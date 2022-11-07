«Зенит» vs Чистяков: главный футбольный стыд этого года

Если смотреть весь проигранный «Зенитом» матч с «Ахматом», то критиковать одного центрального защитника Дмитрия Чистякова не просто несправедливо, но еще и глупо. Похоже, что гендиректор «Зенита», повторяющий какие-то глупости за ветераном спортивной журналистики Геннадием Орловым, так и не понял ничего в этой игре и в принципах строительства команды. То есть с учетом отстранения российской футбола от Еврокубков «Зениту» и не надо строить команду, достаточно иметь состав на две головы выше остальных клубов РПЛ. Но жить сегодняшним днем даже в нынешнем российском футболе процесс довольно сомнительный и бесперспективный. Причем, может оказаться так, что бесперспективный и на коротком отрезке.

Первый гол «Ахмата» на первой же минуте привез сначала Барриос, позволивший себя пройти впервые вызванному в сборную Лечи Садулаеву, а затем и Вячеслав Караваев, смахнувший мяч в штангу, от которой от отскочил к автору гола Евгению Харину. Интересно, кстати, что Караваев сыграл немногим дольше Чистякова – в перерыве вместо него вышел Мостовой, забивший единственный гол «Зенита» в этом матче.

Можно еще сказать много слов в адрес латиноамериканцев, которые после 0:2 начали откровенно валять Ваньку и отнюдь не Олейникова из «Ахмата». Хотя с такого счета отыгрывались в нынешнем чемпионате даже аутсайдеры типа «Факела» и «Пари НН».

Чистяков же, конечно, ошибся не только перед голом Конате, еще был эпизод, когда мяч попал ему в руку в собственной штрафной, но судья Павел Кукуян и его видеоассистенты ничего такого в этом действии не увидели и пенальти не поставили.

Короче говоря, Чистяков не попал в игру, такое бывает, ничего страшного в этом нет. Тем более что Сергей Семак перестал ставить его в основной состав.Даже в Краснодаре, когда не было Деяна Ловрена, он предпочел ему казаха НуралыАлипа, чей переход в «Зенит», наверное, побил все рекорды недоумения. В матче с командой Сергея Галицкого Алип чуть не привез в первом тайме, поэтому во втором вышел как раз Чистяков, и гости вырвали-таки минимальную победу.

Истерика Медведева

Геннадий Орлов – человек специфический и его бывает заносит, как и в субботу, когда он сказал, что Чистяков хочет перейти в «Ахмат», поэтому плохо играл в игре против этого соперника. Наверняка бы любители футбола списали бы подобные заявления на возраст комментатора и через час забыли бы. Но зачем-то то же самое повторил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Причем, это было похоже на какую-то истерику ради истерики. То есть даже не на такую, когда дети в магазине падают на пол и стучат кулаками, требуя, чтобы ему купили машинку. Ничего страшного не случилось, особенно с учетом того, что конкуренты питерского клуба тоже потеряли очки и никаких сомнений в чемпионстве «Зенита» сомнений до заявлений Медведева не было.

Кроме того, руководитель клуба перепутал игроков. Это не Чистяков со своим агентом, а Сутормин выражал недовольство игровым временем и говорил о возможной смене команды. Тем более до слов Орлова нигде не было даже намеков на переход футболиста сборной России в «Ахмат». Но если в «Зените» что-то знали, чего не знали мы, то тогда возникают вопросы к тренеру Семаку. Зачем же он поставил Чистякова в основу на игру именно с «Ахматом»? То не ставил, выпускал на поле странного Алипа, а тут вдруг решил, и надо же такому случиться, именно против грозненского клуба. Если продолжать логику Медведева, то выводить из состава нужно не только Чистякова, но и Семака. К тому же ведь известно, что состав определяет главный тренер, который и несет ответственность за результат.

Интересно еще и то, что решение по Чистякову принимал не Семак, а Медведев, видимо, по собственной инициативе. А это как раз говорит о некоем недоверии уже к главному тренеру. И я бы не исключал того, что эта история получит неожиданное до сего дня продолжение.

