНерв»:

- Весь этот скандал вокруг Дмитрия Чистякова для меня удивителен и дик. Ладно бы «Зенит» был в кризисе, терял очки игру за игрой. Но нет же - первый матч в 16 турах проиграли и лидируют с шестиочковым отрывом.

Что случилось? Ну, провалил защитник один матч. Долго ждал шанса сыграть в основе (даже Алипа ему предпочитали, и не раз), получил его из-за травмы Родригао, перегорел, провалился. Обычное дело в футболе. Зачем устраивать истерики? Ладно еще слова Сергея Семака, хотя персонализация ответственности - не его стиль. Но там ошибка действительно была вопиющая, и отрицать это смешно. Скажу так: главный тренер, по крайней мере, не сказал ничего такого, что намекало бы на развитие конфликта. Только констатировал факт, и сделал это вполне корректной формулировкой.

Зато очень жестко - причем два дня подряд - выступал Александр Медведев. После высказывания гендиректора стало ясно: что-то тут не так.

И понеслось - разговор Медведева с агентом, вывод из состава... Пока, насколько мы можем судить, - за один проваленный матч. Причем первый гол ни в коем случае нельзя списывать только на Чистякова. Там была череда ошибок, которая началась, как я уже писал вчера, с Барриоса, который испугался получать желтую на первой минуте и убрал ногу, когда Садулаев пробросил мимо него мяч по бровке. Но что-то мы не слышали ни от Семака, ни от Медведева ни слова упрека в адрес колумбийца. А также бразильцев, которые занимались в эти 90 минут чем угодно, но не демонстрацией своего мастерства.

Второй гол - безусловно, персонально на Чистякове. Но чтобы за это выводить из состава - такое не припоминаю со времен Олега Романцева, который после 0:3 «Спартака» в Лионе в ЛЧ в 2000-м сказал, что «Бушманов сегодня закончил с футболом».

Чистяков, замененный Семаком на 32-й минуте, ни жестом, ни словом не показал своего недовольства, то есть и этим не дал повода для таких жестких мер. Более того, после матча он признал справедливость замены, то есть в публичном пространстве повел себя как профессионал.

Но, возможно, мы не знаем каких-то внутряков, и всё это долго копилось. Если же их нет, то вот такая реакция «Зенита» на одно поражение за 16 туров - абсолютно нездоровая. Удивительная, повторяю, и дикая. Что подтверждает и реакция каналов о «Зените» - поклонники сине-бело-голубых, не выражающие официальную позицию клуба, не скрывают шока. И даже пишут о том, что к иностранцам и россиянам в «Зените», и к их ошибкам, очень разное отношение. Что чревато внутренним взрывом.

И, если это просто такая неадекватная реакция на одно поражение, - тогда конкурентам, пока только теоретическим, будет на что рассчитывать.

Кирилл Шулика, канал «Шулика»:

- На мой скромный взгляд, вся катавасия вокруг Дмитрия Чистякова в «Зените» показывает, что там далеко не все благополучно, а, скорее, наоборот.

Поражение от «Ахмата» для «Зенита» не меняет ничего, ошибка Чистякова детская, но не ключевая, она никак не повлияла на судьбу команды. Вывод его из состава, причем, не Семаком, а клубным руководством, говорит о том, что дело не в ошибке, а в чем-то другом. Например, в расколе команды на россиян и легионеров и первые недовольны отношением к себе, как во времена Игоря Денисова.

Если она так, то в «Зените» полыхнет, он начнет сыпаться и второй круг будет у нас с борьбой за чемпионство. В нынешнем состоянии команда играть не сможет. К тому же ведь раздевалка влияет на легионеров. Конечно, Чистяков провалил матч. А Барриос, Малком и Клаудиньо не провалили? Пять матчей «Зенит» играл без Клаудиньо. Кто-то заметил?

Кстати, Чистякову предпочитал Семак в защите Алипа, защитника более слабого. И что в Краснодаре с ним отскочили, это повезло. И еще я почти уверен, что полыхнет вокрун Кассьерры, коему не находится место в составе. В итоге чистый нападающий один Сергеев, а он тоже добротный, но не топовый. Вчера это сказалось, если что.

В общем, футбольный Питер ждет горячая зима и возвращение во времена Спаллетти и Луческу.

Сергей Микулик, канал «Пока при памяти»:

- Александр Иванович Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава Зенита после «архисерьезного, принципиального мужского разговора».

Вчерашний привоз Чистякова, конечно, ужасен.

Но неприятности Зенита начались не с него, а с момента, в котором Барриос, убрав ноги, пропустил Садулаева по бровке - и случился первый гол.

СлабО руководству с легионером по-мужски поговорить - с выводами по выводу?..

Александр Дорский, канал «Open the Doors»:

- Чистяков выведен из основы «Зенита»: что за чушь?

Причины провала Чистякова в матче с «Ахматом» – вероятно, еще более глубокая тема, чем казалось вчера вечером.

Ночью Чистякова атаковал генеральный директор «Зенита» Медведев, а сегодня он же объявил о выводе Чистякова из состава.

Вчера Медведев говорил, что Чистяков через агента публично высказывал недовольство игровым временем. Думаю, все понимают, что это неправда – публично недовольство высказывал агент Сутормина (совершенно не факт, что с санкции Сутормина).

При Семаке игроки теряли место в старте после провала (например, в этом году – Миша Кержаков после первого матча с «Бетисом»), но не выводились из основы.

Если вспомнить всю современную историю «Зенита», то в дубль ссылали за возвращение в отель после отбоя, за пьянку, вылезшую в паблик, за прошение повышения зарплаты и отказ от игры, за тусу в Монако, за отказ от ухода из клуба.

Вероятно, Чистяков не подходит ни под одну категорию. Так что же случилось?

Очевидно, дело не в футболе. Если было бы только в нем, и даже руководство на эмоциях захотело бы сослать Чистякова в молодежку, Семак отстоял бы игрока.

А так – какая-то дикость. И отсутствие детальных объяснений от руководства только в минус для клуба.