Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?

От Медиалиги и «Рубина» до Кокорина и Италии.
Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?
07 ноября 2022 09:45
автор: Никита Шмытов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Летом 2022 года российский форвард Артём Дзюба реализовал мечту, подписав контракт с первым европейским клубом в карьере. Уже в первом же матче нападающий забил за новую команду «Адана Демирспор» дебютный гол, но после этого Дзюба так и не стал основным игроком турецкого коллектива, а позже перестал попадать даже в заявку. Шестого ноября многочисленные источники сообщили, что трехмесячное европейское путешествие Дзюбы подошло к концу, и стороны решили разорвать контракт. Официального заявления еще не было, но мы уже нашли для Артёма несколько вариантов продолжения карьеры.

Остаться в Турции

На протяжении многих лет Дзюбу сватали в топ-клубы Турции, включая «Фенербахче» и «Галатасарай», но теперь его переход в данные клубы кажется невозможным. Россиянин провалился в куда более скромном клубе и почти нереально поверить, что он сможет выиграть конкуренцию у Миши Батшуайи, Мауро Икарди и других звезд из стамбульских клубов.

Наверняка интерес к российскому бомбардиру будет, но со стороны ещё более слабых клубов, которые будут платить Дзюбе меньше.

А может на остров?

Александр Кокорин, как и Дзюба, тоже провалился в европейском чемпионате, но воспрял духом на Кипре, куда отправился совсем недавно. За 8 матчей он отметился 3 голами и 2 голевыми передачами, что можно считать солидным результатом.

Учитывая бэкграунд Дзюбы, можно предположить, что на Кипре он покажет себя ничуть ни хуже бывшего партнера по «Зениту». На острове крутятся неплохие деньги, комфортный климат, да и перспектив местный чемпионат не лишён - можно даже побороться за еврокубки.

Не к Кокорину, так к Черышеву

Дзюбы стал героем российского футбола после ЧМ-2018, но ничуть не меньшей похвалы заслужил Денис Черышев, у которого с того мундиаля тоже поменялось немало. С текущего сезона он больше не играет в практически родной Испании, а карьера продолжилась в Италии, а точнее в «Венеции» из второго дивизиона.

В Турции Дзюба за три месяца наверняка не успел прочувствовать весь кайф от зарубежного футбола, а вот в Италии, где всё пропитано этим видом спорта, россиянин может насладиться игрой. Да, пускай это лишь Серия Б, но в Италии даже возрастные форварды могут играть ярко, да к тому же Артем и по габаритам идеально вписывается в местные стандарты.

К тому же, вариант с «Венецией» не пустой звук, о чём рассказывал ранее исполнительный директор клуба Александр Мента:

«Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов», — говорил Мента в интервью Sport24.

Пора заработать?

Дзюба на протяжении всей карьеры не был обделен деньгами, раз за разом получая очень и очень солидные контракты даже по европейским меркам, но это не значит, что их уже достаточно.

Артёму 34 года, конец карьеры не за горами, а значит, что есть последний шанс заработать еще больше перед пенсией. Ещё до Турции в СМИ появлялись инсайды о каких-то безумных предложениях из арабских стран, Китая и других, где любят платить большие деньги европейским звездам футбола.

Медиалига

Дзюба - яркий и обсуждаемый игрок, который за словом в карман не полезет, а как раз такой набор качеств является идеальным для российской Медиалиги.

Это не профессиональный футбол, но в нём уже играют многие экс-звёзды РПЛ, например: Виталий Дьяков, Андрей Ещенко, Дмитрий Тарасов, Денис Глушаков, Иван Новосельцев, Роман Павлюченко и многие другие.

Если Дзюба устал от большого футбола и ему просто хочется поиграть в своё удовольствие, то Медиалига - лучший вариант.