Возвращение во времена Денисова и Халка

Скандал с Чистяковым нельзя назвать сенсационным, потому что пара звоночков о неблагополучной обстановке в «Зените» прозвучала и до минувшего тура. Сперва Семак в кубковой игре против «Крыльев Советов» выпускает Андрея Мостового, через семь минут его меняет, и игрок уходил в раздевалку явно недовольным всей ситуацией. Ну и, конечно, игра с первых минут Алипа в Краснодаре. То есть получается с учетом Чистякова три ошибки Семака, которые он брался исправлять в режиме суеты. Это отнюдь не свидетельствует о том, что к главному тренеру у руководства есть безлимитный кредит доверия.

То есть внешнее благополучие с заранее объявленным чемпионством, обсуждаемые победы 8:0 и 7:0 над близкими к «Газпрому» командами из Сочи и Оренбурга оказывается довольно обманчивыми. Ведь даже гендиректор серьезно говорит о том, что футболист сборной России Чистяков готов предпочесть чемпионству игру в «Ахмате» и ради этого даже плохо играет за свой нынешний клуб. Вряд ли можно предположить, что из благополучного клуба футболисты могут уходить так. Ну и, конечно, никакой публичной травли и буллинга собственных игроков руководство успешных и уверенных в себе клубов себе не позволяет. От сего, простите, воздерживаются даже в «Химках», срываясь то на журналистов, то по примеру Романа Терюшкова на Аллу Пугачеву.

Похоже, что обострилась старая проблема, которую в свое время вынес на публику Игорь Денисов, а именно существование группы легионеров и россиян, включая своих воспитанников. Когда отечественным футболистам просто не доплачивают и вообще держат за людей второго сорта. Нынешняя ситуация вполне может быть похожа на ту, которая сложилась после приезда в Питер Халка и Витселя.

Тогда понятно, почему «Зенит» хочет избавиться от Чистякова. Надо разгрузить зарплатную ведомость, ведь у команды нет еврокубков, а платить зарплату приходится не только Барриосу, Венделу, Малкому и Клаудиньо, но и совершенно бессмысленномувратарю Ивану, занимающему место питерского воспитанника Даниила Одоевского, и чуть менее бессмысленному Густаво Мантуану. Интересно, кстати, что в этой компании, похоже, не нашел себе место Матео Кассьерра, коего активно сватают обратно в «Сочи». К тому же явно питерцы собираются усиливать атаку, где сейчас, по сути, безальтернативен Иван Сергеев, который не поражает воображение своей игрой.

Но ведь можно было договориться с воспитанникомсобственной школы по-доброму, а не обвинять его в сдаче матча своей будущей команде, причем, делать это совершенно глупо в режиме банального буллинга. К тому же спрос на Чистякова явно будет у многих команд первой восьмерки РПЛ.

Покатится ли «Зенит» вниз?

Если сравнивать ситуацию с той, что была во времена прихода Халка и скандала, устроенного Игорем Денисовым, то у конкурентов «Зенита» шансы на чемпионство есть. При дорогом составе в сезоне 2012/13 «Зенит» стал только вторым. И явно не последнюю роль сыграло разделение на группировки россиян и иностранцев, которое тренерский штаб и руководство не смогли сплотить ради решения задачи.

Ведь по крайней мере до сих пор никто из игроков «Зенита» не поддержал одноклубника Чистякова. И это разительно отличается от того же «Спартака», в котором, когда Наиль Умяров привез гол в свои ворота в игре с «Динамо», почти вся команда на поле бросилась его приободрить и успокоить. И ни тренер Гильермо Абаскаль, ни руководство, ни Зарема Салихова не бросали в футболиста камни, потому что футбол в принципе состоит из ошибок и наказания за них.

Но как бы ни сложилась турнирная ситуация, во время четырехмесячного перерыва из «Зенита» будет приходить очень много новостей, в том числе неожиданных.