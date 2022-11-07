Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?

Летом 2022 года российский форвард Артём Дзюба реализовал мечту, подписав контракт с первым европейским клубом в карьере. Уже в первом же матче нападающий забил за новую команду «Адана Демирспор» дебютный гол, но после этого Дзюба так и не стал основным игроком турецкого коллектива, а позже перестал попадать даже в заявку. Шестого ноября многочисленные источники сообщили, что трехмесячное европейское путешествие Дзюбы подошло к концу, и стороны решили разорвать контракт. Официального заявления еще не было, но мы уже нашли для Артёма несколько вариантов продолжения карьеры.

Остаться в Турции

На протяжении многих лет Дзюбу сватали в топ-клубы Турции, включая «Фенербахче» и «Галатасарай», но теперь его переход в данные клубы кажется невозможным. Россиянин провалился в куда более скромном клубе и почти нереально поверить, что он сможет выиграть конкуренцию у Миши Батшуайи, Мауро Икарди и других звезд из стамбульских клубов.

Наверняка интерес к российскому бомбардиру будет, но со стороны ещё более слабых клубов, которые будут платить Дзюбе меньше.

А может на остров?

Александр Кокорин, как и Дзюба, тоже провалился в европейском чемпионате, но воспрял духом на Кипре, куда отправился совсем недавно. За 8 матчей он отметился 3 голами и 2 голевыми передачами, что можно считать солидным результатом.

Учитывая бэкграунд Дзюбы, можно предположить, что на Кипре он покажет себя ничуть ни хуже бывшего партнера по «Зениту». На острове крутятся неплохие деньги, комфортный климат, да и перспектив местный чемпионат не лишён - можно даже побороться за еврокубки.

Не к Кокорину, так к Черышеву

Дзюбы стал героем российского футбола после ЧМ-2018, но ничуть не меньшей похвалы заслужил Денис Черышев, у которого с того мундиаля тоже поменялось немало. С текущего сезона он больше не играет в практически родной Испании, а карьера продолжилась в Италии, а точнее в «Венеции» из второго дивизиона.

В Турции Дзюба за три месяца наверняка не успел прочувствовать весь кайф от зарубежного футбола, а вот в Италии, где всё пропитано этим видом спорта, россиянин может насладиться игрой. Да, пускай это лишь Серия Б, но в Италии даже возрастные форварды могут играть ярко, да к тому же Артем и по габаритам идеально вписывается в местные стандарты.

К тому же, вариант с «Венецией» не пустой звук, о чём рассказывал ранее исполнительный директор клуба Александр Мента:

«Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов», — говорил Мента в интервью Sport24.

Пора заработать?

Дзюба на протяжении всей карьеры не был обделен деньгами, раз за разом получая очень и очень солидные контракты даже по европейским меркам, но это не значит, что их уже достаточно.

Артёму 34 года, конец карьеры не за горами, а значит, что есть последний шанс заработать еще больше перед пенсией. Ещё до Турции в СМИ появлялись инсайды о каких-то безумных предложениях из арабских стран, Китая и других, где любят платить большие деньги европейским звездам футбола.

Медиалига

Дзюба - яркий и обсуждаемый игрок, который за словом в карман не полезет, а как раз такой набор качеств является идеальным для российской Медиалиги.

Это не профессиональный футбол, но в нём уже играют многие экс-звёзды РПЛ, например: Виталий Дьяков, Андрей Ещенко, Дмитрий Тарасов, Денис Глушаков, Иван Новосельцев, Роман Павлюченко и многие другие.

Если Дзюба устал от большого футбола и ему просто хочется поиграть в своё удовольствие, то Медиалига - лучший вариант.

Возвращение в родную гавань

Самое скучное и не ожидаемое событие - возвращение Дзюбы в Россию. Поговаривают об интересе «Торпедо», других клубов РПЛ, да и про «Рубин» забывать нельзя, но найдёт ли в себе мотивацию четырёхкратный чемпион России идти в команду, которая не претендует на титулы? Вряд ли. Спасут только хороший оклад и желание напомнить о себе.