Возвращение в родную гавань

Самое скучное и не ожидаемое событие - возвращение Дзюбы в Россию. Поговаривают об интересе «Торпедо», других клубов РПЛ, да и про «Рубин» забывать нельзя, но найдёт ли в себе мотивацию четырёхкратный чемпион России идти в команду, которая не претендует на титулы? Вряд ли. Спасут только хороший оклад и желание напомнить о себе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета
Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета
Обзор самого странного матча АПЛ 15-го тура, в котором случились драка, уникальный случай за всю истории Премьер-лиги и «привет» Дзюбе.
07.11.2022 10:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?
Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?
От Медиалиги и «Рубина» до Кокорина и Италии.
07.11.2022 09:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Зенит» vs Чистяков: главный футбольный стыд этого года
«Зенит» vs Чистяков: главный футбольный стыд этого года
Травля, буллинг и истерика, а также чудное начальство и взрывоопасная ситуация.
07.11.2022 08:07
Футбол
автор: Кирилл Шулика
ТУРДОМ! В 16-м туре почти все лидеры не добрали очков
ТУРДОМ! В 16-м туре почти все лидеры не добрали очков
Тур неожиданных результатов. Проиграли «Зенит», ЦСКА, лишился очков «Спартак». Зато очки взяли «Химки» и «Факел».
06.11.2022 22:43
Футбол
автор: Сергей Терехов
Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?
Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?
Матч в Ростове динамовские болельщики ждали с интересом. Какими бы ни были потери в обороне, важно «посравнить и посмотреть век нынешний и век минувший». Оценки, данные по ходу матча и по его окончании, мы «подрезали» у известного журналиста.
06.11.2022 22:17
Футбол
автор: Дмитрий Дерунец
Соцсети кипят: слово «Зенит» - синоним предательства
Соцсети кипят: слово «Зенит» - синоним предательства
Произошедшее в клубе, который искренне добавляет к себе приставку «топ-», возмутило всех мастеров пера. О чем пишут в телеграм-каналах? Мы собрали только то, что по делу.
06.11.2022 21:39
Футбол
автор: Николай Яременко
«Зенит» предал Чистякова. Защитника выгнали из команды за грубую ошибку, приведшую к поражению
«Зенит» предал Чистякова. Защитника выгнали из команды за грубую ошибку, приведшую к поражению
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев нашел крайнего после того, как «Зенит» лишился исторической возможности пройти чемпионат без единого проигрыша.
06.11.2022 17:19
Футбол
автор: Антон Борисов
Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Зимой у него больше шансов устроиться в Европе
Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Зимой у него больше шансов устроиться в Европе
Турецкий вояж – полный провал. Здесь лучшему бомбардиру российской сборной не платили зарплату и не выпускали на поле.
06.11.2022 15:12
Футбол
автор: Артем Зибрак
Неласков берег турецкий к Дзюбе. Артем приехал в Турцию в статусе звезды, но не оправдал ожиданий
Неласков берег турецкий к Дзюбе. Артем приехал в Турцию в статусе звезды, но не оправдал ожиданий
Короткая карьера Артема Дзюбы в Турции подошла к логическому завершению. Россиянин досрочно расторг контракт с клубом «Адана Демирспор».
06.11.2022 14:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
Впервые в истории футбола игрок с фамилией Мальдини забил гол «Милану». Как это было
Впервые в истории футбола игрок с фамилией Мальдини забил гол «Милану». Как это было
Вчера «Милан» в матче Серии А добыл непростую победу на «Сан Сиро» над «Специей» - 2:1. У гостей отличился Даниэль Мальдини – представитель знаменитой династии. Объясняем, как это получилось.
06.11.2022 13:50
Футбол
автор: Юрий Волохов
Расклады ЧМ-2022 в группе Н: великая серия Роналду, реванш Ганы и корейская угроза
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе Н: Португалию, Гану, Уругвай и Южную Корею.
Неделя Карпина: подписал новый контракт со сборной, обыграл «Динамо» и почти догнал «Спартак»
В завершающем матче 16-го тура РПЛ «Ростов» победил дома бело-голубых (2:1).
Золото «на одной ноге» и бронза за последнее место! Чем завершился Гран-при в Казани
Под занавес третьего этапа Гран-при России-2022 Дмитрий Алиев стал чемпионом в мужском одиночном катании, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым - в парном.
«Дзюба нам помог бы — это факт». Рязанцев — о перспективах «Торпедо»
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после поражения от «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ (0:2), рассказал о том, что поменялось в команде с приходом Андрея Талалаева, и слухах о трансфере Артема Дзюбы.
Падения «на бис»! Как Валиева прыгала четверные уже после произвольной программы
Завершив выступление, принесшее ей золото казанского Гран-при, Камила Валиева предприняла еще две попытки исполнить тулуп в четыре оборота.
Расклады ЧМ-2022 в группе G: Неймар против Пеле, дебют Якина и сербские братья
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе G: Бразилию, Швейцарию, Сербию и Камерун.
Голы в компенсированное — единственная радость! Как «Локо» спас ничью с «Уралом» и застрял в опасной зоне
В матче 16-го тура РПЛ красно-зеленые в своем уже фирменном стиле забили на пятой добавленной минуте, добыв в Екатеринбурге ничью 2:2.
«Гости свой голик забьют, но победит Карпин — 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 16-го тура РПЛ (6 ноября, 19:00).
У Овечкина — гол №787, Кучеров — в тройке лучших бомбардиров чемпионата! Русских звезд НХЛ не остановить (видео)
Александр Овечкин, забросив седьмую шайбу в сезоне, продолжил погоню рекордом Уэйна Гретцки, хотя «Вашингтон» уступил «Аризоне» (2:3), а гол и ассистентский хет-трик Никиты Кучерова принесли «Тампе» волевую победу над «Баффало» (5:3).
Учитесь, сеньор Зурдо! Как Дмитрий Бивол дал мастер-класс Хильберто Рамиресу и защитил чемпионский пояс в Абу-Даби
В столице ОАЭ состоялся знаковый поединок в полутяжелом весе, в котором россиянин Дмитрий Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса и остался чемпионом мира по версии WBA.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика