ТУРДОМ! В 16-м туре почти все лидеры не добрали очков

16-й тур стартовал в пятницу. Хотя в этот длинный уик-энд можно было все матчи равномерно распределить по выходным, но у нас, видимо, традиционно в составлении календаря участвует полиция, поэтому в праздник она нарисовала себе другие, нефутбольные занятия.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ДЛЯ «ХИМОК» НАЙДЕН

В итоге, в пятницу играли только «Химки» и «Оренбург». Спартак Гогниев за свое поведение получил три матча дисквалификации - ему не только сейчас, но еще в марте предстоит сидеть на трибуне.

Но болельщики шумят и веселятся: идеальный тренер для подмосковного клуба найден! Это - отсутствие тренера на бровке или скамейке. При этом идеальном тренере «Химки» за три тайма забили три гола. Это если учитывать второй тайм с «Динамо».

СВИНОВ ЗАЖИГАЕТ «ФАКЕЛ»

Голевой феерией отметилось противостояние Воронежа и Краснодара. В нашем, слегка дворовом футболе 3:3 - это давно не редкость.

Казалось, что «Краснодар», поймавший нить игры, спокойно доведёт матч до победы. При счете 3:1 вопрос об исходе матча вообще уже представлялся решенным - ведь кубанцы получили ещё и право на 11-метровый.

У формально принадлежащего «Спартаку» голкипера Свинова было иное мнение на исход игры - с пенальти он справился. А под занавес два почти одинаковых года организовал Квеквексхири - после угловых мяч вылетал из штрафной, откуда пушкой летел в ворота Матвея Сазонова.

Рекомендуем посмотреть оба гола в телеграм-канале «Советский спорт» - оно, поверьте, того стоит.

«СПАРТАК» НА КУРОРТЕ БЫЛ СКУЧЕН

Выезды в Адлер для «Спартака» всегда проблемны: весь период, что бывшее питерское «Динамо», переименованное в «Сочи», гостит на «Фиште», красно-белые проигрывают. Более того - поигрывают всухую.

В этот раз обе галочки проставлены: Промес в дебюте матча забил (это его уже 13-й гол в текущем сезоне), а «Спартак» не проиграл.

Но дальше начинаются сплошные «но»… Не тот темп, не та самоотдача, неработающие связки, а главное - расслабуха. Именно она привела к ответному голу в раздевалку.

Выигрывать на классе «Спартак» пока не может. Мог оторваться от преследователей, мог сократить отставание от «Зенита» не до 6, а до 4 очков, но…

Даже проспартаковские ресурсы признали матч (особенно второй тайм) откровенно скучным.

«РОСТОВ» НАКАЗАЛ «ДИНАМО» ЗА ОШИБКИ

Тур неожиданных результатов заканчивался вчера вечером в Ростове. Да, у подопечных Карпина выдался не лучший матч, но команда сумела забить сопернику два мяча и удержать счет.

«Динамо» точно играло лучше хозяев, но удача точно не сопутствовала бело-голубым. 22 удара по воротам и семь ударов в створ результата не дала.

Столь нужных очков перед зимней паузой команда лишилась - был шанс подойти к лидерам поближе. Но поближе к «Спартаку» подошел «Ростов».